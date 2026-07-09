Zelensky advirtió que quedan detalles técnicos por cerrar antes de que Ucrania pueda fabricar sus propios Patriot

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, observa durante una visita a una zona de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de los soldados ucranianos en el sistema de misiles Patriot, en un lugar no revelado de Alemania, el 11 de junio de 2024 Jens Buttner/Pool vía REUTERS/File Photo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, matizó este jueves el alcance del acuerdo alcanzado en la cumbre de la OTAN en Ankara: aunque Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos concederá a Kiev una licencia para fabricar interceptores Patriot, Zelensky aclaró que los equipos técnicos de ambos países aún deben cerrar los aspectos pendientes del convenio.

“Nuestros equipos deben acordar todos los aspectos técnicos restantes”, afirmó el mandatario ucraniano en una rueda de prensa recogida por AFP. Al mismo tiempo, Zelensky anunció que en los próximos días llegará a Ucrania un nuevo paquete de misiles Patriot acordado durante la cumbre, junto a acuerdos separados con socios europeos.

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La aclaración de Zelensky introduce una nota de cautela sobre un anuncio que Trump había presentado de forma contundente. “Les daremos el derecho a fabricar Patriots. Les mostraremos cómo hacerlo”, dijo el presidente estadounidense antes de su reunión bilateral con la delegación ucraniana. Trump reconoció, sin embargo, que los fabricantes del sistema —Raytheon y Lockheed Martin— no habían sido informados en ese momento: “No hemos informado a la empresa de eso todavía, pero saldrá bien”. RTX, empresa matriz de Raytheon, señaló que no tenía comentarios inmediatos sobre el anuncio.

FOTO ARCHIVO: Componentes del sistema de misiles de crucero SSC-8/9M729 se exhiben durante una sesión informativa, organizada por los ministerios rusos de Defensa y Asuntos Exteriores, en Patriot Expocentre cerca de Moscú, Rusia 23 de enero de 2019 REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo

Más allá de los trámites diplomáticos, los plazos industriales imponen límites concretos. Cada interceptor PAC-3 MSE, el modelo más avanzado del sistema Patriot, requiere aproximadamente 24 meses de producción; su motor cohete tarda hasta 30 meses en fabricarse, según el Foreign Policy Research Institute (FPRI). La transferencia tecnológica exigiría además centenares de aprobaciones del Congreso, el Departamento de Estado y el Pentágono. Expertos consultados por medios especializados estiman que, en el mejor de los casos, Ucrania no podría iniciar producción propia antes de dos a cinco años.

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La urgencia del contexto contrasta con esos horizontes. En la noche del 5 al 6 de julio, las defensas aéreas ucranianas no lograron derribar un solo misil balístico ruso. Solo en lo que va de julio, los ataques han causado más de 50 muertos en Kiev. Rusia produce alrededor de 120 misiles balísticos al mes, según estimaciones ucranianas, y ha ajustado sus ofensivas para aprovechar los huecos en la cobertura antiaérea. Los sistemas alternativos de los aliados —el europeo SAMP/T o el estadounidense NASAMS— no tienen capacidad para interceptar proyectiles balísticos de largo alcance.

El déficit de interceptores no es nuevo ni exclusivo de Ucrania. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán agotó cerca de un tercio de las reservas mundiales de Patriot. Lockheed Martin entregó apenas 620 misiles PAC-3 MSE en 2025, menos de dos unidades diarias para abastecer a todos sus aliados. En enero de 2026, el Pentágono firmó un contrato con Lockheed para elevar la producción anual a 2.000 unidades hacia 2030, una meta que no alivia la escasez inmediata.

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La cumbre de Ankara escenificó, pese a todo, un acercamiento real entre Trump y Zelensky tras meses de fricciones. Trump elogió las capacidades militares ucranianas, y ambos mandatarios abordaron también un posible acuerdo de cooperación en tecnología de drones. El anuncio sobre los Patriot —por su simbolismo político— representa el mayor compromiso de transferencia tecnológica desde el inicio de la invasión rusa. La pregunta que queda abierta es cuánto de ese compromiso se traducirá en capacidad real, y en qué plazo.