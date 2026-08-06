Disney apuesta a una “super app” con streaming, videojuegos, compras e inteligencia artificial

Disney quiere convertir Disney+ en una “super app” con streaming, juegos y compras - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Disney ha presentado su plan para transformar Disney+ en una “super app” que reunirá streaming, videojuegos, compras y funciones potenciadas por inteligencia artificial (IA), en un movimiento estratégico que busca fortalecer la relación con los fans y diversificar su ecosistema digital.

El anuncio, realizado por el CEO Josh D’Amaro tras un trimestre de sólidos resultados financieros, marca un giro en la estrategia tecnológica de la compañía y anticipa una evolución significativa en la forma en que los usuarios interactúan con sus contenidos y servicios.

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La propuesta de una aplicación integral importa hoy porque redefine la experiencia del usuario en el sector del entretenimiento digital. En un mercado saturado de plataformas y opciones, Disney busca diferenciarse conectando películas, series, juegos, productos y experiencias exclusivas en un único entorno digital, con personalización avanzada y beneficios ampliados para suscriptores.

Disney+ integrará videojuegos y tienda oficial para ampliar su ecosistema digital - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una nueva era para Disney+: la visión de la “super app”

La próxima versión de Disney+ irá mucho más allá de las películas y series. Según el plan anunciado, la plataforma integrará videojuegos, acceso a productos y servicios exclusivos, y características de compra directa, todo bajo un mismo techo digital.

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El objetivo es profundizar el compromiso del público, reducir la tasa de cancelación de suscripciones y aumentar el valor vitalicio de cada fan. Se espera que los primeros elementos de este ecosistema ampliado comiencen a implementarse en la primavera de 2027.

IA y creatividad: la apuesta tecnológica de Disney

La inteligencia artificial jugará un papel central en la nueva estrategia. D’Amaro subraya que la IA no solo se utilizará para optimizar procesos, sino para potenciar la creatividad y proporcionar herramientas innovadoras a los narradores y creadores de contenido de la compañía.

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Disney apuesta por la IA para transformar Disney+ en una plataforma con juegos y productos exclusivos - REUTERS/Yousef Saba/File Photo

El enfoque apuesta por mantener el proceso creativo “centrado en las personas, dirigido por artistas y guiado por creadores”, aprovechando la IA como un complemento, no un reemplazo.

Integración con videojuegos y comercio digital

La integración de videojuegos en la plataforma permitirá a los usuarios acceder a experiencias interactivas conectadas con las franquicias más populares de Disney. Además, la app facilitará la compra de productos oficiales y acceso a beneficios exclusivos, creando un entorno donde el entretenimiento y el comercio se fusionan de manera fluida.

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En línea con esta evolución, Disney ha firmado un acuerdo con TikTok para que contenido generado por usuarios seleccionados se integre en Disney+, ampliando la variedad de experiencias y la interacción entre la comunidad y las marcas del grupo. Esta alianza refuerza el posicionamiento de Disney como referente en la convergencia de entretenimiento, redes sociales y nuevas tecnologías.

Resultados financieros y contexto de mercado

Con ingresos en alza y un mayor aporte operativo del negocio digital, la compañía acelera la integración con Hulu y presenta una hoja de ruta para transformar Disney+ en un centro conectado de entretenimiento, datos y servicios - REUTERS/Brendan McDermid

El anuncio se produce tras un crecimiento del 7% en ingresos y un incremento del 28% en las ganancias ajustadas por acción diluida durante el trimestre de junio. El segmento de streaming duplicó su ingreso operativo, alcanzando los 712 millones de dólares, mientras las áreas de experiencias y parques reportaron un alza del 20%.

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Estos datos, junto con la expansión de la integración entre Disney+ y Hulu, demuestran la solidez del modelo “One Disney”, que busca captar todo el valor del portafolio para fans y accionistas.

La estrategia de “super app” se apoya en la coordinación entre franquicias, datos y tecnología para construir una experiencia conectada que trascienda formatos y geografías. El modelo prioriza la interacción directa con los fans y la personalización, aprovechando la profundidad de las historias y marcas para impulsar la lealtad y el crecimiento.

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La apuesta de Disney por la convergencia de creatividad y tecnología no solo busca liderar el mercado del entretenimiento digital, sino definir los estándares de la próxima generación de experiencias para el usuario. El compromiso con la IA, los videojuegos y el comercio electrónico anticipa un futuro en el que la narrativa, la interacción y la personalización se integran en una sola plataforma.