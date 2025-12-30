Tecno

Crean ventanas solares transparentes que pueden generar energía las 24 horas del día

Esta innovación de científicos coreanos podría transformar la eficiencia energética y el diseño de edificios en todo el mundo

Guardar
El sistema de ventanas solares
El sistema de ventanas solares transparentes genera energía tanto con luz solar como con iluminación interior, sin perder transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores en Corea del Sur han desarrollado ventanas solares transparentes capaces de generar electricidad de forma continua, tanto de día como de noche. El equipo, liderado por Jun Yong-seok, profesor del Departamento de Ingeniería Energética Integrativa de la Universidad de Corea, presentó una tecnología que podría transformar la arquitectura y la eficiencia energética de los edificios.

La innovación permite que las ventanas produzcan energía no solo con la luz solar, sino también a partir de la iluminación de interiores, como lámparas LED o fluorescentes. El sistema mantiene un elevado nivel de transparencia y asegura una transmisión luminosa del 75,6%, similar al de una ventana convencional. Además, logra un índice de reproducción cromática del 93,8%, lo que evita la distorsión de los colores que suelen provocar otros sistemas fotovoltaicos transparentes.

La clave del avance reside en la combinación de un reflector de Bragg distribuido (DBR) con celdas solares bifaciales de silicio. El reflector óptico redirige selectivamente la luz infrarroja invisible hacia las celdas solares, mientras permite el paso de la luz visible. Así, el sistema convierte en energía aquellas longitudes de onda que generalmente se desperdician, sin afectar la claridad ni el color.

La tecnología mantiene una transmisión
La tecnología mantiene una transmisión luminosa del 75,6% y reproduce colores con un índice del 93,8%, similar a una ventana convencional. (Universidad de Corea)

Jun Yong-seok explicó en un comunicado de prensa que la tecnología puede emplearse en sectores industriales como la construcción de edificios de energía cero y en ventanas para vehículos eléctricos. “Nuestros resultados demuestran que es posible utilizar los rayos infrarrojos invisibles y la iluminación interior como fuente energética, manteniendo la transparencia de la ventana”, afirmó el investigador.

Durante las pruebas, el módulo ofreció una generación de energía constante, independientemente de las condiciones meteorológicas o del horario. La propuesta representa una alternativa para los sistemas de integración fotovoltaica en edificios (BIPV, por sus siglas en inglés), ya que soluciona la dificultad de equilibrar eficiencia y visibilidad.

La investigación recibió el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur y del Instituto Coreano de Evaluación y Planificación de Tecnología Energética (KETEP).

El reflector óptico integrado redirige
El reflector óptico integrado redirige la luz infrarroja invisible hacia celdas solares bifaciales de silicio, mejorando la eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientes avances en energía solar

En paralelo a los desarrollos en ventanas solares, científicos presentaron un sistema que permite almacenar energía solar en forma líquida y liberarla posteriormente como hidrógeno. El método utiliza materiales comerciales y accesibles, como el nitruro de carbono grafítico y el metatungstato de amonio, para captar, almacenar y liberar energía solar sin depender de electricidad externa.

El proceso implica la captura de electrones generados por la exposición a la luz, que se almacenan en el compuesto líquido. Posteriormente, la energía puede transformarse en hidrógeno mediante la adición de un catalizador de platino, lo que permite convertir la energía solar en combustible de manera flexible y portátil.

Este avance podría facilitar el transporte de energía solar desde regiones muy soleadas hacia zonas con menor radiación, en formato líquido y sin la necesidad de infraestructuras complejas. Entre los retos pendientes figuran la dependencia del metanol y la necesidad de demostrar la estabilidad del almacenamiento en condiciones reales fuera del laboratorio.

Este reciente avance permite almacenar
Este reciente avance permite almacenar energía solar en líquido y convertirla en hidrógeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas tecnologías muestran caminos complementarios en la búsqueda de soluciones para la transición energética, aportando alternativas tanto en la generación directa de electricidad como en el almacenamiento y transporte de energía renovable.

Temas Relacionados

Energía solarCorea del SurInnovaciónSostenibilidadMedioambienteLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

El consejo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, para jóvenes estudiantes en la era de la inteligencia artificial

El directivo ha compartido su visión y recomendaciones para las nuevas generaciones, subrayando la importancia de aprender sobre IA

El consejo de Jensen Huang,

Los 30 regalos de última hora que puedes dar a una mujer en Reyes, según la IA

Tres asistentes de inteligencia artificial seleccionaron opciones que van desde flores y experiencias digitales hasta opciones gourmet y personalizadas

Los 30 regalos de última

Dubái lanzará la primera red de taxis voladores eléctricos del mundo en 2026: cómo funcionará

Autoridades locales y una firma internacional presentan una propuesta que plantea una revolución en el transporte aéreo urbano, según la revista IEEE Spectrum

Dubái lanzará la primera red

Logra un audio impactante y realista en tu barra de sonido siguiendo estos consejos

Uno de los puntos más críticos en la instalación de un sistema de altavoces es la correcta colocación del subwoofer

Logra un audio impactante y
DEPORTES
Cristiano Ronaldo, a un paso

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

TELESHOW
La intimidad del regreso de

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

David Kavlin habló desde su internación tras sobrevivir a tres infartos: “Estoy con muchas ganas de vivir”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué desaparecieron los “hobbits”

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén