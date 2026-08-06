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Cómo desinstalar Magis TV del celular y el Smart TV para evitar perder dinero y datos

Antes de eliminar la aplicación es fundamental borrar la cuenta para minimizar el rastro dejado

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con el logo naranja y blanco de Magis TV en la pantalla, sobre un fondo rosa pálido.
Desinstalar Magis TV reduce riesgos como el robo de datos, la pérdida de dinero y el uso del dispositivo como servidor no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tener Magis TV en el celular o el televisor es una puerta de entrada de múltiples riesgos ocultos por una capa de películas, series y deportes en vivo aparentemente gratuitos. Por eso el consejo es siempre desinstalar esta aplicación y seguir una serie de pasos para evitar problemas a futuro.

El proceso de eliminación es mucho más sencillo que el de instalación y permite acabar con riesgos como el robo de datos y dinero, implicaciones legales y el uso de los dispositivos como servidores no autorizados.

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Cómo desinstalar Magis TV paso a paso en diferentes dispositivos

El proceso de eliminación de Magis TV varía según el tipo de equipo donde se encuentre instalada. Tanto en teléfonos Android como en Android TV o TV Box, la operación es sencilla, pero requiere seguir ciertas recomendaciones previas para asegurar la protección de los datos personales.

Antes de proceder a desinstalar la aplicación, la recomendación es eliminar primero la cuenta desde el perfil de usuario dentro de la plataforma. Este paso es fundamental: simplemente borrar la app no garantiza que la información personal asociada, como correos electrónicos, contraseñas o datos de pago, deje de estar expuesta.

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Hombre joven con chaqueta de mezclilla mira un teléfono celular negro en su mano izquierda. Su mano derecha toca su frente.
Antes de desinstalar Magis TV, el usuario debe eliminar la cuenta para evitar que correos, contraseñas y datos de pago sigan expuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para borrar la cuenta, el usuario debe abrir Magis TV y dirigirse a la sección de perfil o ajustes de cuenta. Allí, es necesario localizar la opción ‘Eliminar cuenta’ o ‘Cerrar sesión definitiva’ y confirmar la acción siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Solo después de este paso se recomienda proceder con la desinstalación física de la aplicación.

En dispositivos Android TV o TV Box, el usuario debe acceder a los Ajustes desde la pantalla principal, seleccionar la sección de Aplicaciones, buscar Magis TV en la lista y elegir la opción Desinstalar, confirmando la eliminación al finalizar. En teléfonos Android, basta con mantener presionado el ícono de Magis TV en el menú principal y seleccionar Desinstalar, confirmando el mensaje emergente para completar la operación.

Desinstalar Magis TV implica no solo borrar la aplicación del dispositivo, sino también asegurarse de que la cuenta haya sido eliminada previamente para evitar que los datos personales queden vulnerables en los servidores de la plataforma.

A esto hay que sumarle la eliminación del archivo APK que previamente descargamos y guardamos en el teléfono para instalar la app.

Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro, con botones de colores azul, amarillo, rojo y verde, y una pantalla de TV borrosa al fondo.
En Android TV y TV Box, Magis TV se quita desde Ajustes, en la sección de Aplicaciones, con la opción Desinstalar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos digitales y legales de usar Magis TV

Magis TV se ha popularizado en varios países debido a su oferta de contenido gratuito sin acuerdos oficiales. Sin embargo, este atractivo esconde serios peligros. La aplicación distribuye canales de televisión, películas y eventos deportivos sin estar autorizada por los titulares de los derechos de autor, lo que constituye una infracción legal en muchas jurisdicciones.

Aunque los usuarios finales raramente son perseguidos por la justicia, el uso de este tipo de servicios alimenta el circuito ilegal y puede traer consecuencias inesperadas.

La instalación de Magis TV no se realiza desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, sino mediante la descarga de archivos APK desde sitios externos. Este procedimiento incrementa el riesgo de que el dispositivo se infecte con malware, spyware o troyanos. Estos códigos maliciosos pueden robar información personal, acceder a datos confidenciales e incluso permitir el control remoto del equipo.

Uno de los principales motivos por los que expertos en ciberseguridad recomiendan eliminar Magis TV de inmediato es el tipo de permisos que solicita la aplicación. Al instalarla, muchas veces exige acceso al almacenamiento, a los contactos, a la ubicación, e incluso a funciones sensibles como el micrófono o la cámara.

Vista cercana de las manos de una persona sosteniendo un teléfono inteligente negro, con la pantalla encendida y borrosa.
Magis TV distribuye películas, series, canales y deportes en vivo sin autorización, una práctica que implica riesgos legales por derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica representa una amenaza potencial, ya que la aplicación podría facilitar el robo de datos personales, credenciales bancarias o la utilización del dispositivo en redes de bots.

La falta de soporte técnico y la ausencia de políticas claras de protección de datos agravan el panorama. Si se produce una filtración de información o un fallo de seguridad, los usuarios no cuentan con ningún tipo de garantía ni con un canal oficial para reclamar.

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