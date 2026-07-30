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Hamas y los mediadores acercan posiciones sobre el desarme, pero Israel mantiene sus exigencias para un acuerdo en Gaza

La propuesta en discusión contempla una administración palestina tecnócrata para la Franja, la eliminación de túneles y depósitos de armas, además de una retirada gradual de las fuerzas israelíes

Hamas y los mediadores acercan posiciones sobre el desarme, pero Israel mantiene sus exigencias para un acuerdo en Gaza
Hamas y los mediadores acercan posiciones sobre el desarme, pero Israel mantiene sus exigencias para un acuerdo en Gaza
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El grupo terrorista Hamas avanzó hacia un posible acuerdo que contempla la desactivación de sus armas como parte de una nueva fase del plan de paz para Gaza, aunque el movimiento islamista todavía plantea modificaciones a la propuesta negociada con mediadores internacionales en El Cairo. El desarme del grupo continúa siendo el principal obstáculo para consolidar un acuerdo más amplio con Israel.

Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron que las negociaciones registraron avances poco habituales durante los últimos meses. Según informó AFP, representantes de Hamas trabajan sobre cambios a un documento presentado por los mediadores, mientras buscan una fórmula que limite el uso de su armamento sin aceptar, por ahora, todas las condiciones planteadas por Israel.

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El proceso forma parte de la segunda etapa del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, que contempla el fin progresivo de la presencia militar israelí, la creación de una administración civil palestina para gestionar el territorio y la eliminación de las capacidades armadas de Hamas.

Una fuente diplomática citada por AFP señaló que la propuesta busca establecer “una autoridad, una ley, un arma”, como principio central para la transición política y de seguridad en Gaza. Según esa hoja de ruta, las armas pesadas y ligeras quedarían bajo control de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), una estructura tecnócrata palestina diseñada para asumir las funciones de gobierno durante el período posterior al conflicto.

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El entonces jefe de Hamas en Gaza, Yahya Al-Sinwar, junto al líder del movimiento Ismail Haniyeh y el dirigente Khalil al-Hayya durante una visita al paso fronterizo de Rafah, en 2017
El entonces jefe de Hamas en Gaza, Yahya Al-Sinwar, junto al líder del movimiento Ismail Haniyeh y el dirigente Khalil al-Hayya durante una visita al paso fronterizo de Rafah, en 2017

La misma fuente indicó que el plan incluye la destrucción de túneles, depósitos de armamento e instalaciones utilizadas para fabricar armas. También prevé un mecanismo de supervisión internacional para verificar que las partes cumplan con los compromisos acordados.

Sin embargo, Hamas aún busca cambios en algunos puntos del documento. Un representante del grupo citado por AFP afirmó que la organización espera la respuesta israelí a las modificaciones enviadas recientemente a los mediadores. Según explicó, en el apartado relacionado con las armas fueron eliminados algunos elementos y se propusieron alternativas.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, Hamas estaría dispuesto a “confinar y almacenar” parte de su armamento pesado bajo supervisión palestina, en lugar de entregarlo directamente a Israel. El movimiento también exige garantías sobre el retiro de las tropas israelíes de Gaza y el fin de los ataques contra el territorio.

Las diferencias con Israel permanecen abiertas. Un funcionario israelí afirmó que la propuesta actual no responde de manera suficiente a las exigencias del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que reclama la eliminación completa del arsenal de Hamas y la desmilitarización total de la Franja antes de avanzar hacia cualquier proceso político.

“Israel exige el desarme completo de Hamas, incluida la retirada de las armas de Gaza y la completa desmilitarización de la Franja como condición previa para cualquier proceso”, declaró el funcionario israelí.

Israel exige el desarme completo de Hamas, incluida la retirada de las armas de Gaza y la completa desmilitarización de la Franja como condición previa para cualquier proceso
Israel exige el desarme completo de Hamas, incluida la retirada de las armas de Gaza y la completa desmilitarización de la Franja como condición previa para cualquier proceso

El acuerdo también incluiría la transferencia gradual de responsabilidades administrativas a la NCAG, que asumiría funciones civiles y la gestión de trabajadores públicos que anteriormente dependían de la administración de Hamas.

Pese a los avances diplomáticos, la situación sobre el terreno sigue siendo frágil. La tregua vigente en Gaza redujo la intensidad de los combates, pero no puso fin a los ataques. Reuters informó que bombardeos israelíes dejaron varios palestinos muertos el jueves, incluidos menores, mientras el Ejército israelí afirmó que sus operaciones estuvieron dirigidas contra miembros de Hamas.

El futuro del acuerdo dependerá ahora de la respuesta israelí a las modificaciones planteadas por Hamas y de la capacidad de los mediadores de acercar posiciones sobre el punto más sensible de las negociaciones: el control y eliminación del armamento del grupo islamista.

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