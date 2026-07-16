El Banco Central elevó al 4,5% la proyección de crecimiento del PIB de Paraguay este año

Fotografía de archivo de la entrada a la sede del Banco Central del Paraguay (EFE/Noelia F. Aceituno)

El Banco Central de Paraguay (BCP) elevó la previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a 4,5% para este año, cifra que en diciembre pasado el organismo había estimado en 4,2%. Al mismo tiempo, redujo la proyección de inflación de 3,5% a 3,3%.

Según el Informe de Política Monetaria de junio de 2026, el BCP anticipa “un mayor crecimiento de la agricultura, impulsado por mejores resultados de la producción de soja”, principal producto de exportación del país.

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El informe también contempla incrementos en sectores como la manufactura, la producción de electricidad y los servicios.

La estimación de crecimiento para el sector agrícola pasó de 3,2% a 4,7%, y para el sector manufacturero de 3,7% a 3,9%.

El Banco Central de Paraguay redujo la proyección de inflación de 3,5% a 3,3% (EFE/Andrés Cristaldo)

Por su parte, el sector de electricidad y agua tendrá “una mejor dinámica” y crecerá hasta un 7,4% este año, frente al 5,7% calculado inicialmente, mientras que los servicios se expandirán un 4,6%.

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En relación al costo de vida, el BCP ajustó a la baja la proyección para este año a 3,3%, lo que “responde en gran medida a la menor inflación de los bienes no energéticos, en particular, los bienes no alimenticios”.

La entidad subrayó que las expectativas de inflación se mantienen alineadas con la meta del 3,5% y que el indicador “se ha mantenido bajo” en junio, situándose en 2,1% interanual.

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En diciembre pasado, el BCP había estimado de forma “conservadora” que Paraguay crecería 4,2% en 2026, superando el 2,2% previsto para la región.

La economía paraguaya registró una expansión del 6,6% en 2025, 4,2% en 2024 y 4,7% en 2023.