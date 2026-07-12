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Tecnología LED de puntos cuánticos, el avance que podría llegar a los televisores modernos

El estudio publicado en Science Advances describe cómo estos semiconductores ofrecen colores más precisos y flexibilidad óptica

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Sala de estar moderna con televisor grande en pared de piedra caliza, mostrando arte abstracto colorido. Sofá beige y mesa de mármol. Grandes ventanales dan a un jardín.
Investigación del MIT se centra en una tecnología LED de puntos cuánticos que mejora la eficiencia y la calidad visual de las pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado por Science Advances reveló una nueva tecnología LED basada en puntos cuánticos capaz de ofrecer mejor calidad de imagen y mayor eficiencia energética para televisores, gafas de realidad virtual y teléfonos inteligentes.

Los puntos cuánticos son semiconductores diminutos (unas 10.000 veces más delgados que un cabello humano) que producen colores precisos y una calidad de imagen superior en pantallas modernas. Su descubridores, Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus, y Alexei I. Ekimov, ganaron el Premio Nobel de Química en 2023.

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El equipo dirigido por Vladimir Bulović, profesor de tecnología emergente en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), logró identificar mecanismos para optimizar el proceso de fabricación y la durabilidad de los LED de puntos cuánticos (QD-LED).

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Los nuevos QD-LED podrían aplicarse en televisores, teléfonos inteligentes y gafas de realidad virtual en el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bulović destacó que “con los puntos cuánticos, la calidad del color de la pantalla sería más atractiva visualmente y más flexible ópticamente”, aludiendo a la capacidad de mezclar colores con exactitud. Este enfoque permitiría generar cualquier tono requerido con mayor precisión.

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Desafíos técnicos y soluciones innovadoras

El desarrollo de los QD-LED enfrenta retos importantes debido a la complejidad de su estructura. Los investigadores detectaron que, al fusionarse, los puntos cuánticos tienden a perder forma y liberar hidrógeno y oxígeno, proceso que acelera su degradación. Para contrarrestar este problema, el estudio incorporó una técnica de encapsulado en resina a base de acrilato, prolongando la vida útil de los materiales y retrasando su deterioro.

El equipo probó esta solución en QD-LED de los tres colores primarios: rojo, verde y azul. Mediante un innovador método de corte en láminas ultrafinas, observaron los cambios estructurales y químicos a distintas profundidades del material. Encapsular los QD-LED en resina permitió ralentizar la degradación, al tiempo que incrementó tanto la eficiencia como la durabilidad del sistema.

El encapsulado en resina acrílica permite que los QD-LED duren más y rindan mejor en televisores y dispositivos electrónicos. (Europa Press)
El encapsulado en resina acrílica permite que los QD-LED duren más y rindan mejor en televisores y dispositivos electrónicos. (Europa Press)

Implicaciones en la industria y expectativas

La versión de LED de puntos cuánticos obtenida por el equipo sería “más sencilla de fabricar, más eficiente y con un rendimiento superior” a la de tecnologías existentes. Además de su potencial para pantallas y sistemas de iluminación, los investigadores prevén aplicaciones en sensores, láseres y otras áreas.

Los puntos cuánticos autoiluminados o electroluminiscentes podrían superar la calidad de imagen de los actuales televisores basados en tecnología OLED. Aunque esta tecnología lleva más de una década presente en dispositivos con fuentes de luz LED y OLED, la nueva generación de QD-LED excitados eléctricamente promete avances destacados en imagen y eficiencia.

Llegada al mercado

La comercialización de esta tecnología no será inmediata. CNET estima que pasarán años antes de que los QD-LED lleguen a los consumidores y aún más tiempo para que resulten asequibles en el segmento de televisores OLED o LED. La relevancia de este desarrollo crece a medida que los televisores adquieren mayor tamaño y el contenido HDR exige pantallas más brillantes y eficientes.

Especialistas prevén que esta tecnología tardará años en llegar al mercado, pero cambiará los estándares de calidad de imagen. (Europa Press)
Especialistas prevén que esta tecnología tardará años en llegar al mercado, pero cambiará los estándares de calidad de imagen. (Europa Press)

La colaboración entre el MIT y Samsung abre la puerta a nuevas posibilidades en el diseño y producción de dispositivos electrónicos, con el potencial de modificar los estándares de consumo energético y calidad visual en la industria de las pantallas de alta gama.

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