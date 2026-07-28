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Wall Street opera mixto pendiente de la Fed y Oriente Medio, mientras los chips se hunden en todo el mundo

El Dow Jones sube impulsado por balances corporativos, pero Micron, Nvidia y AMD arrastran al Nasdaq en medio de dudas sobre la sostenibilidad del boom de la IA

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/ Ángel Colmenares EFE/
Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/ Ángel Colmenares EFE/
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Wall Street operaba mixto este martes por la mañana, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subiendo un 1,16%, en una jornada marcada por la expectativa ante la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) y la evolución del conflicto en Oriente Medio.

El Dow Jones sumaba 604 puntos, hasta los 52.814 enteros; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,36%, hasta los 7.439 puntos; y el tecnológico Nasdaq cedía un 0,06%, hasta las 24.916 unidades. El desempeño mixto ocultaba fuertes movimientos por debajo de la superficie: la mayoría de las acciones del mercado subían, impulsadas por balances corporativos mejores a los esperados, mientras que un puñado de gigantes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial arrastraba a los índices tecnológicos.

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El desplome de los chips golpea a todo el mundo

El Kospi surcoreano sufrió este martes importantes pérdidas en su parqué. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN
El Kospi surcoreano sufrió este martes importantes pérdidas en su parqué. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Las acciones de fabricantes de semiconductores continuaron cayendo en todo el mundo. En Asia, las caídas fueron especialmente pronunciadas: el Nikkei japonés cerró con una baja del 3,95% y el Kospi surcoreano se desplomó un 10,84%, arrastrado por fuertes bajas de SK Hynix y Samsung Electronics, con pérdidas tan abultadas que la negociación llegó a suspenderse temporalmente en Seúl. La bolsa china también cerró en rojo, con el SSE Composite cediendo un 1,16%.

En Europa, en cambio, las principales plazas registraban ganancias hacia el final de la jornada: el FTSE 100 británico subió un 0,82%, el CAC 40 francés un 0,46% y el DAX alemán un 0,26%, mientras el EuroStoxx 50 cedía levemente un 0,09%.

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“Creemos que al mercado lo asustó el avance de las capacidades chinas en equipamiento para fabricación de chips, y le preocupó que ese progreso amenace la posición competitiva de los líderes globales del sector”, explicó el analista Jing Jie Yu, de Morningstar, aunque matizó que la liquidación “es en gran medida una reacción visceral y exagerada”.

Esta semana varios de los mayores inversores en chips de IA y centros de datos —Meta y Microsoft el miércoles, Amazon el jueves— presentarán sus balances trimestrales, que podrían dar señales sobre el ritmo de sus futuras inversiones en el sector.

La Fed, en el centro de la escena

El presidente de la Fed Kevin Warsh (REUTERS/Eric Lee/archivo).
El presidente de la Fed Kevin Warsh (REUTERS/Eric Lee/archivo).

Los inversores permanecen pendientes de la reunión de política monetaria de la Fed, que concluye el miércoles y en la que el mercado da por descontado que el banco central mantendrá los tipos de interés sin cambios, aunque buscará pistas sobre sus próximos pasos. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anunciará su decisión a las 14:00 hora local (18:00 GMT), seguida de una conferencia de prensa del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en lo que será su segunda reunión al frente del organismo tras ser designado por el presidente Donald Trump.

La inflación al consumidor se moderó a un 3,5% interanual el mes pasado, pero se espera que vuelva a subir por el vaivén de los precios del petróleo derivado de la guerra de Trump contra Irán. Trump ha ejercido una presión sin precedentes sobre la Fed para que baje los tipos, y el lunes le dio a Warsh cierto margen: “Kevin es fantástico, pero tiene una junta directiva. Sé lo que quiere hacer, pero necesita el consentimiento de algunas personas”, dijo a bordo del Air Force One.

En la última reunión, la mitad de los responsables de política monetaria había señalado que veía necesaria al menos una suba de tasas antes de fin de año, y los mercados asignan más de un 30% de probabilidad a que ese aumento llegue ya este miércoles.

El petróleo profundiza su caída por las conversaciones sobre Ormuz

Los mercados siguen atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio y a las conversaciones para reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que contribuía a una fuerte caída de los precios del petróleo. El barril de Brent caía un 4,04%, hasta los 84,79 dólares, y el de Texas (WTI) cedía un 3,33%, hasta los 79,86 dólares, tras haber llegado a dispararse por encima de los 100 dólares la semana pasada.

El índice dólar se ubicaba en 101,35 puntos, mientras el oro caía un 1,04%, hasta 4.034 dólares la onza, y la plata retrocedía un 2,1%, hasta 57,48 dólares. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba 0,84%, hasta el 4,602%, en parte por una lectura de confianza del consumidor estadounidense más débil de lo esperado.

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