Amazon lanzó su servicio de robotaxis, se llama Zoox y están gratis en ciudades de Estados Unidos

Zoox, la filial especializada de Amazon, inicia oficialmente el transporte sin conductor en una zona emblemática de la ciudad permitiendo traslados entre hoteles populares y abriendo camino en la carrera de la movilidad automatizada - REUTERS/Carlos Barria/File Photo

La empresa estadounidense Amazon ha dado un paso relevante en el desarrollo de la movilidad autónoma con la puesta en marcha de Zoox, su filial enfocada en robotaxis diseñados específicamente para circular sin la presencia de conductor.

Desde el pasado 10 de septiembre de 2025, la compañía inició la operación pública de su servicio de transporte autónomo en Las Vegas, permitiendo a residentes y turistas desplazarse por parte del Strip a bordo de estos vehículos inteligentes.

Cómo son los robotaxis de Amazon

El modelo de Zoox se distingue de otros proyectos de movilidad automatizada por su diseño original. Cada vehículo, que recuerda más a un microbús que a un coche tradicional, carece de volante y pedales, incorporando cuatro asientos cara a cara, este vehículo ha sido diseñado para operar sin intervención humana directa.

La innovación revoluciona la experiencia del pasajero con vehículos diseñados desde cero - REUTERS/Carlos Barria

La apariencia y la funcionalidad del robotaxi fueron pensadas desde cero, ofreciendo pantallas táctiles para el manejo de la climatización, la música o el monitoreo de la ruta.

El despliegue de estos vehículos autónomos fue posible tras la obtención de una excepción especial otorgada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos.

Este permiso faculta a Zoox a operar en condiciones delimitadas, ya que los vehículos no siguen todas las normas aplicables a automóviles convencionales mientras se consolidan los procesos de prueba y validación.

Miles de personas aprovecharon ya el servicio de Zoox en Las Vegas en las primeras semanas. Según detalló Jesse Levinson, director de tecnología de la empresa, “los viajes se completan de manera completamente autónoma, aunque existe un sistema de asistencia remota dispuesto para intervenir en caso de necesidad”.

Los robotaxis de Amazon están empezando a ofrecer viajes gratuitos por algunas zonas de Las Vegas como parte del lanzamiento de su servicio sin conductor - (Zoox Inc. vía AP)

Cómo son los recorridos gratuitos de los robotaxis

Por el momento, los desplazamientos se ofrecen gratuitamente para incentivar la adopción e identificar áreas de mejora mediante el análisis de patrones de uso reales, precisó la misma fuente.

La iniciativa contempla que los trayectos cubran distancias máximas de hasta 4,8 kilómetros (tres millas), interconectando hoteles emblemáticos de Las Vegas como Resorts World, Luxor y New York-New York.

Para acceder al servicio, el usuario descarga la aplicación móvil de Zoox y selecciona los puntos de origen y destino dentro de las cinco ubicaciones habilitadas en la primera fase.

Las pruebas públicas suceden a un periodo restringido en el que los robotaxis solo podían utilizarse por empleados y sus allegados en viajes de ajuste operacional.

Los robotaxis de la filial de Amazon prescinden totalmente de volante y pedales, integrando funciones personalizables y sistemas de seguridad redundantes para garantizar la fiabilidad durante los desplazamientos urbanos en Las Vegas - REUTERS/Carlos Barria

Amazon adquirió Zoox en 2020 por cerca de 1.200 millones de dólares. El objetivo ha sido afianzar su posición en la industria de la movilidad automatizada, donde ya compiten actores como Waymo, propiedad de Google, y Tesla, ambos con proyectos avanzados de robotaxis en Estados Unidos.

Según proyecciones compartidas por la empresa y recogidas por la prensa, Zoox planea fabricar hasta 10.000 unidades anuales para abastecer nuevas ciudades y espera proyectos pilotos en lugares como Miami, Austin y San Francisco.

Las condiciones de la operación en Las Vegas establecen límites claros: el servicio está circunscrito a una zona concreta del Strip, solo admite desplazamientos entre los cinco destinos autorizados, y cada trayecto no puede exceder los cinco kilómetros.

Tras la experiencia piloto en el Strip, la filial de Amazon proyecta fabricar hasta 10.000 robotaxis anuales y prepara su llegada a ciudades como Miami, Austin y San Francisco, consolidando su estrategia en movilidad inteligente - REUTERS/Carlos Barria

Esta primera etapa no contempla ningún tipo de pago ni prioridad de acceso, por lo que cualquier ciudadano o turista con la aplicación puede solicitar un viaje, siempre que se mantenga dentro del perímetro autorizado.

La reacción de las autoridades y la industria ha sido principalmente de observación. Organismos públicos, como el Departamento de Transportes de Nevada y el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, acompañan de cerca el proyecto, que abre un escenario de competencia directa con el modelo tradicional de taxis y aplicaciones como Uber o Lyft.

Al cierre del primer mes de funcionamiento, la empresa no ha establecido la fecha en la que comenzará a cobrar por los desplazamientos. Según fuentes consultadas por Reuters, la transición dependerá tanto de la aceptación del público como del cumplimiento de los requisitos regulatorios y de seguridad. Zoox proyecta que las tarifas una vez implementadas serán equiparables a las de los servicios de taxi existentes.