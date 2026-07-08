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Este tatuaje electrónico promete cambiar la forma de monitorear tu salud y controlar tu temperatura

Los sensores pueden funcionar en zonas del cuerpo que se mueven o deforman de forma continua

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Investigadores españoles del CSIC y el ICMM desarrollaron tatuajes electrónicos inspirados en calcomanías temporales para la monitorización de la salud.
Investigadores españoles del CSIC y el ICMM desarrollaron tatuajes electrónicos inspirados en calcomanías temporales para la monitorización de la salud.

Investigadores españoles desarrollaron tatuajes electrónicos inspirados en calcomanías temporales con el objetivo de convertirlos en una herramienta para la monitorización de la salud, al tener funciones como el control de la temperatura de la piel.

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) creó una tecnología capaz de fabricar dispositivos ultrafinos, flexibles y económicos que pueden adherirse a la piel y otros tejidos biológicos para analizar diferentes parámetros en tiempo real.

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La innovación consiste en aprovechar la sencillez de los tatuajes temporales para crear sensores electrónicos adaptables a cualquier superficie, desde la piel humana hasta hojas de plantas o textiles.

Cómo funcionan estos tatuajes electrónicos

Estos tatuajes electrónicos utilizan la misma tecnología que emplean las calcomanías infantiles. Se componen de películas ultrafinas que integran materiales semiconductores conocidos como materiales de van der Waals, caracterizados por su estructura bidimensional (2D) y sus propiedades electrónicas superiores.

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Científica en bata y guantes azules sujeta un tubo de ensayo. En el laboratorio se ven un equipo de PCR, un monitor con gráfica y estanterías con reactivos.
El proceso de fabricación de los tatuajes electrónicos emplea exfoliación mecánica en seco con disulfuro de molibdeno para obtener láminas delgadas y homogéneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de fabricación comienza con una técnica llamada exfoliación mecánica en seco, donde dos cilindros enfrentados separan capas atómicas de materiales como el disulfuro de molibdeno (MoS₂). Esto permite obtener láminas delgadas y homogéneas, que se integran en plataformas ultrafinas usando papeles comerciales para tatuajes temporales.

El resultado son dispositivos que pueden adherirse directamente sobre superficies curvas, blandas o rugosas, como la piel o el cuero sintético, sin perder funcionalidad. A diferencia de otros métodos, esta tecnología no deja residuos de disolventes y garantiza que las películas semiconductoras mantengan una conectividad y uniformidad elevadas.

Estos sensores pueden integrarse en la piel como una calcomanía y detectar variables como temperatura, resistencia eléctrica o incluso reacciones químicas superficiales. Gracias a su flexibilidad, son capaces de soportar los movimientos naturales del cuerpo sin desprenderse ni deteriorarse.

Cómo los tatuajes electrónicos pueden monitorear la salud

La principal utilidad de estos tatuajes electrónicos se encuentra en la monitorización de la salud. Al adherirse a la piel o tejidos biológicos, pueden recoger datos sobre diferentes parámetros fisiológicos de manera no invasiva.

Parche en la piel
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permite, por ejemplo, controlar la temperatura de la piel, medir la actividad eléctrica o detectar cambios químicos superficiales.

Estos dispositivos presentan una alta sensibilidad, excelente comportamiento térmico y un funcionamiento eficiente a bajo voltaje, lo que facilita su uso continuo en el cuerpo sin generar molestias ni riesgos. Además, su flexibilidad y capacidad de adaptación a superficies irregulares les permite funcionar en condiciones exigentes, como movimientos bruscos, sudoración o contacto con agua.

Además de la salud humana, el equipo del ICMM prevé aplicaciones en textiles inteligentes, interfaces hombre-máquina, e incluso en el monitoreo de plantas, ayudando a detectar cambios ambientales o fisiológicos en hojas y tallos.

Qué diferencia a estos tatuajes electrónicos de otras tecnologías similares

Mientras que otras técnicas para fabricar materiales semiconductores bidimensionales requieren equipamiento especializado, procesos complejos y un alto coste, el método desarrollado por el equipo del CSIC se caracteriza por su bajo coste, escalabilidad y facilidad de procesamiento.

Primer plano de la espalda de una persona con un tatuaje temporal transparente que incluye un sensor pequeño y redondo; se observa un tirante negro.
El método desarrollado por el CSIC se diferencia de otras tecnologías por su bajo coste, escalabilidad y potencial para extender la electrónica flexible a hospitales y usuarios domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto podría permitir la democratización de la electrónica flexible, acercando estas tecnologías a hospitales, centros de salud y usuarios domésticos.

El uso de papeles de transferencia para calcomanías permite que las películas ultrafinas se adhieran a superficies difíciles, como la piel o textiles, sin perder rendimiento electrónico. Así, los sensores pueden funcionar de manera fiable en zonas del cuerpo que se mueven o deforman de forma continua.

Los investigadores destacan que este enfoque representa un avance en la producción de dispositivos portátiles que interactúan directamente con el cuerpo, sin necesidad de adhesivos ni soportes rígidos. La capacidad de operar a bajo voltaje y la alta responsividad de los sensores los convierte en dispositivos ideales para una nueva generación de tecnologías médicas y de consumo.

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