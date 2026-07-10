Las claves de la Suiza que enfrentará a Argentina, según un excompañero de Murat Yakin

Christian Giménez recordó que compartió cuatro temporadas con Murat Yakin en Basilea y que juntos iniciaron la etapa más exitosa del club

Pocos argentinos conocen el fútbol suizo desde adentro como Christian Giménez. El exdelantero construyó buena parte de su carrera en el Basilea, donde ganó títulos, disputó competencias europeas y fue protagonista del inicio del ciclo más exitoso en la historia del club. Allí compartió equipo con Murat Yakin, hoy entrenador del seleccionado suizo, una relación que le permite analizar el próximo duelo frente a la Argentina desde una perspectiva privilegiada.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el exfutbolista explicó que la principal característica del fútbol helvético no pasa por las individualidades, sino por una identidad colectiva muy marcada. “Es un fútbol intenso, muy parecido al alemán. Ahí está la fuerza de este equipo”, resumió. Para Giménez, esa intensidad atraviesa tanto a la liga local como al seleccionado nacional y explica buena parte de la competitividad que Suiza ha construido en los últimos años frente a las principales potencias europeas.

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Christian Giménez analizó a Suiza antes del partido con Argentina a partir de su experiencia en el fútbol suizo y su relación con Murat Yakin (EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Sin embargo, aclaró que ese despliegue físico está acompañado por futbolistas acostumbrados al máximo nivel internacional. Mencionó especialmente a Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo, jugadores con experiencia en las principales ligas del continente, y sostuvo que “tienen un nivel técnico muy alto y pueden hacer la diferencia en cualquier momento”. Esa combinación entre disciplina táctica, intensidad y jerarquía individual, explicó, convierte a Suiza en un rival mucho más complejo de lo que muchas veces refleja el cartel.

Su mirada también está atravesada por el vínculo personal que mantiene con Murat Yakin. Ambos compartieron cuatro temporadas en Basilea y fueron protagonistas de un proceso que cambió para siempre la historia de la institución. “Somos amigos. Jugamos cuatro años juntos, ganamos muchos títulos y empezamos lo que después fue la era dorada del club”, recordó.

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Giménez sostuvo que la principal fortaleza de Suiza es una identidad colectiva intensa, similar al fútbol alemán, por encima de las individualidades (REUTERS/Albert Gea)

Al repasar aquella etapa, Giménez puso en contexto la dimensión de aquel logro. Contó que cuando llegaron, Basilea llevaba 27 años sin ganar la liga y 21 sin conquistar la Copa de Suiza. “Ese año conseguimos el doblete y después clasificamos por primera vez al club para la Champions League”, señaló. A partir de allí, explicó, comenzó el dominio que convertiría al Basilea en el equipo más ganador del país durante las siguientes temporadas.

Ese conocimiento también le permite interpretar la forma de trabajar de Yakin como entrenador. Según explicó, el actual seleccionador se caracteriza por detectar rápidamente las fortalezas y debilidades de sus equipos y realizar ajustes específicos. En ese sentido, consideró que uno de los sectores donde Suiza todavía busca consolidarse es el de los laterales, un aspecto que, entiende, podría transformarse en una oportunidad para Argentina.

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Más allá de lo estrictamente futbolístico, Giménez también se detuvo en la cultura deportiva del país europeo. Lejos de la intensidad que caracteriza a las tribunas sudamericanas, explicó que la pasión existe, aunque se vive de manera diferente y con fuertes particularidades regionales.

El exdelantero destacó que Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo aportan a Suiza experiencia internacional y un nivel técnico alto (IMAGN IMAGES via Reuters/Simon Fearn)

“No todo Suiza vive el fútbol igual. Hay ciudades donde realmente se siente mucho más, como Basilea o San Galo”, explicó. Y fue aún más gráfico al describir el fenómeno del club donde pasó gran parte de su carrera: “Basilea es el equipo más seguido del país. Siempre llena el estadio. Yo lo comparo con Boca porque mueve muchísima gente”. Aunque reconoció que el fervor no alcanza los niveles que se viven en Argentina, sostuvo que existe una fuerte identificación entre determinados clubes y sus comunidades.

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Al trasladar ese análisis al partido frente a la Selección argentina, Giménez imaginó un encuentro condicionado por el desarrollo de los primeros minutos. “Si Argentina logra ser protagonista desde el inicio, el partido puede abrirse rápidamente. Pero si no consigue imponer condiciones, se va a complicar hasta el final”, advirtió.

El exfutbolista afirmó que Basilea es el club más seguido de Suiza y explicó que la pasión por el fútbol cambia según la ciudad, con casos como Basilea y San Galo (Christian Giménez con Roger Federer)

Para el exdelantero, Suiza cuenta con un plantel experimentado, integrado por futbolistas habituados a competir en la Champions League y en las principales ligas europeas, por lo que cualquier desconcentración puede resultar determinante. Al mismo tiempo, cree que la Albiceleste tiene herramientas para lastimar, especialmente si consigue aprovechar los espacios por las bandas y mantener el control de la pelota.

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En ese sentido, relativizó las críticas que muchas veces reciben los equipos cuando encuentran rivales cerrados. “Hoy cualquier selección que defienda bien y juegue con bloque bajo te complica. Eso le pasa a todos”, afirmó. Por eso insistió en que la mayor virtud argentina pasa por sostener su identidad futbolística: “Si mantiene su modelo de juego y logra dominar desde el principio, va a tener muchas posibilidades de marcar diferencias”.

Giménez advirtió que Argentina deberá imponer la posesión y el control desde el inicio ante Suiza para evitar un partido cerrado y complejo hasta el final (REUTERS/Lee Smith)

Sobre el panorama general del torneo, Giménez también dejó su mirada sobre los principales candidatos al título. Consideró que Francia atraviesa el momento más sólido de la competencia, especialmente “de mitad de cancha para adelante”, mientras que destacó el enorme potencial de España, aunque advirtió que todavía se trata de un plantel joven que debe seguir acumulando experiencia en este tipo de instancias.

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Con el conocimiento que le dieron casi una década en el fútbol suizo y la amistad que mantiene con el entrenador rival, Giménez trazó un diagnóstico claro: Suiza llegará respaldada por una estructura táctica consolidada, intensidad y futbolistas acostumbrados a competir en la élite europea. Argentina, en cambio, buscará imponer la posesión, la iniciativa y el talento individual para inclinar un partido que, según el exdelantero, puede definirse mucho antes del pitazo final si logra adueñarse del juego desde los primeros minutos.

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