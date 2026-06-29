Microsoft justifica el alza histórica en precios de Xbox por los costos de memoria y almacenamiento

17/08/2023 Logo de Xbox. POLITICA XBOX

El 1 de agosto de 2026, los jugadores de todo el mundo enfrentarán el mayor aumento de precio registrado para las consolas Xbox Series S y X, de acuerdo con lo anunciado recientemente por Microsoft. Los incrementos, que van de 100 a 150 dólares por modelo, dejarán el precio de la Xbox Series S (512 GB) en 499.99 dólares y el de la Xbox Series X (1TB, con lector de disco) en 799.99 dólares en el mercado estadounidense.

Además, el modelo de 2TB será retirado del mercado de manera definitiva. Según la empresa, esta decisión responde a un aumento sin precedentes en el costo de los chips de memoria y almacenamiento en toda la industria electrónica.

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Nuevos precios, aumento acumulado y contexto de la industria

El incremento anunciado por Microsoft representa la tercera subida global de precios desde 2025. Con este ajuste, la Xbox Series X costará 300 dólares más que al momento de su lanzamiento, hace solo seis años, y el modelo Series S será un 50 por ciento más caro que su precio original. Esta situación ocurre en un mercado que tradicionalmente disminuía el precio de las consolas con el paso de los años, pero que en la generación actual ha experimentado lo contrario: los precios aumentan mientras la capacidad adquisitiva de los consumidores disminuye.

La explicación oficial de la empresa señala la actual crisis de componentes que afecta a toda la industria de la electrónica de consumo. A diferencia de otros dispositivos como teléfonos inteligentes o computadoras, las consolas suelen venderse con márgenes muy reducidos e incluso por debajo de su costo de fabricación, según Microsoft. “Hemos pasado los últimos meses colaborando con proveedores en busca de alternativas, pero los precios de almacenamiento y memoria han subido más de dos veces y media. Esperamos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027”, indicó la compañía en su comunicado oficial.

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Impacto en los consumidores y respuesta de Microsoft ante la situación

El impacto en los consumidores es directo e inevitable. La actual coyuntura económica ya había puesto a los usuarios frente a precios máximos tanto en hardware como en software. Datos de Circana muestran que noviembre de 2025 fue el peor mes en ventas de consolas y videojuegos en Estados Unidos desde que se tiene registro: el precio promedio del hardware pasó de 235 dólares en noviembre de 2019 a 439 dólares en noviembre de 2025. Esta situación afecta especialmente a familias con presupuestos limitados, que solían encontrar alternativas asequibles en consolas más antiguas o de entrada.

En respuesta, Microsoft ha anunciado varias medidas para mitigar el impacto de los nuevos precios. Entre ellas destaca el programa Buy Now, Pay Later, que permite comprar consolas a través de pagos mensuales sin intereses en Microsoft Stores y, en Amazon, financiamiento sin costo a doce meses. La empresa también está colaborando con tiendas asociadas para implementar esquemas de recompra y venta de consolas usadas o reacondicionadas, lo que permite acceder a hardware en buen estado a precios más bajos que los de la reventa convencional. En el caso de dispositivos reacondicionados certificados, se ofrecerán descuentos de hasta 100 dólares sobre el precio sugerido por el fabricante.

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(Reuters)

Contradicciones históricas, antecedentes y respuesta de otras compañías

A pesar de la explicación oficial de Microsoft, muchos jugadores y analistas perciben una ruptura con la tendencia tradicional del sector. Consolas como la PlayStation 4 llegaron a venderse por 200 dólares al final de su ciclo comercial, mientras que PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 también han aumentado sus precios recientemente. En marzo, Sony anunció un incremento de 100 dólares para el PS5 en Estados Unidos, argumentando una situación económica mundial desfavorable. Simultáneamente, Nintendo ajustó los precios de la Switch 2 en diversas regiones el mes pasado.

Las declaraciones previas de Asha Sharma, CEO de Xbox, añaden un elemento más al debate. A principios de junio, la directiva anticipó que la división estaba explorando modelos de negocio radicalmente diferentes para facilitar el acceso a la próxima generación de consolas, insinuando que los precios actuales podrían ser solo una etapa transitoria antes de cambios mayores. Esta noticia coincide además con la confirmación por parte de Valve de que su próxima consola, la Steam Machine, costará más de 1,000 dólares, lo que algunos analistas consideran el piso para la siguiente ola de hardware de videojuegos a partir de 2027.

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El efecto sobre la accesibilidad a los juegos y el futuro del sector genera preocupación: el actual rango de precios restringe considerablemente el acceso a las consolas más recientes y podría acelerar la adopción de modelos alternativos como el streaming de videojuegos, las suscripciones o la compra de consolas de segunda mano. Para los jugadores promedio, acceder a las novedades de la industria es cada vez más costoso y limitado, incluso cuando las empresas ofrecen facilidades de pago o programas de recompra.