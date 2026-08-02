Contuvieron los focos que azotaron al oeste de Córdoba, pero seguirá activa la alerta por riesgo de incendios

Las autoridades mantendrán la guardia de cenizas activa por las próximas horas

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Los incendios forestales que afectaron las zonas de Cortaderas y Salsacate en la provincia de Córdoba fueron contenidos este sábado por la noche. Al mismo tiempo que se mantendrá una guardia de cenizas, el Gobierno provincial advirtió a la población que el riesgo de que se inicien nuevos focos continuará alto el resto del fin de semana.

Luego de una jornada de trabajo, el avance del fuego fue controlado gracias al trabajo coordinado de los Bomberos Voluntarios, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), el Plan Provincial de Manejo del Fuego y medios aéreos de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

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En la jurisdicción de Sampacho, el foco de Cortaderas fue declarado contenido. Por este motivo, parte del personal inició el repliegue, mientras que otros equipos permanecen en el lugar realizando vigilancia para evitar posibles reactivaciones.

En la zona de El Volcán, ubicada entre Salsacate y Mina Clavero, las autoridades informaron que el incendio no presentó actividad durante la jornada y permanece bajo guardia de cenizas y monitoreo permanente. De la misma manera, afirmaron que “en ninguno de los dos incendios hubo riesgo para viviendas ni para zonas de interfaz”.

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Las autoridades pidieron extremar los cuidados y no iniciar fuegos en el territorio

A pesar de esto, el Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA) informó que el nivel de riesgo por incendios forestales en Córdoba seguirá siendo elevado hasta el lunes 3 de agosto. Según evaluaron, el oeste de la provincia presenta actualmente un peligro muy alto, mientras que el resto del territorio también se encuentra bajo riesgo alto.

La combinación de baja humedad, vegetación seca y condiciones meteorológicas favorables incrementaría las posibilidades de inicio y la rápida propagación del fuego. Por este motivo, las autoridades reiteraron la necesidad de extremar los cuidados durante todo el fin de semana.

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En este sentido, reiteraron que el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI) se mantendrá en nivel alto el domingo y el lunes. A raíz de esto, se solicitó a la población evitar cualquier tipo de quema y, ante la presencia de humo o fuego, comunicarse de inmediato a los números de emergencia: 100, 911 o 0800-888-38346.

Los focos se iniciaron el viernes, pero avanzaron durante la madrugada del sábado debido a las condiciones del terreno y la rotación del viento. De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, estos factores complicaron las labores de los brigadistas y mantuvieron en alerta a las autoridades.

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Junto con Córdoba, varias provincias del norte y cuyo estarán bajo peligro de incendios

Según detalló la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, el operativo se concentró en evitar que las llamas alcanzaran un lote de maíz y se propagaran hacia otros sectores con pastizales y rastrojos. Asimismo, el Ministerio de Seguridad de Córdoba indicó que las tareas contaron con la participación de los bomberos voluntarios de Sampacho, Achiras, Holmberg, Río Cuarto, Alejandro Roca y Berrotarán, junto con efectivos del ETAC de Río de los Sauces.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, indicaron que también se hizo uso de tres aviones hidrantes AT-802 de la Dirección Provincial de Aeronáutica, que despegaron desde la pista de Las Tapias para reforzar el combate aéreo. En total, trabajaron 94 efectivos entre bomberos y brigadistas.

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Cómo actuar ante el inicio de un incendio forestal

De acuerdo con las pautas difundidas por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), se recomienda evacuar inmediatamente la zona afectada, cubriéndose la boca y la nariz con un paño para evitar la inhalación de humo. Durante la evacuación, es importante observar el comportamiento del fuego y acatar todas las indicaciones de las autoridades.

En caso de ser necesario evacuar, se sugiere caminar cerca de cuerpos de agua abiertos y poco profundos, como ríos, lagos o lagunas, que pueden servir como vías seguras de escape. Se advierte no regresar a áreas quemadas, ya que los focos pueden reactivarse sin previo aviso.

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Finalmente, las autoridades insisten en mantenerse informado y seguir todas las instrucciones oficiales para reducir riesgos personales y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.