Un apagón dejó sin luz a un hospital de Esquel y dos operaciones se realizaron bajo las linternas de los celulares

El personal debió “puentear” una llave térmica con un cable para restablecer la energía (Télam)

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Operar casi a ciegas. Un apagón dejó a oscuras al Hospital Zonal de Esquel durante dos cirugías y obligó a los médicos a terminarlas iluminados con la linterna de sus celulares, luego de que el sistema de respaldo tardara más de 20 minutos en activarse o no respondiera de forma automática.

El inesperado hecho, que derivó en una denuncia formal en el nosocomio de la provincia de Chubut, derivó en la suspensión de operaciones programadas y un reclamo por obras urgentes.

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Pero la falla no afectó solo la iluminación. Según informó la agencia Noticias Argentinas, durante el corte se interrumpieron la ventilación mecánica anestésica, los monitores multiparamétricos, las torres de laparoscopía y los sistemas de aspiración, mientras el personal debió “puentear” una llave térmica con un cable para restablecer la energía.

Una de las dos intervenciones en el Hospital Zonal de Esquel en la cual se iluminaron con las linternas de los teléfonos celulares (Hospital Zonal de Esquel)

El Servicio de Cirugía calificó lo ocurrido como un “hecho de extrema gravedad que comprometió seriamente la seguridad de los pacientes y del equipo de salud”, de acuerdo con la presentación citada por la agencia. En ese escrito, los profesionales también deslindaron responsabilidades civiles, penales, administrativas y éticas ante posibles complicaciones derivadas de la precariedad técnica y edilicia del hospital.

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Cómo fue el corte durante las cirugías

El episodio ocurrió mientras se desarrollaban dos cirugías en simultáneo en la planta quirúrgica, que tiene tres quirófanos. Uno de los pacientes era reintervenido y en el otro quirófano se realizaba una cirugía biliar compleja.

Hernán Navarro, cirujano del centro de salud, contó en eltrece que su intervención laparoscópica ya estaba en la etapa de cierre cuando se produjo el corte. “Por suerte ya estaba terminando la laparoscopía y estábamos en la etapa de cierre de las incisiones, pero toda la parte de reanimación y recuperación del paciente se tuvo que hacer con la luz del celular”.

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Así fue el empalme que realizaron los profesionales para reactivar el sistema eléctrico

En el quirófano contiguo, la situación era más delicada porque la operación recién promediaba su desarrollo. “Por suerte era una cirugía convencional y se pudo terminar así, como se ve en las imágenes”, dijo Navarro.

El reclamo por el sistema de emergencia y el edificio

Navarro sostuvo que el apagón general fue consecuencia de una intensa nevada que afectó a toda la ciudad, pero señaló que el problema central fue la vulnerabilidad del sistema interno de emergencia. “En la Patagonia estamos acostumbrados a que se corte la luz. El problema fue que el dispositivo de emergencia tardó más de 20 minutos en activarse y, cuando volvió, solo funcionó en una de las plantas quirúrgicas”, explicó.

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El médico agregó en diálogo con TN que en terapia intensiva también tuvieron que conectar otro cable y asistir manualmente a pacientes con soporte respiratorio. “Fue una eternidad”, resumió.

El cirujano remarcó que no se trató de un hecho aislado. Recordó que exactamente un año antes ya habían atravesado un episodio similar con un paciente apuñalado que ingresó de urgencia y debió ser operado con la luz de celulares, una situación que, según dijo, fue denunciada sin que hubiera soluciones posteriores.

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El suministro eléctrico de respaldo tardó más de 20 minutos en volver: el corte se debió a las intensas nevadas en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hospital, explicó Navarro, es un centro provincial de referencia del que dependen 14 localidades del noroeste de Chubut. También afirmó que la región aumentó su población en los últimos años y que el establecimiento arrastra desde hace décadas un problema edilicio que no fue resuelto.

La denuncia y la suspensión de cirugías

La respuesta inmediata del servicio fue reclamar la apertura de una investigación administrativa sobre lo ocurrido y la elaboración de un informe técnico independiente para determinar las causas de la falla del sistema eléctrico principal y del equipo de emergencia, según la denuncia difundida por Noticias Argentinas.

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Los médicos también solicitaron una evaluación integral del equipamiento biomédico de alta complejidad que pudo haber sido afectado por oscilaciones y caídas de tensión. En ese pedido incluyeron torres de laparoscopía, arco en C, equipos de anestesia, monitores multiparamétricos, electrobisturíes, mesas eléctricas y equipos de esterilización.

El planteo incluyó la certificación técnica formal del sistema eléctrico general antes de retomar la actividad quirúrgica habitual. Hasta entonces, el equipo exigió suspender las cirugías programadas y administrar con urgencia los medios necesarios para derivar pacientes a otro establecimiento adecuado.

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Los profesionales reclamaron además que la denuncia sea elevada a la Secretaría de Salud y al gobernador de la provincia del Chubut. También pidieron obras y refacciones urgentes para garantizar que el bloque quirúrgico cuente con un suministro seguro, continuo y automático, sin depender de maniobras manuales durante una emergencia.

Tras el episodio, se dispusieron medidas transitorias. Navarro señaló que se montó una guardia para intentar que el motor arranque más rápido ante un nuevo corte y que se organizó un protocolo de derivación a un centro privado si fuera necesario.

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Para el cirujano, esas medidas no resuelven el problema estructural. “La solución real todavía no está. La verdadera solución va a llegar cuando hagan un hospital nuevo”.