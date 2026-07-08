Tras los aumentos de precios, cuáles son los 10 autos 0 km más baratos en julio

Incrementos de precios y suba del dólar, las dos variables que movieron el ranking de los 10 autos más baratos en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la publicación de las listas de precio oficiales de todas las automotrices y las principales importadoras, se puede elaborar el ranking de los 10 autos 0 km más accesibles del mercado para julio, un mes en el que algunos modelos tuvieron un aumento de precio a raíz de la suba del dólar. Ello impacta en los modelos importados que se publican mensualmente en la moneda norteamericana, pero también en muchas autopartes que provienen del exterior.

Los incrementos de precio fueron entre el 1% y el 5,5%, pero el aumento del dólar quedó levemente por detrás, en torno al 3,6% dependiendo de la fecha de comparación de los últimos días de junio con la cotización oficial actual que está en $1.510 por unidad.

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Después de varios meses con precios congelados en la mayoría de los vehículos que venden las automotrices en pesos, y un dólar estancado alrededor de los $1.440, los ajustes generaron nuevos escenarios para todos, con lo que la estrategia de precios de cada marca define un nuevo ranking.

Los 10 autos más baratos de julio

Renault aplicó un 2,7% de aumento al Kwid que llega importado desde Brasil. Aun así sigue siendo el auto más barato en Argentina.

1. Renault Kwid: $27.200.000

El auto más barato del mercado, el Renault Kwid, tuvo una suba de precio del 2,7% en julio, con lo que pasó de $26.490.000 a $27.200.000. Este modelo regresó al mercado a fines de 2024 y desde entonces se posicionó como el auto más barato en Argentina. Es un citycar o un A-hatch, según la terminología técnica adecuada, que se fabrica en Brasil y llega con dos distintas versiones únicamente diferenciadas por su estética, ya que el equipamiento la mecánica son similares con motor naftero 1.0 litros y caja de cambios manual.

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El Hyundai HB20 sigue subiendo posiciones. Es ahora el segundo auto más accesible del mercado y el modelo más barato del segmento B.

2. Hyundai HB20: $27.900.000

Con la política comercial del importador oficial, que mantuvo los precios sin ajustes desde noviembre de 2025 hasta junio, este hatchback del segmento B sigue subiendo en el ranking de los autos más accesibles y está muy cerca de pasar al primer puesto, incluso a pesar de haber aplicado un incremento de su precio en julio 1%, que la marca explicó, se debe al aumento del costo de flete y no de la suba del dólar. El HB20 se vende con dos carrocerías, hatchback y sedán, tiene un motor atmosférico naftero de 1.6 litros y en la gama se puede optar por transmisión manual y automática CVT.

Con el mismo precio en dólares, pero la suba de la cotización oficial, el JMEV Easy bajó al tercer puesto del ranking

3. JMEV Easy: USD 18.900 / $28.539.000

El aumento del dólar subió el precio en pesos de este pequeño citycar 100% eléctrico que se fabrica en China y que importa el Grupo Antelo desde el año pasado. Este pequeño vehículo es el mejor representante del cambio en el mercado argentino con la aparición de modelos electrificados, aunque es uno de los pocos que entraron para competir en la franja baja de precios y segmento.

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El Fiat Mobi ya no es el segundo modelo más accesible como fue desde mediados de 2025. Este mes aumentó un 5,5%

4. Fiat Mobi: $29.610.000

La decisión de Stellantis de aplicar un 5,5% al precio de todos los modelos importados desde Brasil y a los autos de pasajeros de producción nacional del grupo industrial, dejó al Fiat Mobi un poco más lejos de lo acostumbrado en relación al Renault Kwid y al Hyundai HB20, que por segundo mes consecutivo se filtró en el podio de precios. El Mobi se fabrica en Brasil, tiene una sola versión en el mercado argentino, Trekking, impulsada por un motor naftero 1.3 litros y caja de cambios manual.

General Motors aumentó el Onix sólo un 1% después de varios meses, y subió dos puestos en el ranking de los modelos más baratos.

5. Chevrolet Onix: $31.820.000

La política de precios de General Motors en Argentina sigue dando buenos resultados para sus modelos más accesibles. La línea Onix y Onix Plus (sedán), que llegan importados desde Brasil, tuvo un incremento de precios en julio de tan solo el 1%, lo que le permite subir dos puestos en el ranking de los modelos más accesibles en julio. Todas las versiones de ambas carrocerías tienen el motor turbo 1.0 litros como equipo de serie aunque con opciones de caja manual y automática.

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El Fiat Argo perdió un par de puestos por la suba de precio que Stellantis aplicó en julio.

6. Fiat Argo: $32.390.000

Al igual que los otros modelos de Fiat, el Argo tuvo una suba de precio del 5,5% en julio, lo que generó que vuelva a retroceder en una lista que lo tuvo como el cuarto auto más económico por casi un año completo desde su regreso al mercado argentino. El Argo es la versión hatchback del Fiat Cronos, tiene la misma mecánica e incorporó desde este año una opción de equipamiento con transmisión automática CVT que no tenía en 2025.

A pesar del aumento del dólar, elSuzuki Swift Mild-Hybrid se mantiene entre los 10 modelos más accesibles en julio. (Suzuki Argentina)

7. Suzuki Swift Hybrid: USD 21.900 / $33.099.000

Con la suba del dólar, este icónico auto de los años 90 que regresó al mercado en mayo con un modelo híbrido dentro del cupo sin arancel establecido por el Gobierno, pasó del quinto al séptimo puesto del ranking. El Swift se vende en dos versiones, una con caja manual y otra automática CVT, pero ambas con sistema de híbridación suave o Mild Hybrid.

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El Peugeot 208 también tuvo un aumento del 5,5% en julio, pero permanece en el ranking

8. Peugeot 208: $33.200.000

Del mismo modo que ocurrió con Fiat, Stellantis también aplicó un incremento de precios del 5,5% a los autos nacionales de Peugeot, con lo que el 208 Active, el modelo de acceso a la gama pasó de $31.460.000 a $33.200.000 como precio oficial de lista de la marca. El 208 se fabrica en la planta bonaerense de Palomar, tiene 5 versiones, que incluyen motor 1.6 litros aspirado y motor turno T200 de 1.0 litros y 3 cilindros, entre los que se combinan caja manual y automática.

El Fiat Cronos combina ser el auto más vendido de 2026 y uno de los 10 más accesibles

9. Fiat Cronos: $33.340.000

En el borde de la lista que lo supo tener en podio por mucho tiempo, el Fiat Cronos se mantiene entre los 10 modelos más accesibles del mercado. En julio tuvo un aumento del 5,5% como los otros modelos de la marca, manteniendo una suba proporcional con los modelos que están por debajo y por encima de su franja de precios como Pulse y Fastback. El Cronos se fabrica en Córdoba y se vende con cuatro versiones, dos de las cuales tienen caja automática CVT. En todos los casos, con el mismo motor 1.3 litros aspirado.

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El C3 es el único modelo de Citroën que se mantiene en el ranking

10. Citroën C3: $33.940.000

Por segundo mes consecutivo, el Citroën C3 quedó como el único modelo de la marca entre los diez autos más accesibles del mercado. Al igual que el Basalt y el Aircross, es un vehículo que se fabrica en Brasil dentro del programa CCubo. En julio también tuvo un aumento de precio del 5,5% como los otros modelos de la misma plataforma. En Argentina se vende en 4 versiones, de las cuales las tres primeras tienen motor naftero VTi pero solo la más accesible con caja manual de 5 velocidades. El cuarto C3 es el único con caja automática y motor turbo T200 de Stellantis.