El entrenador de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lanzó la primera bola en el juego de béisbol de los Seattle Mariners

El mánager de la Selección Masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, lanza la primera bola en el juego de los Mariners

La noche del viernes en Seattle tuvo un sabor especial, marcado por la convergencia entre el fervor futbolístico del Mundial y la pasión por el béisbol. La figura central fue Mauricio Pochettino, actual mánager de la Selección Masculina de Estados Unidos, quien junto a todo su plantel fue invitado a presenciar el encuentro de Grandes Ligas entre los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays. El evento, enmarcado en las celebraciones por el 4 de julio, se transformó en un símbolo de la conexión entre el deporte nacional estadounidense y la histórica presencia del equipo anfitrión de la Copa del Mundo.

A lo largo de la jornada, la presencia de la delegación estadounidense no pasó desapercibida. Cerca de 70 miembros del campamento, incluyendo futbolistas y cuerpo técnico, desfilaron uno a uno por la alfombra roja que conducía al infield del T-Mobile Park. El capitán Christian Pulisic fue recibido con una ovación, aunque el público local reservó sus aplausos más estruendosos para Christian Roldan, ídolo de los Seattle Sounders, quien salió al campo sosteniendo el icónico tridente de jonrones de los Mariners. La escena subrayó el espíritu de camaradería y la integración del fútbol con las tradiciones deportivas estadounidenses.

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La invitación de los Mariners a la selección estadounidense se inscribió en el contexto de una ciudad volcada al Mundial, con el equipo nacional a punto de disputar uno de los partidos más trascendentes de su historia reciente. La noche fue mucho más que una simple aparición protocolar: evidenció la manera en que el fútbol, en pleno auge en Estados Unidos, se entrelaza con otros deportes y moviliza a las comunidades. Para muchos asistentes, ver al plantel completo en el estadio de béisbol no solo fue motivo de orgullo, sino una señal de la proyección que ha alcanzado el seleccionado en el escenario local.

El lanzamiento inaugural de Pochettino y la preparación previa

Mauricio Pochettino lanzó la primera bola en el juego de los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays en Seattle (AP Photo/Lindsey Wasson)

Uno de los momentos más esperados fue el lanzamiento ceremonial de la primera bola, tradición ineludible en el béisbol estadounidense. Mauricio Pochettino, de 54 años, aceptó el desafío enfundado en una camiseta de los Mariners con su apellido y número, acompañado de la gorra oficial de la franquicia. El gesto, más allá de lo simbólico, mostró la disposición del argentino a sumergirse en la experiencia cultural y deportiva de Estados Unidos.

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La preparación de Pochettino para este momento no fue improvisada. Durante la mañana, en el entrenamiento de la selección celebrado en el Husky Soccer Stadium de la Universidad de Washington, el entrenador tuvo su primer acercamiento real al béisbol. Se puso el guante y practicó lanzamientos con algunos de sus jugadores, recibiendo consejos técnicos de su portero suplente, Matt Turner. Turner, con experiencia previa en el béisbol escolar y ya habituado a estas ceremonias, fue su guía en aspectos fundamentales de la mecánica de lanzamiento. Aunque se rumoraba que el argentino jamás había lanzado una pelota de béisbol hasta ese día, la práctica rindió frutos en el momento clave.

Detalles del evento en el T-Mobile Park y la participación del plantel de Estados Unidos

La Selección Masculina de Estados Unidos asistió al T-Mobile Park en una jornada ligada al Mundial y a las celebraciones por el 4 de julio (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La llegada de la selección nacional al T-Mobile Park coincidió con una atmósfera de máxima expectación. El estadio, convertido en un escenario de gala, recibió a los jugadores con un despliegue propio de ocasiones memorables. La organización dispuso que cada integrante del equipo fuera presentado al público, generando una interacción directa con los aficionados.

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El momento culminante llegó cuando Pochettino, ya preparado tras la práctica matutina, se dirigió al montículo y ejecutó un lanzamiento certero que fue recibido por la mascota del mánager de los Mariners, Dan Wilson. La ovación fue inmediata y el ambiente en las gradas se volvió electrizante. No se trató de una demostración de velocidad o potencia al estilo de leyendas como Randy Johnson, sino de un gesto de integración y celebración deportiva que unió a ambas disciplinas bajo el mismo techo.

La serie entre Mariners y Blue Jays ya tenía antecedentes de rivalidad, especialmente por la numerosa presencia de aficionados canadienses que cruzan la frontera desde Vancouver. Con la energía adicional que aportó la selección estadounidense, el partido se vivió como un auténtico espectáculo, con tintes de revancha por la pasada Serie de Campeonato de la Liga Americana.

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Reacciones y declaraciones de jugadores, especialmente Folarin Balogun

Folarin Balogun afirmó que la experiencia en Seattle durante el Mundial en Estados Unidos es una oportunidad única para el plantel (AFP)

La experiencia vivida en Seattle dejó su huella en los protagonistas. Folarin Balogun, delantero nacido en Brooklyn de padres nigerianos y criado en Londres, sintetizó el sentir del plantel: “Creo que ese tipo de cosas sólo pueden pasar en Estados Unidos. Así que estoy muy, muy orgulloso”. Para Balogun, el hecho de poder participar en el Mundial en casa es una oportunidad única y, según sus propias palabras, el equipo ha logrado mantener la concentración sin dejar de disfrutar de experiencias que permiten liberar tensiones propias de la alta competencia.

El propio Pochettino se sumó a la celebración pospartido, participando junto a decenas de miles de aficionados en la interpretación de “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, tras las victorias estadounidenses. Ese detalle reforzó la imagen de un entrenador plenamente implicado en la vida deportiva y cultural del país anfitrión.

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Contexto: Estados Unidos en el Mundial y el próximo partido ante Bélgica

Estados Unidos jugará los octavos de final del Mundial ante Bélgica este lunes en el Lumen Field de Seattle (AP Photo/Julio Cortez)

La visita de la selección estadounidense al T-Mobile Park no fue un hecho aislado. El plantel dirigido por Pochettino se encuentra en Seattle para disputar los octavos de final del Mundial, instancia en la que se enfrentará a Bélgica este lunes a las 21 en el Lumen Field (temporalmente denominado Seattle Stadium). El partido es considerado el más importante para esta generación del USMNT y se jugará a escasos metros de donde se realizó la ceremonia de la primera bola.

Estados Unidos ha aprovechado la celebración del Mundial en su territorio para fortalecer lazos con la comunidad y sumar apoyos en cada ciudad sede. La integración con el béisbol y la participación en eventos emblemáticos reflejan la magnitud del momento que vive el fútbol estadounidense, que buscará seguir haciendo historia ante un rival de jerarquía internacional como Bélgica.

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