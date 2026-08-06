San Cayetano: cómo es la oración para pedirle trabajo al santo y dónde queda el santuario

San Cayetano se celebra cada 7 de agosto y convoca a miles de fieles que piden pan, trabajo y asistencia espiritual (REUTERS/Mariana Nedelcu)

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Cada 7 de agosto, miles de fieles conmemoran a San Cayetano, el santo al que la tradición católica asocia con el pedido de pan y trabajo. La fecha reúne celebraciones religiosas, peregrinaciones y oraciones en distintos puntos del país, con epicentro en el santuario de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires.

El templo más conocido dedicado al santo se encuentra en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers. Con el paso de las décadas, ese espacio se transformó en uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina. Su ubicación, conectada con el oeste del área metropolitana, facilitó la llegada de devotos desde la Capital, el conurbano bonaerense y otras localidades.

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La imagen de San Cayetano suele aparecer junto a una espiga de trigo, símbolo del pan y del sustento. De allí surge una de las expresiones más extendidas de esta devoción: “pan y trabajo”, una consigna que sintetiza el pedido de alimento, empleo y estabilidad para la vida cotidiana.

Por qué el 7 de agosto es el Día de San Cayetano

La conmemoración de San Cayetano se realiza el 7 de agosto porque ese día de 1547 murió Cayetano de Thiene, sacerdote italiano nacido el 1 de octubre de 1480 en la región de Vicenza. Provenía de una familia noble y estudió Derecho en la Universidad de Padua antes de elegir la vida religiosa.

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Más tarde se instaló en Roma, donde ocupó el cargo de secretario del papa Julio II. Después recibió la ordenación sacerdotal y orientó su tarea pastoral hacia la asistencia de personas pobres, enfermas y en situación de vulnerabilidad. Su figura quedó asociada a la austeridad, la caridad y la ayuda a quienes atravesaban necesidades materiales.

De acuerdo con Franciscan Media, entre sus iniciativas, impulsó el Oratorio del Amor Divino y participó en la fundación de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, una congregación orientada a la renovación del clero y al fortalecimiento de la vida sacramental. También promovió obras de asistencia, una trayectoria que ayudó a consolidar su imagen como intercesor ante la falta de trabajo y de recursos.

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En la Argentina, la expansión de su culto quedó ligada al crecimiento urbano del oeste porteño y a la presencia de comunidades obreras y familias migrantes. Durante el siglo XX, la peregrinación a Liniers se consolidó como una de las manifestaciones religiosas más convocantes del país.

La oración para pedirle trabajo a San Cayetano pide intercesión ante la falta de empleo, la escasez económica y la necesidad de sostén para el hogar (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cuál es la oración para pedirle trabajo a San Cayetano

Entre las distintas oraciones dirigidas a San Cayetano, una de las más conocidas es la que se utiliza para pedir ayuda ante la falta de empleo, la escasez económica o la necesidad de sostén para el hogar.

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Oración Completa:

Oh glorioso San Cayetano, patrono del trabajo y la providencia, Tú que siempre cuidas de aquellos que confían en la Divina Providencia, Te pido humildemente que intercedas por mí ante el trono de Dios, Y que guíes mis pasos en el camino de la virtud y la prosperidad.

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Tú, que experimentaste la necesidad y la dificultad en tu propia vida, Comprendes las preocupaciones y las cargas que llevo en mi corazón, Te ruego que me bendigas con tu gracia y favor, Para que pueda superar cualquier obstáculo y alcanzar la estabilidad que anhelo.

Oh San Cayetano, amigo de los necesitados y consuelo de los afligidos, Te encomiendo mis deseos y necesidades en esta oración sincera, Confío en que escucharás mis peticiones y me guiarás con tu luz, Para que pueda vivir en abundancia y honrar a Dios en todas mis acciones.

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Te ruego, bendito San Cayetano, que mi fe y esperanza nunca flaqueen, Que en momentos de dificultad encuentre en ti consuelo y aliento, Intercede por mí ante el Todopoderoso, para que mis súplicas sean escuchadas, Y que en su infinita misericordia, Dios conceda lo que con fe te pido.

Amén.

Que San Cayetano interceda por ti y te bendiga con su protección y cuidado.

Además del trabajo, quienes le rezan suelen pedir salud, protección para la familia, mejora económica, fortaleza frente a momentos adversos y acompañamiento espiritual. En ese marco, el “pan” representa el alimento y las necesidades básicas, mientras que el “trabajo” remite a la posibilidad de acceder a esos recursos mediante el esfuerzo propio.

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Cómo será la movilización por San Cayetano en 2026

Para este año, la celebración de San Cayetano volverá a tener como punto central el santuario de Liniers durante toda la jornada. Como suele ocurrir, la jornada incluirá peregrinaciones, misas, filas para ingresar al templo y expresiones de fe vinculadas con el pedido de pan y trabajo.

La convocatoria también se extenderá a parroquias de distintos distritos, mientras grupos de fieles se trasladarán hasta Cuzco 150 con estampitas, imágenes y espigas de trigo. La concentración en Liniers funciona como una de las principales expresiones públicas de esta devoción en la Argentina.

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Como antecedente inmediato, la Agencia Informativa Católica Argentina reportó que en 2025 la fiesta incluyó la vigilia de la noche previa, misas durante toda la jornada y la celebración central presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El movimiento alrededor del santuario también responde a su localización dentro de una zona con accesos ferroviarios y viales que conectan la ciudad con el conurbano y otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Esa condición favoreció históricamente una concurrencia amplia en cada aniversario.