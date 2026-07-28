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Uruguay: una adolescente mató a su abuela de 81 años y dijo que recibió orden de juego online

La anciana recibió al menos siete puñaladas y la Justicia pidió pericias psiquiátricas de la menor

Policía científica en la vivienda en la que asesinaron a una mujer de 81 años (Captura Telemundo/Canal 12)
Policía científica en la vivienda en la que asesinaron a una mujer de 81 años (Captura Telemundo/Canal 12)
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Una mujer de 81 años fue asesinada de varias puñaladas por su nieta, una adolescente de 13, en el barrio Cerrito de Montevideo. El crimen ocurrió a las cuatro de la tarde de este domingo. La adolescente dio distintas versiones de lo que ocurrió: la que más llamó la atención de los investigadores es que la orden de matar fue dada a través de un juego online.

Esta versión todavía está siendo analizada. Según surge de las primeras investigaciones consignadas por el noticiero Telemundo de Canal 12, la menor tenía esquizofrenia y estaba internada en un centro de salud mental, del que se retiró sin el alta médica. Tras esta fuga, había quedado al cuidado de su abuela.

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El asesinato ocurrió en el complejo de viviendas en el que vivían ambas. Un vecino escuchó a la anciana gritar y fue hasta una seccional policial a dar aviso al personal de la Guardia Republicana, una fuerza especial del país. Cuando los agentes llegaron a la escena la mujer ya había fallecido: estaba sin signos vitales.

Complejo de viviendas en el que asesinaron a una mujer de 81 años en Montevideo (Captura Telemundo/canal 12)
Complejo de viviendas en el que asesinaron a una mujer de 81 años en Montevideo (Captura Telemundo/canal 12)

La adolescente la apuñaló en varias partes del cuerpo. Al lado de su cuerpo estaba una cuchilla que había sido limpiada.

Los efectivos también se encontraron con la nieta de la mujer. En un primer momento, la adolescente declaró que ella se estaba bañando cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, luego reconoció que había matado a su abuela tras recibir esa supuesta orden en un juego online.

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El relato, según lo consignado por Teledoce, presentó inconsistencias. La menor será sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si es consciente de sus actos.

La Policía Científica trabajó en la escena junto al Departamento de Investigaciones y el Departamento de Homicidios que llevan adelante las actuaciones para saber por qué ocurrió el crimen.

Policía científica en la vivienda en la que asesinaron a una mujer de 81 años (Captura Telemundo/Canal 12)
Policía científica en la vivienda en la que asesinaron a una mujer de 81 años (Captura Telemundo/Canal 12)

Aumento de homicidios en Uruguay

El semestre que pasó registró un aumento de homicidios del 6,6%. Fueron 195 los crímenes que se cometieron en la primera mitad del año y las noticias policiales parecieron no dar tregua. La cifra solo es superada por la de 2018.

Este aumento se dio principalmente en el segundo trimestre del año, entre abril y junio. Además del episodio como un quíntuple homicidio, se dio también un triple crimen en una boca de drogas. Mayo, en concreto, fue el mes con mayor cantidad de asesinatos con 38 casos (nueve más que el mismo mes de 2025).

La principal hipótesis que maneja la Policía uruguaya es que la estrategia de aumentar el patrullaje en algunas zonas derivó en un corrimiento de los clanes criminales a otros barrios de Montevideo, como consignó ese medio. Es por esto que, como detalla el artículo, la seccional policial que abarca los barrios del noreste de la capital concentró la mayor cantidad de crímenes.Es que mientras una zona se enfría, otra se calienta.

Los asesinatos se suelen dar entre varones jóvenes, de entre 18 y 38 años. Y cada vez se utilizan más armas de fuego: se usaron en tres de cada cuatro casos entre enero y junio.

Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)
Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

Las características del asesinato de la adolescente a su abuela son, entonces, una excepción.

Los homicidios de mujeres por violencia basada en género disminuyeron de 12 a 10 al tiempo que los crímenes cometidos por parejas o exparejas se mantuvieron estables en ocho casos. Las denuncias por violencia doméstica y los delitos asociados descendieron un 1,1% (pasaron de 21.575 a 21.434), mientras que los delitos sexuales disminuyeron de 1.541 denuncias a 1.432 (un 7% menos).

Las rapiñas bajaron un 4%. Los hurtos registraron uno de los descensos más significativos (7,5%). La cantidad de autos hurtados cayó un 8,3% y los abigeatos registraron la mayor reducción porcentual entre los delitos patrimoniales, con un descenso del 20,1%.

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