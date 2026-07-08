República Dominicana

Rubén Vargas: El atacante de raíces dominicanas que escribe la historia de Suiza en el Mundial

Rubén Vargas, hijo de un exbeisbolista puertoplateño, es hoy la sensación de Suiza tras comandar la clasificación de los helvéticos a los cuartos de final, dejando en el camino a la siempre peligrosa Colombia desde los once pasos

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Rubén Vargas celebró eufórico. El atacante con raíces de Puerto Plata es el motor de la histórica campaña de Suiza en este Mundial. Reuters/Anne-Marie Sorvin.
Rubén Vargas celebró eufórico. El atacante con raíces de Puerto Plata es el motor de la histórica campaña de Suiza en este Mundial. Reuters/Anne-Marie Sorvin.

La República Dominicana es una tierra apasionada por el béisbol, y su selección absoluta de fútbol jamás ha pisado una Copa del Mundo. Sin embargo, el ADN de “Quisqueya la Bella” se las ha ingeniado para dejar una huella imborrable en el torneo más importante del planeta.

El gran responsable de este curioso fenómeno es Rubén Vargas, el atacante que se ha convertido en la auténtica sensación de la selección de Suiza, llevando al conjunto helvético a los cuartos de final del Mundial tras un agónico y emocionante partido contra Colombia que se definió en la tanda de penales.

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Nacido y criado en la precisión de los paisajes suizos, Vargas lleva en las venas la calidez y el ritmo del Caribe. Su historia es el reflejo perfecto de la diáspora dominicana: identidades que cruzan océanos pero que jamás olvidan de dónde vienen.

Para entender la naturaleza competitiva de Rubén, hay que mirar hacia sus raíces. Es hijo de Humberto Vargas, un deportista nato originario de Puerto Plata. En su juventud, Humberto respiró la tradición de su país jugando al béisbol y, posteriormente, se desempeñó como instructor de golf. Con esa influencia en casa, no es de extrañar que el pequeño Rubén tuviera un contacto temprano con múltiples disciplinas deportivas antes de quedar completamente flechado por el balón de fútbol.

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Rubén Vargas, el futbolista que brilla en las ligas europeas pero que jamás olvida sus raíces en "Quisqueya la Bella" (Cortesía: Rubén Vargas Martínez).
Rubén Vargas, el futbolista que brilla en las ligas europeas pero que jamás olvida sus raíces en "Quisqueya la Bella" (Cortesía: Rubén Vargas Martínez).

Aunque el destino y su formación deportiva lo moldearon en Europa, el atacante encontró en el balompié el vehículo ideal para construir una carrera de élite. Su talento lo llevó rápidamente a competir en algunas de las ligas más exigentes del Viejo Continente, consolidándose como un extremo rápido, técnico y con un desborde punzante que hoy hace sufrir a las mejores defensas del mundo.

Un vínculo inquebrantable con “Quisqueya la Bella”

A pesar de vestir la camiseta roja con la cruz blanca, el lazo de Rubén con la República Dominicana va mucho más allá de llevar un apellido hispano. Es una conexión activa y profunda. En diversas entrevistas con medios europeos, como la concedida a Blue News, el futbolista ha rememorado con nostalgia y alegría los constantes viajes que realizaba durante su infancia y juventud a la isla caribeña.

“Aún conservo gran parte de mi familia en territorio dominicano y la República Dominicana siempre será una parte fundamental de lo que soy”, ha manifestado el jugador, quien no duda en referirse afectuosamente a la nación como ‘Quisqueya la Bella’.

Hijo de un deportista puertoplateño, Rubén Vargas heredó los genes competitivos que hoy lo tienen en la cima del balompié mundial (Cortesía: Rubén Vargas Martínez).
Hijo de un deportista puertoplateño, Rubén Vargas heredó los genes competitivos que hoy lo tienen en la cima del balompié mundial (Cortesía: Rubén Vargas Martínez).

Esta herencia se manifiesta no solo en sus declaraciones, sino también en su estilo de vida y en la música que escucha en los vestuarios, compartiendo la alegría y el sazón dominicano con sus compañeros de equipo en Suiza. Rubén representa la riqueza de la multiculturalidad moderna: la disciplina táctica suiza fusionada con la chispa y el desparpajo natural del Caribe.

El héroe del pase a cuartos de final

La consagración internacional de Vargas no es una coincidencia. Tras haber dejado buenas sensaciones en el Mundial de Catar, donde acumuló casi 300 minutos de juego y aportó una asistencia clave, su madurez futbolística ha explotado por completo en esta nueva cita mundialista.

El punto álgido de su campaña llegó en el dramático choque de octavos de final frente a Colombia. Tras un encuentro de alta intensidad que finalizó empatado, la clasificación a los cuartos de final tuvo que decidirse desde los once pasos. Bajo la máxima presión, la escuadra suiza mostró una tremenda templanza en la tanda de penales, logrando batir al conjunto cafetero y desatando la euforia helvética y también la dominicana.

Con este histórico triunfo, Rubén Vargas reafirma que, aunque juegue para Suiza, el orgullo de sus raíces caribeñas sigue brillando en el escenario más grande del fútbol mundial.

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