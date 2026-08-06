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Mini grupos en WhatsApp: nueva función organiza fiestas sorpresa y guarda secretos o chismes

La herramienta grupo similar reutiliza participantes, permite sumar miembros y ahorra tiempo al evitar crear un grupo desde cero

WhatsApp anunció una función para crear un “mini grupo” con los mismos integrantes del chat original. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp anunció una función para crear un “mini grupo” con los mismos integrantes del chat original. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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WhatsApp anunció una nueva función para grupos que permite crear un “mini grupo” con los mismos integrantes del chat original y excluir a quienes sea necesario.

La herramienta, denominada “grupo similar”, permite empezar con la misma lista de participantes, sumar nuevos miembros y así, ahorrar tiempo al evitar crear un grupo desde cero.

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WhatsApp explicó que esta función sirve para mantener una conversación paralela y, por ejemplo, planificar una fiesta sorpresa, coordinar la logística de un evento o profundizar en un tema sin sobrecargar el chat principal.

Dos pantallas de teléfono móvil muestran la interfaz de WhatsApp. Una pantalla contiene una encuesta de fechas; la otra, un chat grupal con la mención @todos
La opción “grupo similar” reutiliza la lista de participantes, permite sumar miembros y ahorra tiempo. (WhatsApp)

Cómo crear un mini grupo en WhatsApp

Para crear un mini grupo en WhatsApp, es necesario que los usuarios sean administradores y que vayan a los ajustes de su grupo de interés y seleccionen la opción de ‘Crear un grupo similar’.

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Los usuarios puede añadir una foto de perfil, nombre e información, así como definir de una vez los permisos de este.

Para qué es útil este nuevo formato de grupos en WhatsApp

En la práctica, esta función de mini grupos es útil para organizar planes que requieren discreción o un equipo reducido.

Captura de pantalla de iPhone. Interfaz de aplicación móvil en modo oscuro con dos paneles: ajustes de chat y añadir miembros a un grupo
Para crear un mini grupo, hay que ser administrador y entrar en los ajustes del grupo. (WhatsApp)

Por ejemplo, si en un grupo familiar quieres preparar una fiesta sorpresa, puedes crear uno similar sin la persona homenajeada y coordinar compras, horarios y tareas.

También sirve para la logística de un evento: desde un cumpleaños hasta una salida de fin de semana, con un grupo específico para transporte, alojamiento y presupuesto.

En ámbitos de trabajo, facilita armar un canal operativo para un proyecto puntual sin incluir a todo el equipo general, y sumar a proveedores o colaboradores externos.

En grupos escolares, permite separar la coordinación de una actividad (excursión, acto, entrega solidaria) del chat cotidiano, con mensajes más claros y decisiones más rápidas.

Los mini grupos pueden ser útiles para organizas fiestas de cumpleaños sorpresa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los mini grupos pueden ser útiles para organizas fiestas de cumpleaños sorpresa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué otras nuevas funciones para grupos anunció WhatsApp

Además de la nueva función de mini grupos, WhatsApp anunció otras herramientas como:

  • @Todos.

Con la mención @todos, una persona puede avisar a todos los integrantes de un grupo sobre información relevante o urgente.

Así, ya no es necesario etiquetar a cada miembro por separado ni confiar en que el mensaje se vea en medio de un chat muy activo.

La herramienta permite notificar a todos ante situaciones como el cierre de escuelas u oficinas, fechas límite de un evento o cambios de último momento en un plan. En los grupos grandes, de 32 personas, la opción @todos queda habilitada únicamente para los administradores.

Aunque @todos hará que las alertas lleguen incluso si el grupo está silenciado, cada usuario mantiene el control de sus notificaciones: se puede ajustar la forma de recibir avisos y también desactivar las notificaciones de @todos desde la configuración cuando se desee.

Captura de pantalla de una interfaz de aplicación. Se muestra el título "Crea una encuesta", una pregunta y dos opciones de respuesta: "Italiano" y "Chino"
En las encuestas, ya se puede fijar un cierre para bloquear la votación al vencer el plazo. (WhatsApp)
  • Encuestas mejoradas.

WhatsApp indicó que está trabajando para que las encuestas sirvan mejor a la hora de tomar decisiones en grupo y anunció tres mejoras.

Ahora se puede fijar una hora de cierre para que la votación se bloquee cuando termine el plazo, ocultar la identidad de quienes votan para que todos se sientan más cómodos al expresar sus preferencias y editar la pregunta durante los primeros 15 minutos si hay un error de tipeo o hace falta aclarar algún punto.

Con estos cambios, definir con rapidez cuestiones como el lugar y el horario de un encuentro resulta más sencillo, al acortar el camino entre la consulta y la decisión.

Aparte de estas funciones enfocadas en los grupos, WhatsApp también ha añadido la posibilidad de iniciar llamadas o videollamadas en la versión web. Antes esta posibilidad se limitaba a la aplicación móvil y de escritorio.

La opción de cancelación de ruido es otra novedad enfocada en las llamadas y videollamadas que recién fue añadida a la plataforma de mensajería.

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