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Google activa en Gmail el inicio de sesión con videoselfie: así se configura para no usar contraseñas

Las passkeys y la verificación de dos pasos seguirán activas como métodos de prueba de inicio de sesión cuando no puedas entrar al correo

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Google ahora te permite acceder a Gmail usando videoselfies.
Google ahora te permite acceder a Gmail usando videoselfies. (Google)

Google presentó un nuevo método de autenticación para sus cuentas basado en video selfies, una herramienta que busca facilitar la recuperación del acceso cuando el usuario pierde su dispositivo habitual o no puede utilizar los métodos tradicionales de verificación.

La función amplía las opciones de seguridad disponibles para las Cuentas de Google y se suma a sistemas como las llaves de acceso (passkeys) y los contactos de recuperación.

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Con esta novedad, los usuarios podrán registrar un breve video de su rostro que quedará asociado a su cuenta. Si en el futuro necesitan recuperar el acceso, solo tendrán que grabar un nuevo video selfie para que el sistema compare ambas grabaciones y confirme su identidad antes de permitir el ingreso.

Google anunció una nueva forma de iniciar sesión para sus cuentas.
Google anunció una nueva forma de iniciar sesión para sus cuentas. (Crédito: Google)

Google asegura que el proceso fue diseñado con un enfoque centrado en la privacidad y la seguridad. Los videos permanecen cifrados, solo se almacenan con el consentimiento del usuario y pueden eliminarse en cualquier momento desde la configuración de la cuenta.

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Cómo funciona el nuevo inicio de sesión con video selfie

El proceso de configuración está pensado para ser rápido y sencillo.

Para registrar un video selfie, el usuario únicamente debe acceder a la opción de Seguridad y Acesso de su Cuenta de Google y luego añadir la opción de videoselfie para inicio de sesión.

Durante el procedimiento, la cámara del dispositivo solicitará realizar movimientos simples con la cabeza para capturar el rostro desde distintos ángulos. Esta información servirá como referencia para futuras verificaciones de identidad.

Google permite recuperar la cuenta de usuario con un videoselfi. (Google)
Google permite recuperar la cuenta de usuario con un videoselfi. (Google)

Si más adelante el usuario pierde el acceso a su cuenta, deberá repetir el procedimiento grabando un nuevo video.

El sistema comparará automáticamente ambas grabaciones para comprobar que pertenecen a la misma persona antes de autorizar el acceso.

De esta forma, Google añade una alternativa adicional cuando no es posible utilizar otros mecanismos de autenticación.

Una alternativa para recuperar el acceso

El objetivo principal de esta función no es sustituir inmediatamente las contraseñas ni los sistemas de verificación existentes, sino ofrecer una nueva vía para recuperar una cuenta cuando los métodos tradicionales no están disponibles.

Por ejemplo, puede resultar útil si una persona pierde su teléfono, cambia de dispositivo o no puede acceder al número telefónico asociado a la cuenta.

En estos casos, el video selfie funciona como una prueba adicional de identidad, reduciendo la posibilidad de que terceros recuperen una cuenta de forma fraudulenta.

Google cambia las normas de su almacenamiento gratuito.
Los videoselfies de Google te permitirán recuperar tu contraseña. (Google)

Google explica que esta medida complementa otras herramientas ya disponibles, como las llaves de acceso, la autenticación en dos pasos y los contactos de recuperación.

Protección frente a deepfakes y suplantaciones

Uno de los mayores desafíos de cualquier sistema basado en reconocimiento facial es evitar que pueda ser engañado mediante fotografías, videos grabados o contenido generado con inteligencia artificial.

Para responder a este problema, Google incorporó varias capas de seguridad.

Durante la verificación, el usuario debe realizar movimientos específicos que permiten confirmar que se trata de una persona real y no de una imagen estática o un video previamente grabado.

Además, el sistema compara el nuevo video con el registrado originalmente y aplica mecanismos adicionales para detectar posibles intentos de fraude mediante deepfakes u otras técnicas de manipulación digital.

Google asegura que cuenta con varias capas de seguridad para evitar la suplantación de identidad. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)
Google asegura que cuenta con varias capas de seguridad para evitar la suplantación de identidad. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

La compañía también mantiene sus sistemas habituales para identificar accesos sospechosos y bloquear intentos de inicio de sesión que presenten comportamientos inusuales.

Privacidad bajo control del usuario

Google señala que el video selfie pertenece exclusivamente al usuario.

La grabación solo se almacena después de recibir el consentimiento correspondiente y permanece protegida mediante cifrado cuando no está siendo utilizada.

Asimismo, cada persona puede eliminar el video en cualquier momento desde la configuración de su Cuenta de Google si decide dejar de utilizar esta opción.

La empresa asegura que la información no se empleará para otros fines salvo que el propio usuario autorice expresamente un uso adicional.

Con ello busca responder a las preocupaciones relacionadas con el almacenamiento de datos biométricos y reforzar la confianza en este nuevo método de autenticación.

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