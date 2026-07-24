Política

La justicia laboral dictó un fallo favorable a una pyme que sufrió un bloqueo sindical y despidió 35 empleados

El juez Julio Armando Grisolía revocó una sentencia que había ordenado la reincorporación de los trabajadores y dejó en firme las cesantías en FADEMI, en Entre Ríos. Protestas, amenazas y violencia en un conflicto que comenzó en 2024

Guardar
Google icon
El conflicto salarial en FADEMI derivó en protestas violentas, bloqueos y amenazas contra sus dueños
El conflicto salarial en FADEMI derivó en protestas violentas, bloqueos y amenazas contra sus dueños

La pyme FADEMI, ubicada en Larroque, un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes, atravesó un extenso y virulento conflicto laboral que comenzó en junio de 2024 e incluyó medidas de fuerza, bloqueos contra sus instalaciones y hasta amenazas mafiosas con un paquete de balas que le dejaron a su dueña en su casa.

Ahora, la justicia laboral acaba de revocar un fallo que en enero del año pasado le había ordenado a FADEMI reincorporar a 35 trabajadores que participaron del bloqueo, por lo que quedaron en firme esas cesantías.

PUBLICIDAD

La resolución del juez Julio Armando Grisolía, a cargo Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, dictada el 17 de este mes, se convirtió en otro capítulo de una verdadera pesadilla que sufrió esta pyme familiar que fabrica baterías para vehículos desde que, en junio de 2024, el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, según argumentó la empresa, era imposible de pagar.

La pyme FADEMI fabrica baterías para vehículos y está en Larroque, un pueblo de Entre Ríos
La pyme FADEMI fabrica baterías para vehículos y está en Larroque, un pueblo de Entre Ríos

Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados habían recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector estaba desde hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.

PUBLICIDAD

Como informó Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “Pero en Larroque no hay”, les respondió el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.

Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.

Amenaza contra la dueña de la empresa FADEMI
Dos balas en un atado de cigarrilos, la amenaza que recibió la dueña de la empresa FADEMI

La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio de 2024, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.

Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. La protesta llevó a que muchos clientes cancelaran sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas. La empresa entró en una situación dramática. Su flujo de fondos estuvo cortado y no podía cumplir con las obligaciones con sus proveedores.

El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI que incluyeron desde pintadas en el frente de una de sus casas hasta las bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.

Sticker de un sindicalista contra empresarios de FADEMI
Sticker de un sindicalista contra empresarios de FADEMI

Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías. El 20 de enero de 2025, finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos por haber participado de una huelga.

Aun así, el conflicto se tiñó nuevamente de violencia: en enero de 2025 apareció ante la casa de la dueña de la pyme un paquete que contenía dos balas y la leyenda “Familia FADEMI”. Fue un claro mensaje intimidatorio que se complementó con otro hecho grave, ya que en esos días a los empleados les llegó por WhatsApp un sticker que utiliza un dirigente sindical y en el que se lo ve a él con las cabezas sangrantes de dos de los dueños de FADEMI, como si hubieran sido degollados.

Tras la inmediata denuncia policial, intervino la Fiscalía de Gualeguay y la sorpresa llegó cuando los responsables de haber dejado el paquete con balas fueron identificados rápidamente porque quedaron filmados por una cámara ubicada en el frente de la casa: se descubrió que eran dos empleados de la pyme que viven en Larroque y habían participado de las protestas en la empresa.

sindicato Químico y Petroquímico
El conflicto en FADEMI incluyó amenazas, huelgas y bloqueos impulsados por el sindicato

En el video se ve cómo uno de ellos se baja de un auto, manejado por otra persona, y deja el paquete ante la puerta. La curiosidad es que queda a la vista la patente del vehículo y se determinó que es el mismo con el que uno de los empleados va a trabajar a la fábrica. Los dos agresores fueron detenidos en una carpa del sindicato instalada ante la entrada de FADEMI.

Ambos, Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, permanecieron dos meses en prisión, luego quedaron libres porque les morigeraron la prisión preventiva, pero, de todas formas, quedaron imputados en la causa por coacciones agravadas y la primera audiencia del juicio oral será en octubre próximo.

El abogado de FADEMI es Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde vienen logrando fallos judiciales clave en favor de las pymes que son bloqueadas y condenas contra los responsables de esas protestas.

Temas Relacionados

Bloqueos sindicalesFADEMIEntre RíosConflicto en FADEMISindicato de QuímicosSindicalismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Karina Milei encabezará una misión del Gobierno a Chaco para coordinar acciones para enfrentar al fenómeno climático “El Niño”

La secretaria General de la Presidencia estará al frente del encuentro para establecer trabajos preventivos. Irá acompañada del fefe de Gabinete, Diego Santilli, y de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad

Karina Milei encabezará una misión del Gobierno a Chaco para coordinar acciones para enfrentar al fenómeno climático “El Niño”

Se activó la disputa por la sucesión de Axel Kicillof en el peronismo: recorridas y actos en la agenda hacia 2027

A la espera de señales del gobernador, intendentes y dirigentes bonaerenses ya perfilan una campaña de instalación para discutir la candidatura por el PJ al ejecutivo provincial

Se activó la disputa por la sucesión de Axel Kicillof en el peronismo: recorridas y actos en la agenda hacia 2027

Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para reforzar la estrategia internacional contra su condena por la causa Vialidad

La ex presidenta incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Trabajará junto al español Javier Borrego

Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para reforzar la estrategia internacional contra su condena por la causa Vialidad

Javier Milei viaja a Brasil para respaldar la campaña de Flávio Bolsonaro y Lula da Silva espera que no cruce una “línea roja”

El Presidente se mostrará con el candidato del Partido Liberal, que no es el favorito en las encuestas. El mandatario brasileño comenzó a pactar con los aliados del centro y busca aislar a la derecha. La mirada del Planalto ante la nueva visita libertaria

Javier Milei viaja a Brasil para respaldar la campaña de Flávio Bolsonaro y Lula da Silva espera que no cruce una “línea roja”

El Gobierno busca apoyo en el Congreso: qué leyes avanzan, cuáles están frenadas y dónde aparecen las trabas

Mientras algunas iniciativas enfrentan resistencia y falta de acuerdos, otras tienen mayores posibilidades de aprobación

El Gobierno busca apoyo en el Congreso: qué leyes avanzan, cuáles están frenadas y dónde aparecen las trabas

DEPORTES

Fin de la ilusión: Tomás Etcheverry cayó ante Bublik en Kitzbühel y Román Burruchaga se despidió en Estoril

Fin de la ilusión: Tomás Etcheverry cayó ante Bublik en Kitzbühel y Román Burruchaga se despidió en Estoril

La escandalosa denuncia de la argentina Martina Capurro: su rival revoleó una raqueta a la tribuna, golpeó a una persona y no fue descalificada

A la espera de Racing, Gimnasia de Mendoza empata con Central Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura

Tras la negativa de Guardiola, Italia eligió a un campeón del mundo como su nuevo entrenador

Contundente respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el accidente en el Gran Premio de Hungría

TELESHOW

La preocupación de Benjamín Vicuña por el futuro de sus hijos con la China Suárez: “El diálogo debe existir”

La preocupación de Benjamín Vicuña por el futuro de sus hijos con la China Suárez: “El diálogo debe existir”

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

La postal romántica de Mauro Icardi con la China Suárez en el Lago di Como: “Un amor a la italiana”

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

INFOBAE AMÉRICA

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión

Ortega, 80 años y un 19 de julio bajo la lupa: marcha lenta, frase “Aquí no volverá a haber elecciones” y la sombra de la sucesión

Continúa la canícula en El Salvador: calor extremo y lluvias puntuales para el fin de semana

Tecnológico de Costa Rica se consolida como la universidad más sostenible del país y entra al top 200 mundial en acción climática

El Ministerio de Energía y Minas mantendrá la supervisión actual para la gasolina E-10 desde el 22 de agosto de 2026

La especie de tortuga marina más grande del mundo anida en un estado de EE. UU. por primera vez en la historia registrada