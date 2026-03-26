El impresionante récord de Chery que hace temblar a las marcas tradicionales y acelera su expansión global

Chery se destaca como fabricante asiático líder, alcanzando seis millones de vehículos vendidos fuera de China y un crecimiento global del 41.5% en febrero de 2025. (Chery)

La industria automotriz global atraviesa una transformación acelerada, marcada por la electrificación, la inteligencia artificial y la entrada de nuevos competidores que comienzan a disputar el terreno de las marcas tradicionales.

En ese escenario, Chery gana protagonismo como uno de los fabricantes asiáticos con mayor crecimiento internacional, tras superar los seis millones de vehículos vendidos fuera de su país de origen. Según datos de la propia compañía, en febrero alcanzó más de 160.000 unidades vendidas a nivel mundial, lo que supone un crecimiento interanual del 41.5%.

La empresa encadenó diez meses consecutivos con exportaciones mensuales superiores a 100.000 unidades. Solo en febrero, reportó 124.929 vehículos exportados, fortaleciendo su presencia en más de 130 países y regiones, acumulando más de 18.89 millones de usuarios a nivel global.

Expansión internacional y diversificación de mercados

Desde junio de 2025, cuando superó los cinco millones de unidades vendidas en el exterior, Chery sumó un millón adicional en apenas ocho meses, reflejando el dinamismo de la expansión china en la industria automotriz internacional.

La industria automotriz global experimenta una rápida transición gracias a la electrificación y la inteligencia artificial, impulsadas por marcas asiáticas como Chery. (Chery)

La compañía ingresó a mercados históricamente dominados por fabricantes europeos y estadounidenses, como Europa, donde registró cerca de 20.000 unidades vendidas entre el Reino Unido y la Unión Europea, con un crecimiento interanual del 224%.

En Australia, la marca presentó la nueva generación de tecnología híbrida CSH, junto a soluciones de electrificación e inteligencia artificial, consolidando su posición en un entorno de alta exigencia tecnológica.

Innovación tecnológica y desarrollo de inteligencia artificial

Uno de los pilares del avance de Chery ha sido la integración de inteligencia artificial en el diseño de vehículos y soluciones de movilidad. La empresa formalizó su estrategia “Inteligencia 2.0”, que abarca automatización, navegación autónoma y gestión eficiente de recursos. A través de su filial AiMOGA Robotics, también ha trasladado estos desarrollos a sistemas robóticos aplicados en eventos y espacios públicos internacionales.

La adopción de estas tecnologías ha permitido a la compañía ampliar su influencia más allá del sector automotor, reforzando su apuesta por la innovación como eje de competitividad global.

La estrategia 'Inteligencia 2.0' de Chery impulsa el desarrollo de vehículos con navegación autónoma y la integración de inteligencia artificial en soluciones robóticas y movilidad global. (Chery)

Sostenibilidad y alianzas ambientales

Paralelamente a su crecimiento en escala, Chery continúa fortaleciendo su estrategia de sostenibilidad bajo la filosofía global “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, orientada a generar valor en los mercados donde opera.

En alianza con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Sociedad de la Naturaleza de Malasia (MNS), la compañía puso en marcha el proyecto de restauración de manglares “Cherish Nature” en el Parque Natural de Kuala Lumpur, como parte de sus iniciativas globales de responsabilidad ambiental y social.

Crecimiento y electrificación en Colombia

En Colombia, la compañía reportó 642 matrículas en lo que va del año, lo que representa un aumento del 355.3% respecto al mismo periodo anterior. En febrero, alcanzó 354 unidades vendidas, con un incremento interanual del 378.4%, reforzando su presencia en el mercado local.

Chery encadena diez meses consecutivos con exportaciones mensuales superiores a 100.000 unidades, incrementando su presencia en 130 países y regiones. (Chery)

En el segmento de nuevas energías, el modelo iCAR 03 se posicionó como el tercer vehículo 100% eléctrico más vendido en el país durante febrero. La estrategia local se apoya en la ampliación de la red de concesionarios, que ya cubre más del 90% del territorio nacional, y en el fortalecimiento del portafolio de eléctricos e híbridos.