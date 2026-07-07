Tolami Benson reveló cómo es la vida con Bukayo Saka lejos del fútbol: “Llevamos una vida bastante privada”

Tolami Benson contó que lleva seis años de relación con Bukayo Saka y que ambos mantienen su vida privada lejos de la exposición mediática

La vida privada de Bukayo Saka quedó en el centro de una entrevista en la que Tolami Benson, prometida del futbolista, habló de su relación, del compromiso de noviembre y de la boda que imagina, lejos de la exposición pública que rodea al jugador del Arsenal y de Inglaterra, según el periódico británico The Sunday Times.

Benson contó a The Sunday Times que conoce una faceta de Saka ajena al ruido del fútbol, que ambos llevan seis años juntos, que viven con sus perros en un pueblo de Hertfordshire y que quieren una boda pequeña e íntima, al margen de la lógica de las redes sociales.

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Benson, de 25 años, habló con The Sunday Times desde su habitación de hotel en Nueva York, donde acompaña sus compromisos de moda y estilo de vida con el seguimiento de Saka en el Mundial. Al referirse al jugador, prefirió situarlo en el terreno de lo cotidiano.

“Para mí él es solo mi pareja y conozco un lado completamente distinto de él”, afirmó. “Estoy acostumbrada a que la gente se le acerque, pero aparte de eso llevamos una vida bastante privada. Es agradable tener cosas para uno mismo”, dijo también sobre la decisión de mantener la relación fuera de las redes sociales en sus primeros años.

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La vida privada de la pareja

Tolami Benson afirmó que conoce un lado de Bukayo Saka distinto al ruido del fútbol, pese a la atención que recibe en Arsenal e Inglaterra (REUTERS/Lee Smith)

Benson contó que ella y Saka están juntos desde hace seis años y que no revelará cómo se conocieron. Ahora viven en un pueblo de Hertfordshire con sus perros Bailey y Tucker.

Tolami Benson también reflexionó sobre la importancia de mantener un equilibrio entre la vida personal y las demandas del entorno del fútbol profesional. Destacó que, a pesar de la atención que recibe Bukayo Saka por su desempeño en el Arsenal y la selección inglesa, ambos buscan espacios de normalidad en su día a día, compartiendo actividades sencillas y momentos familiares lejos de las cámaras.

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Benson mencionó que disfrutan de paseos con sus perros, cenas tranquilas en casa y escapadas breves a lugares donde pueden relajarse sin ser reconocidos. Además, subrayó el valor del apoyo mutuo en los momentos de presión, señalando que la comunicación abierta y el respeto por los tiempos individuales resultan esenciales para el bienestar de la pareja.

La joven aseguró que tanto ella como Saka comparten valores similares respecto a la privacidad y la discreción, lo que fortaleció su relación y les permitió construir una base sólida antes del matrimonio.

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Benson señaló que los paseos con sus perros, las cenas en casa y las escapadas breves forman parte de la normalidad que comparte con Bukayo Saka (REUTERS/Wolfgang Rattay)

También habló de cómo sostienen la convivencia pese a las exigencias del fútbol: “Hay gente con trabajos más exigentes que los nuestros”, sostuvo, según el periódico. “Si quieres una relación, haces que funcione”, agregó.

La futura esposa del futbolista inglés describió además la rutina de apoyo alrededor de los partidos. “No se trata de él”, señaló. “Cuando llego y lo veo y nos saludamos, es bonito; se les ve en la cara. Apoyar y estar presente es muy importante”, añadió.

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Cómo imagina su boda con Bukayo Saka

La pareja se comprometió en noviembre y Benson ya definió cómo quiere que sea el enlace. Según The Sunday Times, quiere una ceremonia reducida y cercana, no una celebración pensada para exhibirse.

Tolami Benson sostuvo que la comunicación abierta, el respeto por los tiempos individuales y el apoyo mutuo sostienen la convivencia con Bukayo Saka (REUTERS/Paul Childs)

“Creo que las bodas deben ser divertidas, así que no estoy como, ‘Dios mío, necesito tener la boda más instagrameable’”, dijo. “A mi madre le daría un infarto, pero si pudiera, me escaparía para casarme. Siento que empieza con ustedes dos y termina con ustedes dos. El matrimonio es sagrado”, agregó.

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Esa diferencia sí aparece al hablar de la despedida de soltera. “Eso sí que va a ser salvaje y caótico”, afirmó. “Será una despedida clásica. Y sin cámaras”, concluyó.