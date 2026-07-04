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El robot con piel de silicona que promete curar la soledad: cuesta desde 17.000 dólares y ya tiene 13.000 pedidos

El dispositivo tiene versión femenina y masculina. Puede diferenciar emociones humanas y brindar palabras de apoyo personalizadas

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Robot humanoide con cabello blanco y ojos claros, vestido con un traje de color turquesa brillante. Una persona sostiene un teléfono móvil y lo fotografía
El robot tiene tamaño real al de un humano. (Ubtech)

Tiene piel de silicona, cabello y expresiones faciales. Detecta si el usuario está ansioso, cansado o triste, y responde con mensajes de apoyo personalizados. Incluso puede bailar como si fuera un personaje de la película La La Land. Es el UWORLD U1.

Se trata de un robot humanoide de tamaño real producido en masa que puede costar desde 17.645 dólares que ya acumula más de 13.000 pedidos. Su propósito es convertirse en una compañía.

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Qué características tiene este robot

Este robot existe en versión masculina y femenina. El modelo masculino mide 1,83 metros y pesa 42 kilogramos; el femenino alcanza 1,68 metros con 35,2 kilogramos.

Hombre de perfil con chaqueta clara, auriculares y teléfono móvil. Mujer de perfil con vestido blanco y collar de encaje. Cámara profesional negra. Pared con textura vertical
El robot cuenta con la capacidad de emular las expresiones faciales humanas. (Ubtech)

Ambos cuentan con 88 grados de libertad y una columna cervical biomimética de doble pivote que promete replicar hasta el 90% de los movimientos humanos fundamentales.

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La sincronización entre el movimiento de los labios y el habla se logra en menos de 20 milisegundos, un umbral que elimina el desfase que hace que los robots parezcan artificiales, explica la empresa.

Lo que diferencia al U1 de otros robots humanoides está en su sistema de inteligencia. Incorpora el primer modelo de lenguaje del mundo con reconocimiento de emociones diseñado para el acompañamiento a largo plazo: identifica más de 20 estados emocionales con una precisión superior al 90%.

Un bailarín con esmoquin negro y un robot humanoide con un vestido gris y negro realizan un paso de baile sobre un escenario azul. Fondo de ciudad nocturna iluminada
El robot puede llegar a bailar. (Ubtech)

Su arquitectura combina respuestas rápidas (en 500 milisegundos) con capacidades de razonamiento profundo. El sistema operativo Agent Memory OS aprende hábitos y preferencias del usuario con el tiempo, y almacena esa información de forma local y cifrada.

El robot también puede interactuar sin necesidad de palabras clave: un motor de atención proactiva lee señales del entorno y responde a situaciones sociales de manera natural.

La empresa detrás asegura que los datos personales no se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial externos.

Afirman que han establecido una arquitectura de privacidad de tres capas que consiste en procesamiento local prioritario, mínima dependencia de la nube y medidas de seguridad de hardware controladas por el usuario.

Joven con mochila y gafas de espaldas, robot humanoide, monitor con texto en idioma chino, robot pequeño, mesa blanca, pared acanalada
Los usuarios pueden interactuar de forma natural con el robot. (Ubtech)

Por qué este robot busca brindar compañía

Este es una serie de robots hechos para solventar la soledad y brindar compañía dado que Ubtech, empresa creadora, apunta que en su país de origen hay más de 90 millones de adultos que viven solos y se estima que entre el 10% y el 20% de quienes están en esa situación cumplen criterios clínicos para trastornos de salud mental.

A ese grupo se suman 118 millones de personas mayores cuyos hijos ya se independizaron y que enfrentan el día a día sin compañía estable.

Robot humanoide con cabello blanco, camisa blanca, pantalón oscuro y guantes negros desfila en pasarela. Dos modelos humanas lo siguen. Fondo de pantalla digital azul con destellos
El robot tiene una batería que le brinda autonomía por dos horas. (Ubtech)

La empresa detrás de esta serie de robots lidera la “Iniciativa de Acompañamiento Humano-Robot”. En 2026, la compañía planea donar 100 unidades destinadas a grupos vulnerables: niños separados de sus padres, adultos mayores que viven solos y familias en situaciones difíciles.

Esas unidades incorporarán tecnología de reconstrucción facial en tres dimensiones y replicación de voz para recrear a personas específicas. En la práctica, significa que alguien podría tener en su hogar una versión robótica de un familiar ausente o fallecido.

Cuál es el precio de este robot

La gama incluye tres modelos: la edición semitorso U1 Lite, el U1 Pro de cuerpo completo de alto rendimiento y el U1 Ultra de cuerpo completo de alta dinámica, con precios a partir de 17.645 dólares.

Nueve robots humanoides con vestuario de moda, de pie y sentados en podios, frente a varias pantallas verticales con imágenes de personajes similares
La serie viene en versión femenina y masculina y en diferentes gamas. (Ubtech)

Hasta la fecha del evento de lanzamiento, los pedidos acumulados de la serie UWORLD U1 habían superado las 13.361 unidades.

Las limitaciones también son concretas: la batería dura entre dos y cuatro horas, y el robot no puede subir escaleras. Para quienes esperaban un asistente doméstico completo, el U1 no es eso. Para quienes buscan presencia, conversación y respuesta emocional en un hogar silencioso, la propuesta es otra cosa.

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