La IA hace que tengas que pagar más por tener Word y Excel: esto costará Microsoft Office

Microsoft 365 aplicó un aumento de precios global por la integración de Copilot, mejoras de seguridad y gestión de dispositivos. (Microsoft)

Gracias a la integración de funciones de Copilot, los usuarios de Microsoft 365 tendrán que pagar más para usar las aplicaciones del servicio de ofimática.

Microsoft puso en marcha un aumento de precios a nivel global, justificando el alza por la incorporación de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y mejoras en la seguridad y gestión de dispositivos. Este ajuste afecta tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones, mientras los planes personales y educativos, de momento, quedan al margen.

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Por qué la IA sube el precio de Microsoft 365

La compañía estadounidense sostiene que la subida no es un simple ajuste inflacionario, sino la consecuencia de “la innovación continua” y un paquete integral de mejoras que han desplegado durante el último año.

Copilot quedó disponible en las suscripciones empresariales de Microsoft 365 para generar textos, analizar datos y automatizar tareas en Word, Excel y PowerPoint. (MICROSOFT)

Entre las novedades destacan la integración de Copilot, una herramienta de IA que promete transformar la experiencia con Word, Excel y PowerPoint mediante agentes inteligentes y chat contextual, así como la ampliación de funciones de seguridad con Microsoft Defender e implementación de capacidades avanzadas en Intune para la gestión de dispositivos.

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El argumento central de Microsoft es que el costo adicional se justifica por el valor que aportan estas innovaciones. Copilot, por ejemplo, ahora está disponible en todas las suscripciones empresariales y permite a los usuarios acceder a asistentes inteligentes capaces de generar textos, analizar datos y automatizar tareas en los programas más utilizados.

Cuáles serán los nuevos precios de Microsoft 365

El ajuste de precios varía según el tipo de plan y la región, pero el impacto es especialmente visible en Estados Unidos y Europa. Para los usuarios de Microsoft 365 Business Basic, el precio mensual por usuario pasó de $6 a $7 (un aumento del 16%). El plan Business Standard sube de $12,50 a $14 (12% más), mientras que Business Premium mantiene su precio en $22.

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Microsoft 365 Business Basic pasó de 6 a 7 dólares por usuario y Business Standard subió de 12,50 a 14 dólares, mientras Business Premium se mantuvo en 22 dólares.

En el segmento corporativo, el cambio es aún más notorio. El plan Office 365 E3 pasó de $23 a $26 por usuario al mes (13% de aumento), Office 365 E5 escaló de $38 a $41 (8% más), Microsoft 365 E3 de $36 a $39 (8%) y Microsoft 365 E5 de $57 a $60 (5%).

Algunas versiones de entrada, como Office 365 E1 ($10) y la suite de nueva generación Microsoft 365 E7, no sufrieron cambios en este ciclo.

Trabajadores de primera línea, que suelen estar en sectores como retail o manufactura, se ven particularmente afectados: Microsoft 365 F1 sube de $2,25 a $3 (33% de aumento) y F3 de $8 a $10 (25% más). Si se opta por versiones sin Teams, el encarecimiento alcanza el 43% en F1 y el 23% en Business Basic.

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Cuáles son las nuevas funciones incluidas

La empresa busca suavizar el impacto del alza ofreciendo más valor añadido. Los planes Office 365 E3 y Microsoft 365 E3 ahora incluyen Microsoft Defender for Office 365 Plan 1, una función de seguridad antes disponible solo como complemento de pago.

Microsoft 365 F1 y F3 registraron las mayores subas para trabajadores de primera línea, y las versiones sin Teams también se encarecieron.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, los usuarios de E1, Business Basic y Business Standard tendrán protección de enlaces en tiempo real, lo que mejora la seguridad ante amenazas en correos electrónicos.

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Para los clientes con suscripciones E3 y E5, se agregan herramientas avanzadas de gestión, como Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics y Intune Plan 2. Los usuarios de E5, que ya pagan la tarifa más alta, reciben características adicionales como Microsoft Security Copilot (hasta 10.000 Security Compute Units por cada 1.000 licencias), administración de aplicaciones empresariales y una solución integral de gestión de privilegios.

Por su parte, quienes usan Business Basic y Business Standard obtienen 50 GB adicionales de almacenamiento en el buzón de correo y acceso completo a las funciones de Copilot Chat, que permite una interacción más fluida y automatizada con las aplicaciones del paquete Office.

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