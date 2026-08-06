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Xbox se despide de estos juegos para PC y consola en su suscripción Game Pass: lista completa

Atlas Fallen: Reign of Sand y Aliens: Fireteam Elite, en sus versiones para Windows y Xbox, dejarán de estar disponibles en la suscripción

Xbox quitará juegos de Game Pass en consola y PC. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Xbox quitará juegos de Game Pass en consola y PC. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
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Xbox retirará juegos de su suscripción Game Pass en sus versiones para consola y para PC.

Los títulos que saldrán de Game Pass en consola y en PC son: Atlas Fallen: Reign of Sand, Aliens: Fireteam Elite y Firewatch. La versión de Menace dejará de estar disponible en Game Pass para PC.

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Game Pass es la suscripción mensual de Xbox que da acceso a diversos títulos.

De qué tratan los juegos que abandonan el Xbox Game Pass

Los juegos que abandonan el Xbox Game Pass tratan sobre:

  • Atlas Fallen: Reign of Sand.

Un RPG de acción ambientado en un mundo desértico dominado por dioses corruptos, con combates contra criaturas gigantes y exploración, incluida la mecánica de “deslizarse” por la arena.

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Página web de Xbox Game Pass con el videojuego Atlas Fallen: Reign of Sand. Muestra carátula, título, precio, idiomas, calificación ESRB y botones de compra
Atlas Fallen: Reign of Sand es un RPG de acción en un desierto dominado por dioses corruptos. (Xbox)
  • Aliens: Fireteam Elite.

Un shooter cooperativo en tercera persona dentro del universo de Alien, en el que un escuadrón de marines coloniales se enfrenta a oleadas de xenomorfos (y otras amenazas) en misiones de acción.

  • Firewatch.

Una aventura narrativa en primera persona en la que el protagonista trabaja como vigía forestal en Wyoming durante los años 80. La historia se centra en el aislamiento, un misterio en la zona y la relación (por radio) con su supervisora, Delilah.

  • MENACE.

Un juego de estrategia táctica por turnos de ciencia ficción, con gestión y combate por escuadrones (infantería, vehículos y mechas) en operaciones militares en distintos escenarios/planetas.

Captura de pantalla del sitio web Xbox Game Pass. Se muestran logos de Microsoft y Xbox, la portada del juego MENACE, opciones de compra y su clasificación MADURO 17+
MENACE es un juego de estrategia táctica por turnos de ciencia ficción, con mando de escuadrones. (Xbox)

Cómo acceder a estos juegos con Xbox Game Pass

Para acceder a estos juegos con Xbox Game Pass, necesitas tener una suscripción activa (según el caso: Game Pass para consola, Game Pass para PC o Ultimate) asociada a tu cuenta Microsoft/Xbox.

Qué juegos se agregaron recientemente a Xbox Game Pass

Los juegos que se agregaron recientemente a Xbox Game Pass son:

  • Beast of Reincarnation.

RPG de acción ambientado en un Japón posapocalíptico, con una protagonista (Emma) y su perro (Koo) como dupla central. La historia plantea un mundo arruinado por una “corrupción” y poblado por bestias monstruosas, mientras el vínculo entre ambos personajes habilita nuevas habilidades a medida que avanzan.

  • Mistfall Hunter.

RPG de acción en tercera persona con estructura de extracción PvPvE (jugadores contra jugadores y contra el entorno), de fantasía oscura. La idea es entrar a zonas peligrosas, pelear y saquear, y lograr salir con vida con el botín.

  • Halo: Campaign Evolved - Edición Estándar.

Remake centrado en la campaña de Halo: Combat Evolved: la aventura original del Master Chief, reconstruida con mejoras visuales, cinemáticas y ajustes de jugabilidad.

Una captura de pantalla de la página web de Xbox Game Pass muestra 76 juegos agregados recientemente, con barra de búsqueda y opciones de suscripción
Beast of Reincarnation, Mistfall Hunter y Halo: Campaign Evolved se sumaron recientemente a Xbox Game Pass. (Xbox)
  • Hell is Us.

Aventura de acción en tercera persona y mundo “semiabierto” enfocada en exploración.

El protagonista (Rémi), un cascop azul de Naciones Unidas, vuelve a un país aislado y atravesado por una guerra interna para buscar a sus padres y enfrentar las consecuencias de una calamidad misteriosa y criaturas sobrenaturales.

  • Shift at Midnight.

Juego de terror en primera persona con un eje de “gestión” y supervivencia: trabajás el turno noche en una estación de servicio/tienda, reponés, atendés y, a la vez, tenés que identificar clientes que no son humanos (con revisión de documentos y conductas).

PlayStation también ofrece una suscripción mensual con acceso a juegos por tiempo limitado. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation también ofrece una suscripción mensual con acceso a juegos por tiempo limitado. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Si se te escapa una criatura, la partida escala a defensa del local con barricadas, trampas y escondites; también ofrece multijugador con chat de proximidad.

Por otra parte, PlayStation también cuenta con su propia suscripción mensual que da acceso a los jugadores a títulos por tiempo limitado.

Los títulos más recientes agregados a PlayStation Plus son:

  • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
  • Big Walk
  • Signalis
  • Paquete de PlayStation Plus de MARVEL Tōkon: Fighting Souls  

Estas suscripciones son una plataforma de acceso a los jugadores a títulos de diversos tipos, con el objetivo de que los pruebn y puedan experimentar con ellos.

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