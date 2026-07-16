Morosidad en alza: cuáles son los factores que aumentan las chances de que una familia se atrase en los pagos

La proporción de deudores en situación irregular dentro del sistema financiero trepó al 12,1% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del fuerte aumento de la mora en los préstamos a familias, la principal señal de alerta está en el riesgo de que cada vez más deudores terminen en default. Un informe de EcoGo identificó cuáles son los factores que más inciden en esa probabilidad. El historial de incumplimientos y la exposición al crédito no bancario pesan mucho más que el monto de la deuda.

La consultora resaltó que la morosidad de las familias volvió a marcar un máximo en abril: la proporción de deudores en situación irregular dentro del sistema financiero trepó al 12,1%, el nivel más alto de los últimos 16 años. Si se incorpora el financiamiento otorgado por entidades no bancarias, la mora consolidada asciende al 15%.

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El deterioro está impulsado principalmente por el crédito destinado al consumo. Los préstamos personales registran una morosidad del 14,9%, mientras que en las tarjetas de crédito alcanza el 12,5%. En contraste, los créditos hipotecarios mantienen un comportamiento estable, con una irregularidad de apenas 1,5%.

El deterioro está impulsado principalmente por el crédito destinado al consumo. REUTERS/Agustin Marcarian

EcoGo destacó que la dinámica difiere de la observada durante la crisis de 2018-2019. En aquel período, el mayor deterioro se concentró en las empresas y la elevada inflación contribuía a licuar el peso real de las deudas. En la actualidad, en cambio, el escenario de desinflación y tasas de interés reales positivas impide ese efecto, por lo que el ajuste impacta con mayor intensidad sobre los hogares.

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El segmento de mayor riesgo es el del crédito no bancario. Allí, la tasa de irregularidad alcanza el 28,7%, más del doble que la registrada en el sistema bancario. Además, los deudores que combinan financiamiento bancario y no bancario presentan una morosidad del 32%, frente al 14% de quienes mantienen exclusivamente deudas con bancos.

Como radiografía, el informe precisó que el deudor medio acumula obligaciones por alrededor de $1,1 millones, mientras que quienes ingresaron en mora registran un saldo adeudado menor, de aproximadamente $934 mil. Sin embargo, los morosos son, en promedio, más jóvenes y tienen una mayor exposición al financiamiento no bancario, un segmento con mayores niveles de incumplimiento.

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En este marco, Eco Go identificó cuáles son las variables que más inciden en la probabilidad de que una persona caiga en default durante los siguientes 12 meses. El estudio muestra que los antecedentes de incumplimiento y el perfil del endeudamiento son mucho más determinantes que el nivel de deuda por sí solo.

El factor de mayor peso es haber transitado previamente una situación 2 de irregularidad —es decir, registrar atrasos entre 30 y 90 días—. Según el modelo estadístico, esa condición multiplica por 22,2 las probabilidades de caer en default para esas familias, muy por encima de cualquier otra variable.

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En segundo lugar aparece haber registrado un default durante los seis meses previos, que eleva el riesgo unas 3,3 veces, seguido por tener crédito no bancario, con un incremento de 2,3 veces en las probabilidades de incumplimiento.

El perfil demográfico y la composición del endeudamiento también juegan un papel relevante. Las personas de hasta 35 años presentan un riesgo casi 1,9 veces mayor que el resto de los deudores, mientras que quienes combinan préstamos bancarios y no bancarios —los denominados clientes “comunes”— incrementan sus posibilidades de default en alrededor de 1,3 veces.

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A esto se suman otros factores que, aunque con menor incidencia, también elevan la vulnerabilidad financiera, como un mayor peso del crédito no bancario dentro del total de la deuda, el crecimiento reciente del endeudamiento y una mayor exposición en términos de monto.

Hacia adelante, EcoGo consideró: “El driver es la tasa real: si normaliza, la mora mejora; si se sostiene alta, trepa. Resulta más alta y pegajosa que la visión solo bancaria, que subestima al no ver el crédito no bancario”.

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Mientras tanto, en cuanto a la postura del Gobierno frente a esta problemática, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el riesgo de impago surge porque muchas personas no gestionan adecuadamente sus ingresos y compromisos financieros. Además, sostuvo que la morosidad es habitual en contextos donde la economía vuelve a acceder al crédito.