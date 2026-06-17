Así es la pequeña ciudad construida en EE. UU. para simular ciberataques

La Kinetic Cyber Range permite prácticas con sistemas hackeables y amenazas digitales reales. (Captura/FBI/YouTube)

El FBI construyó un pueblo completo de 2.000 metros cuadrados en su campus de Huntsville, Alabama, para entrenar a agentes y fuerzas de seguridad en la lucha contra el cibercrimen, con escenarios reales, tecnología vulnerable y desafíos de seguridad informática. La iniciativa, denominada Kinetic Cyber Range, busca ampliar el entrenamiento práctico para enfrentar amenazas digitales complejas.

El sitio replica condiciones de operación del mundo real con infraestructuras y sistemas que pueden ser intervenidos de forma controlada, para que los equipos practiquen detección, contención y respuesta ante incidentes. El complejo funciona dentro del campus de entrenamiento del FBI en Huntsville y permite simular ataques sin impacto en sistemas externos.

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Un entorno realista para una amenaza real

La Kinetic Cyber Range se compone de 11 instalaciones: viviendas, un centro de datos, un hotel, una tienda, una sala de juegos y varios comercios, todos funcionales y diseñados para simular la vida cotidiana de una ciudad de Estados Unidos. Cada espacio puede ser hackeado, lo que permite practicar ante brechas en cortafuegos, sistemas de correo comprometidos, directorios de archivos vulnerables y otros incidentes típicos de investigaciones digitales.

Más de 1.400 estudiantes han pasado por este centro desde su apertura en febrero de 2025. (Captura/FBI/YouTube)

La instalación se encuentra dentro de un hangar del campus de entrenamiento, lo que mantiene las pruebas y ataques simulados aislados del mundo exterior.

Entrenamiento más allá del aula

El objetivo es ofrecer a agentes especiales y fuerzas de seguridad experiencias cercanas a las que enfrentarían en una situación real, algo que los entrenamientos teóricos no logran replicar. David Beachboard, gerente del programa Kinetic Cyber Range, afirmó en un video institucional del FBI: “No hay una instalación como esta en el mundo… Esto es tan real como se puede conseguir antes de salir al campo”.

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La presencia de sistemas vulnerables y equipos de última generación permite practicar desde el análisis forense de vehículos y drones hasta la gestión de incidentes vinculados con el internet de las cosas. Además del FBI, el centro puede ser utilizado por entidades como la NASA, el Ejército de Estados Unidos y agencias policiales locales.

El FBI utiliza simulaciones de ataques cibernéticos para preparar a agentes ante incidentes complejos. (Captura/FBI/YouTube)

Simulación de situaciones críticas y trabajo en equipo

Más allá de los aspectos técnicos, el programa incluye ejercicios de rol que simulan situaciones difíciles de reproducir en un aula tradicional. Los participantes entrevistan a ejecutivos de empresas bajo investigación, interactúan con personal médico durante ataques de ransomware y resuelven incidentes bajo presión. El foco está en decisiones rápidas y coordinación operativa en escenarios complejos.

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Según datos del FBI, más de 1.400 estudiantes pasaron por la Kinetic Cyber Range desde su inauguración en febrero de 2025. El entrenamiento se actualiza de forma continua para adaptarse a nuevas amenazas y a la evolución de las tácticas empleadas por ciberdelincuentes y grupos organizados.

Un recurso estratégico frente a un delito en auge

El cibercrimen se convirtió en una de las industrias más lucrativas para hackers y estafadores a nivel mundial, lo que obliga a instituciones como el FBI a buscar métodos de aprendizaje más inmersivos y efectivos.

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Instituciones como NASA y el Ejército de Estados Unidos también acceden a la Kinetic Cyber Range para formación avanzada. (Captura/FBI/YouTube)

El desarrollo de la Kinetic Cyber Range apunta a acortar la brecha tecnológica entre los atacantes y quienes intentan detenerlos. La formación práctica busca que los agentes anticipen incidentes reales y respondan con rapidez ante amenazas sofisticadas.

La apuesta del FBI por la simulación realista y el entrenamiento multidisciplinario busca fortalecer la capacidad de respuesta ante el cibercrimen. La experiencia adquirida en la Kinetic Cyber Range permitirá a los agentes enfrentar escenarios complejos con herramientas técnicas y habilidades interpersonales adaptadas a los desafíos del siglo XXI.

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