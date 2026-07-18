Transportistas y autoridades refuerzan estrategia contra la extorsión en Honduras

Las autoridades buscan fortalecer la seguridad para conductores y usuarios.(FOTO: Proceso Digital)

El sector transporte y las autoridades hondureñas acordaron fortalecer las acciones para enfrentar la extorsión que afecta a conductores y empresarios del transporte público, así como impulsar medidas orientadas a mejorar la seguridad y el ordenamiento vial en las principales ciudades del país.

El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, informó que representantes del rubro sostuvieron una reunión con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) para analizar la problemática que enfrenta el sector y definir nuevas estrategias de trabajo conjunto.

Durante el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y los transportistas, con el propósito de reducir el impacto de la extorsión, uno de los delitos que más afecta la operación del servicio de transporte público.

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Además de la seguridad, la reunión permitió abordar otros desafíos relacionados con la movilidad urbana y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Refuerzan lucha contra la extorsión

Según explicó Cálix, uno de los principales acuerdos alcanzados consiste en reforzar las acciones que desarrolla la DAET para prevenir, investigar y combatir las estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

El dirigente señaló que el sector considera indispensable mantener una comunicación permanente con las autoridades para atender de forma oportuna las denuncias y fortalecer los mecanismos de protección para conductores, ayudantes y empresarios del transporte.

Indicó que la colaboración entre ambas partes permitirá mejorar la capacidad de respuesta frente a este delito, que durante años ha generado pérdidas económicas y ha puesto en riesgo la seguridad de quienes trabajan en el rubro.

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Asimismo, reiteró el llamado para que las víctimas denuncien estos hechos y permitan a las autoridades avanzar en las investigaciones correspondientes.

Transportistas pidieron fortalecer las investigaciones contra estructuras criminales. (FOTO: La Prensa)

Buscan mayor orden en las vías

Durante la reunión también participaron autoridades de Tránsito, con quienes se discutieron medidas para mejorar la movilidad y el orden en las ciudades.

Uno de los temas centrales fue la necesidad de fortalecer una cultura vial que incentive a los pasajeros a abordar las unidades únicamente en las paradas autorizadas y que los conductores respeten esos mismos puntos para el ascenso y descenso de usuarios.

Las autoridades consideran que estas acciones contribuirán a reducir accidentes, mejorar la circulación vehicular y brindar un servicio más ordenado a la población.

El sector transporte manifestó su disposición de colaborar en las campañas de concienciación dirigidas tanto a conductores como a pasajeros.

Bahías ocupadas dificultan operaciones

Otro de los problemas abordados fue la ocupación de varias bahías de transporte por ventas ambulantes y vehículos que operan sin los permisos correspondientes.

Cálix explicó que esta situación dificulta el trabajo diario de las unidades autorizadas y genera congestionamientos en distintos puntos de las ciudades.

Ante este escenario, indicó que la Alcaldía Municipal se comprometió a recuperar estos espacios para que vuelvan a cumplir su función original.

Por su parte, los transportistas aseguraron que trabajarán en mecanismos internos para mejorar el orden de sus operaciones y garantizar un servicio más eficiente.

La extorsión continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector transporte.(FOTO: La Tribuna)

El dirigente destacó que el diálogo con las instituciones debe mantenerse de forma permanente para seguir impulsando soluciones a los problemas que enfrenta el transporte público.

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Asimismo, anunció que la próxima semana sostendrán una nueva reunión en la que analizarán exclusivamente el pago de una deuda que, según afirmó, continúa pendiente con el sector transporte.

Finalmente, expresó que el trabajo coordinado entre las autoridades y los transportistas será fundamental para fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad urbana y brindar mejores condiciones tanto a los operadores como a los miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte público.