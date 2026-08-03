El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reporta un alza del 150% en emergencias por incendios en el inicio de las Fiestas Agostinas

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendió un alza del 150% en emergencias por incendios durante el primer día de las fiestas agostinas.(Cortesía: Bomberos de El Salvador)

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Durante el primer día del periodo vacacional en El Salvador durante las fiestas agostinas, el Cuerpo de Bomberos atendió un incremento notable en emergencias por incendios, con un alza del 150% respecto al año anterior. La jornada, que marca el inicio de una de las semanas con mayor movimiento turístico en el país, evidenció un despliegue especial de recursos y personal en las principales zonas recreativas, playas, lagos y centros históricos, donde la afluencia de visitantes nacionales e internacionales se multiplica.

En declaraciones brindadas durante el programa Entrevista AM, Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, detalló que la corporación ha reforzado su capacidad operativa como parte del Plan Vacación 2026, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil. Más de 800 bomberos y 150 inspectores fueron desplegados a escala nacional para cubrir 17 estaciones estratégicamente ubicadas, con el objetivo de actuar de manera preventiva y responder a cualquier emergencia.

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Solano explicó que, pese a estar en temporada lluviosa, la presencia de una canícula provocó condiciones secas que favorecieron la propagación de incendios, situación poco habitual para el mes de agosto. Según el balance presentado, el primer día del periodo vacacional de 2026 registró 9 incendios en maleza, 5 estructurales y 1 en vehículo, totalizando 15 emergencias por fuego, frente a 6 reportadas el año anterior en la misma fecha. El funcionario calificó estos datos como “anómalos” para la época, ya que este tipo de incidentes suelen concentrarse en la época seca.

Bombero realizó labores de enfriamiento tras el incendio que destruyó parte de una vivienda en El Salvador (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

El operativo preventivo no solo se enfocó en incendios. El Cuerpo de Bomberos realizó inspecciones en bares, restaurantes, hoteles, hostales, gasolineras y ventas de gas para verificar condiciones de seguridad, como el estado de los sistemas eléctricos, la ubicación y funcionamiento de extintores. Solano afirmó que el comercio y la industria han mostrado buena disposición para acatar las recomendaciones, sin hallazgos graves hasta el momento.

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La vigilancia se extendió a los eventos religiosos, actividades masivas y ferias con énfasis en lugares como el parque de diversiones CívarLand y el Centro Histórico de San Salvador, donde se prevé la mayor concentración de visitantes durante la semana. En estos puntos, la institución mantuvo presencia permanente y revisó instalaciones eléctricas y de gas propano, así como la operación de juegos mecánicos, atendiendo el riesgo que representa la afluencia masiva y el uso de combustibles.

El director de Bomberos destacó la labor conjunta con los guardavidas de la Dirección General de Protección Civil, quienes realizaron 20 rescates profundos y 4 simples en el primer día del periodo. En 2025, durante la misma fecha, solo se reportaron 3 rescates profundos y ninguno simple. La cifra de 24 personas auxiliadas evidencia la intensidad del trabajo en playas y ríos, donde las corrientes, la imprudencia y el consumo de alcohol fueron factores de riesgo.

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El Cuerpo de Bomberos de El Salvador inspeccionó bares, restaurantes, hoteles, gasolineras y ventas de gas para verificar medidas de seguridad. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos El Salvador)

Solano lamentó la muerte de 1 persona en un río e insistió en la importancia de respetar las indicaciones de los guardavidas, especialmente en zonas de bandera roja, y evitar ingresar al mar o cuerpos de agua durante la noche o bajo los efectos del alcohol.

También subrayó la relevancia de acudir a lugares que cuenten con servicio de salvamento y recomendó a los excursionistas que visitan cerros o volcanes contratar guías certificados.

El Plan Vacación 2026 contempló, además, la revisión de protocolos para el uso de fuegos artificiales y la supervisión de eventos que implican aglomeraciones. El Cuerpo de Bomberos exige a organizadores y alcaldías notificar la realización de espectáculos pirotécnicos, para garantizar que se cumplan las normas de seguridad y se minimicen los riesgos de incendios accidentales.

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Durante la entrevista, el director recordó que el número de emergencias habilitado para la población es el 913 y reiteró que la institución opera sin interrupciones durante toda la temporada. La estrategia gubernamental procura que tanto los salvadoreños como los turistas disfruten de las vacaciones con las condiciones de seguridad adecuadas, mientras las autoridades mantienen la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.