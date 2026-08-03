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Cómo funciona la IA que estudia el cerebro de los primates en los ambientes donde nacen y viven

El sistema, desarrollado por universidades de Atlanta, reconoce capuchinos individuales con el 97% de precisión y les administra experimentos en pantalla táctil dentro de su hábitat natural en Costa Rica

Tres monos capuchinos de pelaje blanco y negro sobre una rama de árbol cubierta de musgo, con un fondo de vegetación verde.
El sistema de inteligencia artificial alcanzó un 97% de precisión para reconocer capuchinos individuales en la Reserva Forestal de Taboga -(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de investigadores de la Universidad Emory y el Instituto Tecnológico de Georgia desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar monos capuchinos salvajes por reconocimiento facial y administrarles pruebas cognitivas automatizadas en tiempo real, según publicó The American Journal of Primatology. El sistema, denominado CapuchinAI, representa el primer método escalable y sistemático para evaluar las capacidades mentales de primates en su hábitat natural.

La plataforma integra un sistema informático compacto alimentado por batería, una pantalla táctil y un dispensador de alimentos que opera de forma autónoma. Cuando un capuchino se acerca, el sistema lo identifica, le presenta una tarea de aprendizaje adaptada a ese individuo y entrega una recompensa alimentaria si responde correctamente.

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En pruebas de campo realizadas en la Reserva Forestal de Taboga, en el noreste de Costa Rica, el prototipo identificó individuos con una precisión del 97%, tras ser entrenado con imágenes y videos de seis capuchinos.

Dos monos capuchinos de pelaje marrón y claro sentados en una rama horizontal cubierta de musgo. El fondo es un follaje verde borroso.
CapuchinAI identifica monos capuchinos salvajes por reconocimiento facial y les administra pruebas cognitivas en la selva de Costa Rica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

"El cerebro de los primates no evolucionó en un laboratorio, evolucionó en entornos complejos y competitivos“, afirmó Marcela Benítez, profesora asistente de antropología de Emory y autora principal del estudio, según informó Phys.org. Benítez lleva desde 2017 trabajando en el proyecto Capuchinos de Taboga, iniciado en colaboración con la Universidad Nacional Técnica de Costa Rica, con el objetivo de tender un puente entre los experimentos controlados en laboratorio y la observación conductual en el campo.

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El sistema fue construido en parte con materiales de ferretería y componentes de bajo costo. Federico Sánchez Vargas, estudiante doctoral de antropología en Emory y primer autor del artículo, adaptó el software de reconocimiento facial de código abierto YOLO (You Only Look Once) para que el modelo pudiera detectar cualquier capuchino —y no solo individuos específicos— sin necesidad de contar con video de alta calidad de todos los ejemplares del sitio. En la Reserva de Taboga conviven cerca de 100 capuchinos.

Cinco monos capuchinos con caras blancas y cuerpos marrones y negros se apoyan en ramas de árbol rodeados de hojas verdes.
Las pruebas piloto con 16 capuchinos mostraron diferencias individuales en el aprendizaje y en la interacción con la pantalla táctil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sánchez Vargas desarrolló además dos scripts en Python: uno para el reconocimiento facial y otro para gestionar los estímulos interactivos mediante el programa “pygame”. Ambos corren simultáneamente en una Raspberry Pi, una microcomputadora del tamaño aproximado de la mitad de un iPhone, capaz de operar ocho horas con una batería portátil antes de necesitar recarga.

De acuerdo con Phys.org, los estudiantes de grado de Emory y Georgia Tech realizaron el trabajo manual de colocar “cajas delimitadoras” digitales sobre los rostros de los monos en miles de imágenes y videos, etiquetados con sus identidades. Los individuos entrenados reciben nombres propios: Pele, Pedro, Pío, Pesto y Trompudo, entre otros.

Durante la fase piloto, 16 capuchinos interactuaron con el prototipo y los investigadores ya observan diferencias individuales marcadas: algunos aprenden con rapidez a tocar la pantalla para obtener una recompensa, otros demoran más, y algunos incluso optan por besar la pantalla en lugar de tocarla con la mano. También hay quienes prefieren observar a sus congéneres antes de acercarse al dispositivo.

Un tronco de árbol cubierto de musgo sostiene a tres monos capuchinos; el bosque tropical con luz natural conforma el fondo.
Los autores publicaron el código y los planos de CapuchinAI para replicar estudios cognitivos en otras especies de primates salvajes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

"Nuestro método de IA no reemplaza la necesidad de investigadores humanos en el campo“, subrayó Sánchez Vargas en declaraciones recogidas por Phys.org. “Es fundamental contar con conjuntos de datos de observación ricos, recopilados por personas que trabajan sobre el terreno”, agregó

El sistema incluye además un mecanismo que impide que un individuo dominante acapare la plataforma al limitar el número de recompensas por sesión, y la visión artificial desactiva automáticamente el dispositivo cuando se acercan otras especies, como los coatíes.

El artículo, publicado en acceso abierto, incluye una guía del código computacional y los planos para replicar la plataforma de campo. Los autores esperan que otros científicos adapten el método para generar datos cognitivos en distintas especies de primates salvajes y en distintos entornos. Los próximos experimentos evaluarán cuatro dominios cognitivos: aprendizaje, control de impulsos, flexibilidad cognitiva y memoria a corto y largo plazo.

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