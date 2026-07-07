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El peculiar motivo por el que una figura de Portugal abandonó la rueda de prensa tras la eliminación ante España

Al defensor Ruben Dias le molestó una situación en el contacto con los medios y decidió retirarse. Fue después del triunfo de la Roja por los octavos de final del Mundial 2026

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La eliminación de Portugal a manos de España en los octavos de final del Mundial 2026, caló hondo en el equipo lusitano y, luego del encuentro, se vio un episodio particular. Fue cuando Ruben Dias asistió al contacto con los medios, pero una situación llevó al defensor a retirarse del lugar.

El zaguero de 29 años se paró detrás del micrófono y aguardó para la requisitoria de prensa. Sin embargo, las preguntas no llegaron y de fondo se escuchaba a otro futbolista en la zona mixta. Mientras tanto, los asistentes de prensa de la FIFA le pidieron que aguardara.

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Visiblemente molesto por la espera, ya que solo se permitían preguntas en portugués y, mientras un periodista formuló la suya, el ruido de la entrevista al otro lado de Mikel Merino provocó el enojo del futbolista del Manchester City, que decidió irse sin responder.

Fue la tercera presencia mundialista de Dias, que no sumó minutos en Rusia 2018, pero en Qatar 2022 disputó cuatro partidos. Suma 80 partidos en su seleccionado a nivel mayores y marcó tres goles.

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Ruben Dias corre a Lamine Yamal en el partido de este lunes (Reuters/Tim Heitman)
Ruben Dias corre a Lamine Yamal en el partido de este lunes (Reuters/Tim Heitman)

El clásico ibérico fue un partido parejo durante gran parte de su desarrollo y, cuando parecía que la definición del partido se iba a extender al alargue, se resolvió recién en el tiempo añadido. Ferrán Torres asistió a Merino para el tanto definitivo, el primero del mediocampista en esta Copa del Mundo.

Hasta ese tramo final, el encuentro había seguido un guion cerrado y tenso. En la primera mitad, Mikel Oyarzabal desperdició una ocasión clara para España, mientras que Portugal tuvo su llegada más peligrosa a los 40 minutos, cuando un remate de Nuno Mendes pegó en el travesaño tras un leve desvío.

Antes de eso, el arquero Diogo Costa ya había sostenido al conjunto lusitano con una doble atajada a los 15 minutos que evitó los goles de Lamine Yamal y Álex Baena. En el inicio del complemento Portugal sintió la lesión de Mendes y el partido cambió de tendencia y terminó inclinándose del lado español.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

La eliminación también clausuró la etapa de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo. El capitán portugués cerró su recorrido con 233 partidos con la selección y un total de 11 goles repartidos en seis participaciones mundialistas.

Su mejor actuación en el torneo había sido en Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales y cayó ante Francia. Después de aquella campaña, el equipo no volvió a superar los cuartos de final.

La secuencia posterior confirmó ese límite: Portugal fue eliminado en la fase de grupos en Brasil 2014, cayó en octavos frente a Uruguay en Rusia 2018 y volvió a despedirse ante Marruecos en Qatar 2022. La derrota ante España prolongó esa tendencia y puso fin al capítulo mundialista de Cristiano Ronaldo, quien capitalizó un récord: es el primer jugador en convertir goles en seis Copas del Mundo.

El desenlace también dejó definido el próximo paso de la selección española: jugará los cuartos de final el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica. Del lado portugués, la eliminación repitió una caída en octavos, como ya había ocurrido en 2010.

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