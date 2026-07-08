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Marta Fort mostró su nuevo auto de lujo y sorprendió al contar el nombre que le puso: “Es yankee”

En plena cobertura de la Selección Argentina desde Miami, la empresaria contó en un streaming que sumó un vehículo premium a su colección y explicó la lógica detrás de los nombres que elige

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Marta Fort presentó su nuevo auto de lujo y reveló qué nombre le puso

Entre recorridas por Miami, entrevistas con los hinchas y viajes por los principales estadios del Mundial, Marta Fort vive a pleno el día a día de la Selección Argentina. En ese marco, en las últimas horas, la joven se enfocó en ella misma y sorprendió a sus seguidores al mostrar el nuevo auto de lujo que se había comprado.

Todo comenzó cuando Fort dialogaba con sus compañeros de streaming y procedió a contar que había adquirido otro auto. “Se llama Madonna”, comentó la joven en la transmisión de Blender. Ante la consulta de sus colegas en el estudio, Marta explicó por qué se había inclinado por ese nombre: “Por mi pelo. En Argentina tengo mi auto, que la llamo Shakira, porque tengo los pelos como Shakira”.

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Tras detallar que elegía el nombre de sus autos en base a sus looks y sus parecidos con otra celebridades, Marta agregó: “Y esta como es yankee, le digo Madonna”. Fue entonces cuando la empresaria chocolatera abrió el baúl de los recuerdos y contó los sentimientos que tenía hacía este auto: “Fue el primer auto al que yo me subí en mi vida cuando fui a comprar autos. Y mi familia me dijo: “Mirá, si vas a hacer pelota el auto, vas a chocar todo tu primer auto”. Y bueno, esa vez no compré un auto malo, pero no me compre un Porsche. Entonces yo dije: “Bueno, en un momento lo voy a tener”. Y lo compré acá”.

Marta Fort en diálogo con el influencer Tomás Mazza habló de sus cirugías

Días atrás, la modelo y empresaria, abordó abiertamente el tema de las intervenciones estéticas a las que se sometió en los últimos años. Lo hizo en el marco de una entrevista con el influencer Tomás Mazza, donde la conversación giró en torno a los cuidados personales y las tendencias de belleza, generando un clima de confianza que favoreció la sinceridad.

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En el inicio del diálogo, Mazza consultó sobre rutinas de cuidado de la piel y mencionó productos relacionados con la prevención del envejecimiento, como el colágeno y el citrato de magnesio. Ante esa referencia, Marta respondió con humor: “Tengo veintidós años, querido”, y de inmediato la charla avanzó hacia las prácticas y recomendaciones para el cuidado estético en edades tempranas. Las preguntas del influencer propiciaron un intercambio de opiniones sobre la importancia de la prevención y el modo en que las nuevas generaciones abordan la imagen personal.

El foco de la conversación se trasladó a los procedimientos estéticos, con una consulta directa sobre la aplicación de bótox. Marta fue clara al negar que recurra a ese tipo de tratamientos, argumentando que su juventud no lo requiere, aunque admitió que sí realizó algunos retoques menores: “Algo me puse en la carita”, comentó entre risas. Esta declaración introdujo un tono distendido, en contraste con la reserva que suele rodear a estos temas en el ámbito público.

Marta Fort detalló las intervenciones estéticas a las que se sometió en los últimos años durante una entrevista en redes sociales
Marta Fort detalló las intervenciones estéticas a las que se sometió en los últimos años durante una entrevista en redes sociales

Frente a la insistencia de Mazza sobre las intervenciones específicas, Marta detalló que se rellenó la nariz y que sus labios son naturales. También indicó que se sometió a un procedimiento para lograr el denominado “foxy eye”, una tendencia que busca elevar la cola de las cejas y estirar la esquina externa de los ojos para obtener una mirada almendrada y felina. Además, mencionó un retoque en el mentón, explicando que el objetivo era resaltar ciertos rasgos y mantener otros intactos. De este modo, la empresaria dejó en claro que sus decisiones estéticas respondieron a preferencias personales y no a una presión externa.

A lo largo de la entrevista, ambos protagonistas intercambiaron bromas vinculadas a las intervenciones estéticas. Comentarios como “Otras cosas me he inyectado”, seguidos de risas, marcaron el tono relajado de la charla. Marta siguió el hilo de la conversación con la misma liviandad, lo que contribuyó a consolidar un ambiente de complicidad. El periodista Nahuel Saa compartió fragmentos del encuentro en sus redes sociales, amplificando la repercusión de la entrevista.

El formato informal y espontáneo permitió que Marta hablara sobre procedimientos estéticos sin recurrir a eufemismos ni rodeos. Las referencias cómplices y el humor facilitaron que cuestiones tradicionalmente tratadas con discreción se abordaran con transparencia. De esta manera, la entrevista expuso una tendencia creciente entre figuras públicas jóvenes: hablar abiertamente sobre los retoques y las elecciones personales en materia de imagen, lejos de los tabúes que caracterizaban a generaciones anteriores.

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