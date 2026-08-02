Economía
Agregar Infobae enGoogle

La creación de empresas en Argentina está en niveles mínimos desde 2002

El registro de firmas nuevas muestra un freno inédito en el ecosistema productivo, mientras la inversión bruta interna no repunta. No es que la destrucción de unidades sea enorme, sino que no hay quienes las reemplacen

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inversión en maquinaria y equipos se redujo más de 11% interanual, según datos privados (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Argentina, la creación de empresas alcanzó su punto más bajo desde la crisis de 2002, según informes de consultoras privadas y organismos oficiales. La dinámica de generación de firmas nuevas evidencia una debilidad estructural que se refleja tanto en la estadística como en los testimonios de los analistas del mercado laboral y productivo.

Según el último reporte de CP Consultora, la cantidad de empresas nuevas es comparable a la de los años más duros de la crisis macroeconómica de comienzos de siglo. “La creación de empresas está en niveles similares a los de 2002. Esto refleja una dinámica complicada, mucho más difícil que la evidenciada en períodos de cambio estructural”, resalta el informe.

PUBLICIDAD

El documento agrega que el fenómeno no implica únicamente menos firmas activas, sino también una retracción en la dotación de personal y un aumento en el cierre de compañías. “La tasa de apertura de nuevas empresas está en los niveles de la crisis de 2001-2002, coherente con una economía anémica y sin un horizonte claro, aun para el mundo empresario”, describe la consultora.

La tasa de apertura de nuevas empresas está en los niveles de la crisis de 2001-2002, coherente con una economía anémica y sin un horizonte claro, aun para el mundo empresario (CP)

Pablo Moldovan, de CP Consultora, contó a Infobae que “las empresas que se cierran están en números normales, pero la apertura de empresas no arranca”. Según el especialista, la relación entre altas y bajas marca el pulso de la economía formal.

PUBLICIDAD

“En una dinámica de cambio estructural, los cierres de empresas deberían compensarse con la apertura de nuevas firmas y sectores. Lejos de eso, el proceso actual se asemeja más a un ajuste recesivo, en donde se contraen tanto la cantidad de empresas como los niveles de empleo. No es solo que los ganadores del modelo no crean empleo, sino que tampoco dinamizan la creación de nuevas empresas”, subrayó Moldovan.

Gráfico de líneas con la tasa de apertura y cierre de empresas de 1996 a 2025. Una línea negra representa aperturas y una roja, cierres
La cantidad de empresas nuevas en Argentina se mantiene en valores similares a los de la crisis de 2002 (con excepción de la pandemia)

El informe de CP Consultora detalla que la foto actual muestra una economía en contracción. Las desvinculaciones por cierre o reducción de empresas superan a las incorporaciones por apertura o crecimiento, y el nivel de creación de firmas permanece tan bajo “como si estuviéramos en la crisis macroeconómica más grande de nuestro país: 2001-2002”. Según los datos procesados, la cantidad de compañías activas y la generación de empleo formal sufren una retracción constante, sin que aparezcan señales de recuperación.

La dinámica de la inversión acompaña el cuadro de estancamiento productivo. Según datos del Indec la inversión -formación bruta de capital- acumula cuatro trimestres consecutivos de caída. En una línea similar, el índice mensual de inversión de OJF registró para junio una caída de la inversión de 6,2% interanual en términos de volumen físico. En el primer semestre de 2026, la baja acumulada llegó a 7,6%. La inversión en maquinaria y equipos descendió 11,2% anual en el sexto mes, con una contracción de 9,5% en equipos nacionales y de 12,7% en bienes importados.

La inversión -formación bruta de capital- acumula cuatro trimestres consecutivos de caída (Indec)

El informe comenta: “Al promediar el año en curso la inversión sigue marchando a niveles muy bajos, y no se ven aun señales claras que inviten a pensar en una recuperación, aunque ciertos rubros puntuales mostraron mejores números en el sexto mes del año”.

El Indec reportó que durante el primer trimestre de 2026, el PBI creció un 2,3% interanual, pero la formación bruta de capital fijo –el indicador que mide la inversión– se contrajo un 11,6%. El descenso afecta todos los rubros: construcciones, maquinaria y equipos, y equipos de transporte, tanto de origen nacional como importado.

El Indec reportó que durante el primer trimestre de 2026, el PBI creció un 2,3% interanual, pero la formación bruta de capital fijo se contrajo un 11,6% (Foto: Reuters)
El Indec reportó que durante el primer trimestre de 2026, el PBI creció un 2,3% interanual, pero la formación bruta de capital fijo se contrajo un 11,6% (Foto: Reuters)

Consultoras del sector privado advierten que, de mantenerse la tendencia, se limitarán las capacidades de expansión de la economía, el empleo y los ingresos, incluso en un contexto de exportaciones en alza.

La consultora Qualy relevó que la actividad económica mostró una desaceleración marcada en los últimos meses. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) evidenció en mayo de 2026 un avance interanual de apenas 0,2%, mientras que la serie desestacionalizada retrocedió 0,5% respecto de abril.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) evidenció en mayo de 2026 un avance interanual de apenas 0,2%, mientras que la serie desestacionalizada retrocedió un 0,5% respecto de abril (Qualy)

“Este comportamiento ratifica la fragilidad del ciclo productivo”, resalta el informe.

La industria enfrenta un contexto adverso, con bajo consumo doméstico y un desafío creciente por las importaciones. El clima de negocios, según el relevamiento, mantiene un sesgo pesimista ante la falta de recuperación de la demanda interna.

Gráfico de línea y barras. Inversión bruta interna mensual de Argentina, junio de 2023 a junio de 2026. Fuente: Orlando J Ferreres y Asociados
Evolución de la inversión bruta interna mensual en Argentina de junio de 2023 a junio de 2026, según datos de Orlando J Ferreres & Asoc.

El rubro pyme, tradicional motor de la generación de empresas y empleo, tampoco logra revertir la tendencia. Las ventas de pequeñas y medianas empresas tuvieron una leve mejora interanual del 0,9%, impulsadas de forma puntual por el aguinaldo y el Mundial de Fútbol, pero la medición intermensual mostró una retracción del 1,3%. El acumulado del primer semestre refleja una caída del 2,5%. El informe de Qualy destaca que este respiro no alcanza para modificar la debilidad estructural del consumo.

La economía no genera los incentivos necesarios para impulsar la creación de nuevos proyectos productivos

Los datos de CP Consultora se basan en información oficial de la Secretaría de Trabajo, sobre la que la firma realiza sus propias estimaciones y cálculos. Los especialistas coinciden en que el ajuste estructural vigente limita el dinamismo empresarial y productivo. El análisis de los registros oficiales muestra que los procesos de cierre y apertura de empresas no se compensan mutuamente y que la economía no genera los incentivos necesarios para impulsar la creación de nuevos proyectos productivos.

Mientras tanto, los indicadores de inversión, empleo y consumo reflejan un contexto donde las señales de recuperación permanecen esquivas. El ecosistema empresarial argentino atraviesa un ciclo de mínima vitalidad, con cifras que remiten a los momentos más complejos de la historia reciente.

Temas Relacionados

EmprendimientoInversiónEmpleo formalPymesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno quiere darle más fortaleza al peso y Caputo frenó con éxito la presión del mercado sobre el dólar

El Central y el Tesoro dejaron en claro que tienen mucho poder de fuego para contener el tipo de cambio. Kristalina Georgieva pidió “paciencia” para esperar los resultados del plan, pero los tiempos se acortan

El Gobierno quiere darle más fortaleza al peso y Caputo frenó con éxito la presión del mercado sobre el dólar

Clima de Negocios: brotes verdes, serrucho, tendencia-ciclo y otras formas de hablar de un crecimiento que no termina de despegar

En el Gobierno dicen que ya se siente la mejora. Algunas consultoras, también. Pero datos privados e incluso oficiales muestran una economía partida, con una locomotora potente que, por ahora, no logra arrastrar vagones

Clima de Negocios: brotes verdes, serrucho, tendencia-ciclo y otras formas de hablar de un crecimiento que no termina de despegar

Georgieva pidió que Vaca Muerta impulse la economía real: qué se necesita para lograr un efecto derrame, según los analistas

La directora gerente del FMI destacó el desempeño del petróleo y la minería y planteó medidas para impulsar sectores rezagados como la construcción, los servicios y la logística. Economistas consultados plantearon sus reparos sobre el alcance del “efecto derrame”

Georgieva pidió que Vaca Muerta impulse la economía real: qué se necesita para lograr un efecto derrame, según los analistas

Reforma de la Carta Orgánica e independencia del BCRA: qué tiene que ocurrir para que realmente funcione

Estudios internacionales apuntan a que una entidad a salvo de presiones políticas es más eficaz para reducir la inflación y alcanzar la estabilidad monetaria y cambiaria. El caso de Perú y las malas experiencias de Argentina

Reforma de la Carta Orgánica e independencia del BCRA: qué tiene que ocurrir para que realmente funcione

Lucas Pussetto, economista del IAE: “No hay mucha evidencia de que el famoso derrame funcione”

En diálogo con Infobae, el profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, analizó las políticas del Gobierno y sus efectos sobre el consumo y la inversión privada, y qué falta para que eso se refleje en toda la economía real

Lucas Pussetto, economista del IAE: “No hay mucha evidencia de que el famoso derrame funcione”

DEPORTES

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”

Fútbol, tragedia y misterio: un libro expone la verdad oculta detrás de la tragedia del Chapecoense

Con el regreso de Lionel Messi, Inter Miami igualó 2-2 contra Columbus Crew por la MLS

El golazo de Luis Suárez que abrió el marcador para Inter Miami ante Columbus: la reacción de Messi en el banco de suplentes

Así están las tablas de la Liga Profesional, la de Promedios y la Anual camino a las copas internacionales de 2027

TELESHOW

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

La tarde libre de María Becerra en España: bikini animal print y la reacción de J Rei

Soledad Silveyra le confesó a Mirtha Legrand que no está bien de salud: “Me dicen ‘caminá aunque te duela’, pero no puedo”

Ángela Torres, la primera invitada al confesionario de Rosalía, arremetió contra una ex pareja: “Me hizo perderme a mi misma”

Mirtha Legrand deslumbró con su look en una noche especial

INFOBAE AMÉRICA

El congreso de Guatemala abre sesiones con el debate del nuevo subsidio a los combustibles y citación a funcionarios para fiscalizar el anterior

El congreso de Guatemala abre sesiones con el debate del nuevo subsidio a los combustibles y citación a funcionarios para fiscalizar el anterior

Gasolinas, diésel y queroseno suben de precio en Honduras a partir del próximo lunes

Costa Rica: Encuentran abandonado el vehículo del periodista Wilfredo Pizarro, quien fue asesinado

Una embarazada en Panamá es imputada por presuntamente lavar dinero para una estructura del narcotráfico

Aprueban extradición de un hondureño acusado de extorsión y conspiración para homicidio en El Salvador