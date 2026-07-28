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Sarampión: Ecuador busca cerrar la brecha de vacunación

El país mantiene la eliminación de la transmisión endémica de la enfermedad, pero las autoridades sanitarias reconocen que la cobertura de inmunización aún no alcanza el 95 % recomendado por la OPS y la OMS

Primer plano de un bebé con un apósito de dibujos animados en el brazo tras recibir una vacuna, mientras un profesional de la salud sostiene un algodón
Un bebé recibe su vacuna contra el sarampión y la rubeola, un paso esencial para su salud y la prevención de enfermedades en la comunidad. (Freepik)
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Aunque Ecuador continúa libre de transmisión endémica del sarampión, las autoridades sanitarias enfrentan un reto que consideran determinante para conservar ese estatus: aumentar la cobertura de vacunación hasta el nivel recomendado por los organismos internacionales. El país todavía no alcanza de forma homogénea el 95 % de inmunización con las dos dosis de la vacuna contra esta enfermedad, un umbral que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran indispensable para evitar que un caso importado derive en un brote.

La preocupación se produce en un contexto regional marcado por el resurgimiento del sarampión en varios países de América. Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y Perú figuran entre las naciones que durante 2026 han reportado un incremento de casos, una situación que ha llevado a los sistemas de salud del continente a reforzar la vigilancia epidemiológica y acelerar las campañas de inmunización para evitar la propagación del virus.

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En Ecuador, la respuesta comenzó meses antes de que la alerta regional se intensificara. El 23 de febrero de este año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó la campaña nacional ”¡Ponte al día, vacúnalos ya!”, una estrategia orientada a recuperar las coberturas de vacunación infantil y reducir el número de niños con esquemas incompletos. La iniciativa, desarrollada con el apoyo técnico de la OPS y UNICEF, contempla brigadas móviles, vacunación en establecimientos de salud y centros educativos, visitas comunitarias, revisión de carnés y búsqueda activa de menores que aún no han recibido todas las dosis previstas en el esquema nacional.

ARCHIVO – La enfermera Lauren Ellenburg prepara una vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola para un paciente en Tiger Pediatrics, en Easley, Carolina del Sur, el 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)
ARCHIVO – La enfermera Lauren Ellenburg prepara una vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola para un paciente en Tiger Pediatrics, en Easley, Carolina del Sur, el 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Como parte de la campaña, el Gobierno destinó alrededor de USD 2,6 millones para la adquisición de 460.000 dosis de vacunas, con el propósito de fortalecer la protección de la población infantil frente al riesgo de reintroducción del virus.

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La estrategia incorpora además una medida excepcional conocida como “dosis cero”, dirigida a bebés de entre seis y once meses que viven o se desplazan por zonas consideradas de mayor riesgo epidemiológico. Esta vacuna anticipada busca ofrecer una protección temporal antes de la edad prevista en el calendario regular, aunque no reemplaza las dos dosis obligatorias que deberán administrarse posteriormente.

Las provincias fronterizas y aquellas con mayor movilidad internacional concentran buena parte de los esfuerzos de inmunización. Carchi, El Oro, Guayas y Galápagos figuran entre las jurisdicciones priorizadas debido al flujo constante de viajeros y al mayor riesgo de importación de enfermedades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un bebé recibe una vacuna en un centro de salud, acompañado por su madre y atendido por un profesional médico. La imagen resalta la importancia de la inmunización infantil para prevenir enfermedades y proteger la salud pública. En el fondo, se observan carteles informativos sobre el calendario de vacunación y material médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud reconoce que, pese a los avances registrados desde la pandemia de COVID-19, persisten brechas de cobertura entre provincias y grupos poblacionales. Las principales dificultades se concentran en comunidades rurales de difícil acceso, población migrante y niños que interrumpieron o nunca completaron sus esquemas de vacunación, además de sectores donde la desinformación ha reducido la aceptación de las vacunas.

La OPS ha advertido que la disminución de las coberturas de inmunización registrada en varios países durante los últimos años favoreció la acumulación de personas susceptibles al virus. Ese fenómeno explica, en parte, el aumento de casos observado en las Américas y ha encendido las alertas de los organismos internacionales de salud.

La proximidad de grandes eventos internacionales y el incremento de la movilidad entre países también forman parte de la evaluación de riesgo. La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, tres países que han registrado brotes de sarampión, incrementó el desplazamiento de viajeros y reforzó el llamado de la OPS a verificar los esquemas de vacunación antes de realizar viajes internacionales.

La OPS ha advertido que la disminución de las coberturas de inmunización registrada en varios países durante los últimos años favoreció la acumulación de personas susceptibles al virus. (FOTO: Secretaría de Salud)
La OPS ha advertido que la disminución de las coberturas de inmunización registrada en varios países durante los últimos años favoreció la acumulación de personas susceptibles al virus. (FOTO: Secretaría de Salud)

El sarampión es considerado una de las enfermedades infecciosas más contagiosas del mundo. El virus se transmite por el aire mediante gotas respiratorias y puede permanecer suspendido durante varias horas en ambientes cerrados. De acuerdo con la OPS, una persona infectada puede contagiar entre nueve y dieciocho personas que no estén inmunizadas, lo que convierte a la vacunación en la principal barrera para impedir la propagación de la enfermedad.

Ecuador eliminó la transmisión endémica del sarampión hace varios años, pero ello no significa que el riesgo haya desaparecido. Las autoridades recuerdan que mientras el virus continúe circulando en otros países siempre existirá la posibilidad de registrar casos importados, como ha ocurrido en episodios aislados del pasado.

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