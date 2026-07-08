El Salvador: Condenan a hombre por estafa con venta ficticia de motores en Santa Tecla

La estafa en El Salvador afectó a seis personas con una venta ficticia de motores automotrices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Eduardo Emilio de la O a 17 años de prisión por el delito de estafa, después de comprobar que defraudó a seis personas mediante un esquema de venta ficticia de motores automotrices, según informó este martes la cuenta de Centros Judiciales. Esto además incluye la orden de restituir un total de USD 9,000 en concepto de responsabilidad civil.

Según la acusación presentada en el proceso, Eduardo Emilio de la O utilizó plataformas digitales desde el año 2023 para publicitar motores automotrices supuestamente importados. A las personas interesadas les exigía el pago de la mitas del valor comercial de cada motor como anticipo para asegurar la compra. Tras recibir el dinero correspondiente a cinco motores y un vehículo, el imputado rompió toda comunicación con los compradores y nunca cumplió la entrega de los productos.

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Durante la vista pública, la representación fiscal presentó pruebas documentales y testimoniales que acreditaron la mecánica de la estafa. Centros Judiciales detalló que las víctimas entregaron diferentes sumas de dinero confiando en que recibirían los motores ofrecidos, pero el procesado no cumplió el acuerdo y desapareció tras recibir los anticipos.

El condenado exigió a los compradores el pago del 50 % del valor comercial como anticipo por los motores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con el argumento de asegurar la compra, exigía a los interesados el 50 % del valor comercial de cada unidad como anticipo; sin embargo, tras recibir el dinero correspondiente a cinco motores y un vehículo, dejaba de comunicarse con las víctimas sin entregar lo acordado”, señaló Centros Judiciales.

Condena de 17 años y restitución de fondos por fraude en ventas digitales

El tribunal consideró la evidencia presentada como suficiente para establecer la culpabilidad del acusado. La sentencia, difundida por Centros Judiciales, señala que la condena a 17 años de prisión responde tanto a la gravedad del delito como a la cantidad de personas afectadas y el monto defraudado.

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La decisión judicial también busca marcar un precedente en la protección de quienes realizan compras a través de plataformas digitales. El imputado deberá devolver la totalidad de los fondos obtenidos ilícitamente, en cumplimiento de la responsabilidad civil establecida por la sede judicial.

El caso refleja la importancia de la verificación y la cautela en las transacciones comerciales en línea, especialmente ante ofertas que exigen adelantos considerables sin respaldo verificable. La información recabada por Centros Judiciales evidencia que las víctimas entregaron el dinero bajo el convencimiento de que recibirían motores importados, pero nunca obtuvieron los productos ni recuperaron los fondos.

Centros Judiciales informó que el acusado recibió dinero por cinco motores y un vehículo que nunca entregó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante la vista pública, la representación fiscal presentó pruebas documentales y testimoniales que acreditaron los hechos, por lo que la sede judicial determinará la culpabilidad del procesado y le impuso la obligación de devolver la totalidad de los fondos defraudados”, expresa Centros Judiciales en su publicación.

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La sentencia contra Eduardo Emilio de la O incorpora la obligación de restituir los USD 9,000 a los afectados, correspondientes a los anticipos.

De igual manera, la actuación en la difusión del caso busca alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de fraudes en plataformas digitales y la importancia de denunciar estos delitos ante las autoridades competentes.