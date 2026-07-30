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‘Operación Corazón Azul’: Panamá desmantela red de trata de personas y rescata a tres colombianas

Tres mujeres fueron liberadas en un operativo en Los Santos, donde las autoridades panameñas detuvieron a dos sospechosos ligados a una organización dedicada a la explotación sexual en coincidencia con la fecha internacional de lucha contra este delito

Agentes de la DIJ e INTERPOL participaron en la Operación Corazón Azul para desmantelar la red de trata (Cortesía: Policía Nacional de Panamá).
Agentes de la DIJ e INTERPOL participaron en la Operación Corazón Azul para desmantelar la red de trata (Cortesía: Policía Nacional de Panamá).
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Tres mujeres fueron rescatadas en un operativo coordinado por las autoridades panameñas, que permitió descubrir una estructura criminal dedicada a la trata de personas en la provincia de Los Santos. La acción, denominada Operación Corazón Azul, se ejecutó durante el fin de semana del 29 al 30 de julio de 2026, en coincidencia con el Día Mundial contra la Trata de Personas.

El operativo, liderado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), se realizó en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, y estuvo relacionado directamente con la conmemoración internacional contra uno de los delitos que más afectan los derechos humanos a escala global.

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La acción, también reportada inicialmente bajo el nombre de “Blue Chárter” por entidades migratorias, involucró:

  • Primera Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada
  • Policía Nacional
  • Servicio Nacional de MigraciónINTERPOL
  • Dirección de Investigación Judicial (DIJ) 
  • Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

Según la información oficial, la diligencia permitió el rescate de tres mujeres, presuntas víctimas de explotación sexual, y la aprehensión de dos personas señaladas como integrantes de la red criminal. Las autoridades realizaron tres allanamientos en dos residencias y un jardín recreativo, todos ubicados en la provincia de Los Santos.

La diligencia fue ejecutada por la Primera Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada y permitió el rescate de tres presuntas víctimas de este delito.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación se remonta al 11 de abril de 2026, cuando una mujer de nacionalidad colombiana ingresó a Panamá por el Aeropuerto Panamá Pacífico junto a otras tres mujeres de la misma nacionalidad. Las pesquisas indican que las víctimas habrían sido captadas y reclutadas en su país de origen bajo engaños, con la promesa de mejores oportunidades laborales, y trasladadas a territorio panameño.

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Una vez en Panamá, las mujeres fueron conducidas a un establecimiento en la provincia de Los Santos, donde fueron retenidas y explotadas sexualmente.

Estructura y perfiles de los detenidos

La estructura criminal desmantelada presentaba un funcionamiento mixto y roles claramente definidos. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano panameño, identificado como el administrador del establecimiento comercial y recreativo donde se mantenía a las víctimas. Este hombre era responsable de la logística local, la recepción y la explotación final de las mujeres, además de mantener una relación sentimental con la segunda detenida.

La ciudadana colombiana arrestada contaba con residencia permanente en Panamá y tenía vigente una orden de captura por el delito de trata de personas. Según la PGN, ella era la principal reclutadora dentro de la organización y lideraba la captación y traslado de mujeres en aeropuertos nacionales, asegurando su ingreso a la red de explotación.

Uno de los sospechosos capturados durante la Operación Corazón Azul es trasladado por las autoridades (Cortesía: Policía Nacional de Panamá).
Uno de los sospechosos capturados durante la Operación Corazón Azul es trasladado por las autoridades (Cortesía: Policía Nacional de Panamá).

La investigación detectó que esta mujer utilizaba su estatus migratorio y sus conexiones para facilitar el flujo de víctimas desde Colombia hacia Panamá. Ambos sospechosos quedaron a órdenes de la Primera Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada para el inicio del proceso judicial correspondiente. Las autoridades señalaron que la investigación sigue abierta y no descartan la participación de más personas en la organización.

El operativo se desarrolló con la participación de organismos nacionales e internacionales, como INTERPOL y la ONG OUR Rescue, y se enmarca en el esfuerzo global promovido por las Naciones Unidas para combatir la trata de personas, delito que afecta a millones de personas en el mundo.

Día Mundial contra la Trata de Personas: contexto y desafíos

El Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado cada 30 de julio, busca visibilizar la magnitud de este flagelo y reforzar la cooperación internacional en la prevención, persecución y sanción de redes delictivas. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), miles de mujeres, niñas y niños son víctimas cada año de redes de trata, muchas veces con fines de explotación sexual.

En Panamá, las autoridades reportan un incremento en los casos detectados y subrayan la importancia de la denuncia ciudadana y la articulación institucional para responder de manera efectiva. El reciente operativo en Los Santos constituye uno de los golpes más relevantes de los últimos años contra este tipo de delitos en el país.

Las investigaciones seguirán en curso para identificar a posibles cómplices y nuevas rutas de captación, mientras las víctimas rescatadas reciben atención integral, acompañamiento psicológico y apoyo legal, tal como estipulan los protocolos internacionales y la legislación panameña.

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