Los bajos niveles del Rin amenazan la incipiente recuperación económica de Alemania

Una fotografía tomada con un dron muestra las orillas del río Rin durante un período de bajo nivel de agua en Colonia, Alemania, el 30 de julio de 2026. REUTERS/Stephane Nitschke

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Los niveles de agua en el río Rin, que han alcanzado mínimos históricos, podrían frenar el crecimiento alemán, dijeron analistas el lunes, lo que podría volver a sumir a la mayor economía de Europa en el estancamiento, justo cuando empieza a mostrar los primeros indicios de una recuperación tan esperada.

Alemania, al igual que gran parte de Europa, ha sufrido sucesivas olas de calor con escasas precipitaciones este verano boreal, lo que ha provocado bajos niveles de agua en vías fluviales como el Rin, una importante ruta de transporte para cereales, minerales, carbón y productos petrolíferos refinados.

La escasa profundidad del agua hace que los buques de carga a menudo solo puedan navegar con una carga de alrededor del 20%, lo que obliga a repartir los envíos entre varios buques y genera más gastos para la industria alemana.

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El Producto Interno Bruto alemán creció más de lo esperado en el segundo trimestre, según datos de la semana pasada, y los economistas habían previsto un ligero crecimiento de no más del 0,2% para los meses de verano.

Sin embargo, los bajos niveles de agua por sí solos podrían reducir el crecimiento del PIB del tercer trimestre entre un 0,1% y un 0,2%, dijo el economista Stefan Kooths, del Instituto de Economía Mundial de Kiel, quien advirtió de que era poco probable que volvieran a situarse rápidamente sobre del umbral crítico.

Dos personas observan el paso de un barco por el lecho parcialmente seco del río debido al bajo nivel del agua en Österspai, cerca de Coblenza, Alemania, el 1 de agosto de 2026. REUTERS/Jana Rodenbusch

“Es probable que la capacidad de transporte siga viéndose afectada por los bajos niveles de agua durante algún tiempo en el próximo mes”, dijo.

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La falta de precipitaciones este verano boreal ha agravado una tendencia a largo plazo en Alemania, que ha perdido 60.000 millones de metros cúbicos de agua en los últimos 25 años debido al cambio climático, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Si no se toman medidas, la escasez de agua podría costarle a Alemania 625.000 millones de euros (714.000 millones de dólares) para 2050, es decir, unos 25.000 millones de euros al año, advirtió el ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, que mencionó varios estudios.

Las condiciones de este verano boreal están suscitando preocupación por la economía a corto plazo, dijo Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING.

Los bajos niveles de agua muestran el lecho del río parcialmente seco alrededor de la Maeuseturm, una antigua torre de aduanas en el río Rin, cerca de la ciudad de Bingen, en el oeste de Alemania, el 1 de agosto de 2026. REUTERS/Jana Rodenbusch

“El tiempo cálido y seco del verano ha hecho que los niveles de agua en las principales vías navegables alcancen mínimos históricos, lo que podría afectar a las cadenas de suministro industriales y a la actividad del sector de la construcción”, señaló.

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Se prevé que el nivel del agua en el estrecho de Kaub, en el río Rin, caiga el viernes a un mínimo histórico de 18 centímetros, según datos publicados el lunes por la Administración Federal Alemana de Vías Navegables y Transporte Marítimo.

Marc Schattenberg, economista de Deutsche Bank Research, señaló que el hecho de que la situación frene significativamente la producción económica dependerá de cuánto tiempo persistan los altos costos de transporte y de si hay interrupciones prolongadas en el transporte marítimo en lugares como Kaub.

Ya el mes pasado, Thyssenkrupp Steel suspendió el envío de materias primas a la ciudad occidental de Duisburgo con sus propios buques.

Por su parte, la empresa química alemana BASF BASFn.DE dijo el lunes que, aunque hasta la fecha había mantenido el transporte por vías navegables, podrían producirse cuellos de botella aislados en el suministro si persisten las condiciones meteorológicas actuales.

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“Si la sequía continúa, supondría una mayor carga para la economía alemana, que ya se encuentra en una situación muy precaria”, dijo Dirk Binding, experto de la Cámara de Comercio e Industria de Alemania (DIHK).

(Reuters)