Cuál es la canción de Las guerreras K-pop, quiénes son Huntrix y más preguntas frecuentes de Google

Golden y Soda Pop son las canciones más populares de Las guerreras K-pop. (Netflix)

Guardar

La canción más popular de Las guerreras K-pop es Golden, seguida de Soda Pop. Ambas son interpretadas por los grupos ficticios de la película: Huntrix y Saja Boys, respectivamente.

Golden ganó el Oscar a mejor canción original y fue interpretada por las artistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami en distintos eventos, incluida la propia ceremonia de premiación.

PUBLICIDAD

La canción se mantuvo 18 semanas en el primer lugar del Billboard Global 200, igualando el récord de permanencia en la cima de la lista.

Golden fue el primer tema de un grupo femenino de K-pop en liderar el Billboard Hot 100, donde se mantuvo ocho semanas. (Netflix)

Además, lideró durante ocho semanas el Billboard Hot 100, con lo que se convirtió en la primera canción de un grupo femenino de K-pop en alcanzar ese logro y en el número uno más longevo de un grupo femenino en lo que va del siglo.

PUBLICIDAD

Soda Pop, por su parte, interpretada por los Saja Boys, alcanzó el puesto tres del Billboard Hot 100 y fue una de las cuatro canciones de la banda sonora que ingresaron simultáneamente al Top 10.

El alcance del fenómeno también se reflejó en plataformas digitales: la franquicia acumuló 4.600 millones de impresiones en redes sociales, 2.300 millones de ellas asociadas al video oficial con letra de Golden en YouTube.

PUBLICIDAD

Más allá de lo musical, los fanáticos recurren a Google para buscar información sobre los personajes, el origen de la historia y los disfraces, entre otras consultas frecuentes.

Golden, ganadora del Oscar a mejor canción original, fue interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami en distintos eventos. REUTERS/Mike Blake

A continuación, las respuestas a las preguntas más buscadas sobre Las guerreras K-pop en Google.

Quiénes son Las guerreras K-pop

Huntrix es el grupo de K-pop ficticio protagonista de Las guerreras K-pop, conformado por Rumi, Mira y Zoey. Las tres llevan una doble vida: además de ser idols, usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

PUBLICIDAD

En la trama de la película de Sony y Netflix, el grupo debe enfrentarse a los Saja Boys, una atractiva y exitosa banda masculina que en realidad son demonios infiltrados con un complot musical.

Huntrix, el grupo ficticio de Las guerreras K-pop, está integrado por Rumi, Mira y Zoey. (Netflix)

Rumi, la líder de Huntrix, lidia con un conflicto interno al descubrir su propia dualidad, lo que impulsa una historia sobre la amistad, la autoaceptación y la superación del odio.

PUBLICIDAD

Cuál es el origen de Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop fue desarrollada por la directora y artista Maggie Kang junto al codirector Chris Appelhans.

La idea partió de Kang, quien se inspiró en sus raíces coreanas y en su amor por la cultura del K-pop para fusionarlos con el género de fantasía y acción.

PUBLICIDAD

En diálogo con Variety, la cineasta explicó que los cazadores de la película obtienen sus poderes sobrenaturales del canto y la danza, con los que generan “armas sónicas para combatir hordas de demonios”.

Las guerreras K-pop es una creación de la directora Maggie Kang y el codirector Chris Appelhans. REUTERS/Danny Moloshok

Para construir ese universo, Kang tomó como referencia el gut, los bailarines folclóricos tradicionales coreanos que ejecutaban rituales para proteger a sus comunidades de demonios y espíritus malignos. “En cierto modo, fueron los primeros conciertos en Corea”, señaló.

PUBLICIDAD

La directora subrayó la importancia del conocimiento directo de la cultura: “Hay que conocer Corea para poder mostrarla tal como es”. Esa mirada de primera mano permeó cada detalle visual, desde los edificios que recrean el horizonte de Seúl hasta las escenas de restaurantes.

Un lugar de peso particular fue la aldea Bukchon Hanok, elegida para el primer encuentro entre Rumi y Jinyu. “El Hanok representa a Jinu, y el moderno horizonte urbano nos pareció que representaba a Rumi; lo moderno y lo antiguo, como una fusión”, explicó Kang.

PUBLICIDAD

Según Google Trends, los personajes de Las guerreras K-pop dominaron el top 5 de los disfraces de Halloween más buscados de 2025. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Cuál es el disfraz de Las guerreras K-pop más buscado en Google

Según Google Trends, los personajes de la película ocuparon los cinco primeros puestos entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025, con el de Rumi como el más popular.