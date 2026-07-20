Doodle de Google para hoy 20 de julio celebra la independencia de Colombia

Google homenajea la independencia de Colombia con un doodle visible solo desde el país este 20 de julio de 2026.

Como parte de la tradición de Google, este 20 de julio el buscador se viste en homenaje a la independencia de Colombia. Para este año, en la página de inicio el diseño muestra la bandera tricolor del país ondeando en el cielo.

Este gesto es solo visible accediendo al buscador desde Colombia y estará activo durante todo este lunes, como parte de la conmemoración del grito de independencia de 1810, que marcó el inicio de una lucha interna para desprenderse del Virreinato de la Nueva Granada y empezar la organización de una nueva nación, que posteriormente terminaría con el establecimiento de la Gran Colombia.

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Cómo es el doodle de Google para el 20 de julio de 2026

A diferencia de otros años, Google volvió a utilizar el diseño que vimos en 2025. Al abrir la página de inicio del buscador veremos la bandera de Colombia ondeando en medio de un cielo azul y las letras de Google en forma de nube. En algunos casos, el azul tiene un tono oscuro y en otros, claro.

Google recordó que el 20 de julio de 1810 marcó el inicio de la lucha de Colombia para separarse del Virreinato de la Nueva Granada.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En la página oficial no hay ninguna referencia al autor de este diseño de 2025, pero sí una corta reseña del significado de esta fecha:

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“¡Este Doodle anual celebra el Día de la Independencia de Colombia! Un día como hoy, en 1810, los ciudadanos de Bogotá salieron a las calles para protestar contra el dominio español. La fecha se convirtió en día festivo oficial en 1872 y, desde entonces, sirve para conmemorar la libertad, los logros y el progreso de Colombia".

Google también destaca la manera en la que se festeja este día en el país, contando que “los colombianos participan en animadas celebraciones por todo el país, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y otras. Los desfiles, los eventos culturales y las manifestaciones de orgullo nacional son muy habituales en esta festividad”.

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Además del Doodle de la página de inicio, Google da información histórica de esta fecha al hacer clic sobre la ilustración. Se abre una búsqueda con datos importantes sobre lo que se debe saber sobre este día y noticias relevantes sobre los festejos y desfiles que se organizan en las diferentes ciudades del país.

Al hacer clic en el doodle, Google abre una búsqueda con información histórica, noticias y datos sobre los festejos del 20 de julio en Colombia. (Catalina Olaya / Colprensa)

Finalmente, el logo del buscador también hizo un ligero cambio durante el día en cada búsqueda que se realice en la página, quitando las letras ‘O’ de Google para poner la bandera de Colombia.

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Cómo usar Google Maps para ver los cierres víales del 20 de julio en Colombia

Las celebraciones del Día de la Independencia en Colombia este 20 de julio de 2026 traen consigo desfiles militares y actos cívicos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que provoca numerosos cierres viales y desvíos. Esta situación complica la movilidad y exige a los ciudadanos una planificación cuidadosa de sus desplazamientos.

En este contexto, Google Maps es una herramienta esencial para evitar contratiempos en el tráfico. Permite consultar en tiempo real el estado de las vías y anticipar embotellamientos, optimizando el trayecto hacia el destino deseado.

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Usar Google Maps es sencillo: se debe abrir la aplicación o acceder desde el navegador, centrar el mapa en la ciudad y zona de interés y activar la capa de tráfico tocando el ícono correspondiente, normalmente en la esquina superior derecha.

Google Maps permite ver en tiempo real los cierres viales y desvíos por los desfiles del Día de la Independencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Al activar esta función, el mapa despliega líneas de colores: verde para tráfico fluido, naranja o amarillo para congestión moderada, rojo para tráfico lento y rojo oscuro donde la circulación está prácticamente detenida. Los cierres oficiales, típicos en los recorridos de los desfiles, aparecen como círculos rojos con una línea blanca, mientras que las vías intransitables muestran el símbolo de “Dirección prohibida”.

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Consultar Google Maps justo antes de salir es clave, ya que el tráfico puede cambiar cada 15 minutos debido a ajustes en los desvíos y la afluencia de vehículos. La aplicación actualiza las rutas en función de la congestión, facilitando la elección de caminos alternativos para evitar demoras.