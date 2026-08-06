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Cómo activar en Android o iPhone el modo Amazon Kindle para leer libros

En iPhone, existe una función que te alerta cuando estás usando el celular a una distancia menor de 30 cm de tus ojos. Esto es útil para tu salud visual

Una mujer sentada en un sillón de cuero mira un teléfono móvil con texto en pantalla, junto a una mesa de madera y una ventana con jardín.
Si lees en el celular, puedes configurarlo para que funcione como un Kindle. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si utilizas tu celular para leer, puedes convertirlo en un dispositivo tipo Amazon Kindle, a través se configuraciones muy sencillas que pueden contribuir con tu comodidad e incluso, reducir la fatiga ocular.

Tanto en Android como en iPhone, se puede reducir o aumentar el brillo de la pantalla desde la barra de ajustes.

En el caso de Android, basta con deslizar la barra superior hacia abajo y buscar la opción de brillo. Debes ajustarla según tus necesidad.

Dos capturas de pantalla de un iPhone con los ajustes de "Pantalla y brillo" y "Night Shift", que muestran las opciones de configuración en modo oscuro
Activa el modo nocturno: aplica un filtro amarillo para cuidar la vista. (Apple)

Para un iPhone, tienes que deslizar desde la parte superior derecha hacia abajo y así configurar el brillo de la pantalla.

Además, de este ajuste, puedes activar el modo nocturno en tu celular. Así la pantalla toma un filtro amarillo que es amigable con tu salud visual. De hecho, Apple recomienda activarlo durante las noches.

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Cómo activar el modo nocturno en un iPhone

Para activar el modo nocturno en un iPhone, sigue estos pasos:

  1. Ve a Configuración.
  2. Selecciona ‘Pantalla y brillo’,
  3. Escoger ‘Night Shift’.
  4. Definir los horarios en los que deseas que el celular active ese filtro.

Además de esta configuración, en iPhone se puede reducir aún más el brillo de la pantalla con este truco:

Una pantalla de teléfono móvil oscura con una barra de búsqueda que contiene la palabra "Blan". Debajo, se ven dos resultados: "Accesibilidad visual" y "Reducir el punto bla...". En la parte inferior, se visualiza un teclado virtual con sugerencias de palabras "Blan", "Blancos" y "Blanco"
En iPhone, también puedes bajar más el brillo con la opción “Punto blanco”. (Apple)
  1. Desliza el centro de control.
  2. Selecciona el ícono de un signo más.
  3. Busca ‘Reducir el punto blanco’ para añadirlo.
  4. Al activar esa opción, el brillo se reduce aún más del límite ya conocido.

Cómo activar el modo nocturno en Android

En el caso de un Android, entra a Ajustes, busca la opción de Pantalla o Pantalla y brillo, y selecciona Luz nocturna o Protector de vista. Ahí puedes encenderlo y cambiar la intensidad del color amarillo.

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En dispositivos Android, esta configuración también se realiza en Ajustes. REUTERS/Kim Hong-Ji
En dispositivos Android, esta configuración también se realiza en Ajustes. REUTERS/Kim Hong-Ji

Cómo aumentar el tamaño de la letra en el celular

Otro punto importante para una lectura cómoda es el tamaño de la letra. Para ajustar en tu celular: para agrandar la letra del celular, debes ir a la aplicación de Ajustes o Configuración, buscar la sección de Pantalla o Accesibilidad, y ajustar la opción de Tamaño de fuente

Ajustar la distancia al usar el celular

Apple integra en iPhone la función de Distancia de la pantalla, la cual avisa al usuario cuando está usando su celular muy cerca a sus ojos. Para activarla:

  1. Ve a la app Configuración  en tu iPhone.
  2. Toca Tiempo en pantalla.
  3. Toca Distancia de la pantalla y luego activa o desactiva la función.

Cuando la función está activada y sostienes la pantalla muy cerca de tu cara por un periodo de tiempo prolongado, Distancia de la pantalla cubre la pantalla con una alerta para evitar que sigas así.

Pantalla de iPhone con un icono de flechas, un mensaje de advertencia sobre la proximidad del teléfono y un botón que dice 'Continuar'
Si la pantalla está muy cerca de tu cara durante mucho tiempo, “Distancia de la pantalla” muestra una alerta. (Apple)

“Ver la pantalla de un dispositivo demasiado cerca por un periodo de tiempo prolongado puede aumentar el riesgo de miopía en usuarios jóvenes y la fatiga visual en usuarios de todas las edades”, explica Apple.

“La función Distancia de la pantalla de Tiempo en pantalla usa la cámara TrueDepth para detectar si sostienes el iPhone a una distancia menor de 30 cm de tus ojos por un periodo largo, y te recomienda que lo alejes”, añade la compañía.

Otra función recomendada para activar el modo Kindle en tu celular es el modo avión si ya tienes el libro descargado. Esto te brinda dos beneficios: otorga mayor concentración al reducir el número de notificaciones que recibes y evita que se descargue tan rápido tu dispositivo móvil.

Optimiza el almacenamiento para poder descargar y abrir tus libros. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Optimiza el almacenamiento para poder descargar y abrir tus libros. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Por último, ten presente optimizar tu almacenamiento para que puedas acceder y descargar tus libros.

Al momento de acceder a los libros mediante tu celular, ten presente hacerlo a través de medios seguros como Wattpad, PlayStore, entre otros.

Conseguir por medios no oficiales o con licencias, te puede exponer a virus que probablemente no deseas en tu dispositivo.

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