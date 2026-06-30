¿Para qué sirve reservar tu nombre en WhatsApp y cómo hacerlo paso a paso?

WhatsApp permitirá chatear con nombre de usuario y sin compartir el número, así se reserva el ID único - (Foto: Meta)

WhatsApp introduce una de sus funciones más esperadas: la posibilidad de reservar y usar un nombre de usuario único, sin necesidad de compartir tu número de teléfono. Esta herramienta, pensada para reforzar la privacidad y el control sobre tus contactos, cambiará la forma en que las personas y empresas se comunican por la plataforma más popular de mensajería.

Con más de tres mil millones de usuarios, WhatsApp busca simplificar la experiencia y ofrecer nuevas opciones para quienes desean mantener su número privado o construir una presencia digital más coherente.

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La herramienta permite reclamar el mismo identificador de otras plataformas, algo útil para creadores y pequeños negocios, mientras la mensajería incorpora un modo de contacto más similar a redes sociales, pero con enfoque de privacidad - (WhatsApp)

¿Por qué reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?

En muchas situaciones, compartir el número de teléfono puede resultar incómodo o demasiado personal. Ya sea para unirte a un grupo de padres, conocer a alguien en un evento o iniciar una conversación profesional, el nombre de usuario ofrece una alternativa más segura y flexible. Así, puedes chatear con nuevos contactos sin exponer tu número, controlar quién puede encontrarte y mantener tu privacidad intacta.

Los nombres de usuario también resultan útiles para creadores, pequeñas empresas y organizaciones que buscan una identidad constante en diferentes plataformas de Meta, como Instagram o Facebook. Al reservar un nombre de usuario, puedes alinear tu presencia digital y facilitar que clientes o seguidores te encuentren de forma sencilla y segura.

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¿Cómo funciona el sistema de nombres de usuario?

La novedad más relevante es que, al tener activado tu nombre de usuario, tu número de teléfono ya no se mostrará la primera vez que converses con alguien o con una empresa en WhatsApp. Solo quienes conozcan tu nombre de usuario exacto podrán enviarte un mensaje, lo que reduce el riesgo de recibir contactos no deseados o spam.

Además, existe la opción de añadir una clave adicional para que, incluso sabiendo tu nombre de usuario, las personas deban cumplir un requisito más para comunicarse contigo.

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WhatsApp suma nombres de usuario únicos y alinea la identidad digital con Instagram y Facebook en Meta - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A diferencia de otras redes sociales, WhatsApp no tendrá un directorio público de nombres de usuario ni mostrará sugerencias. El objetivo es proteger la privacidad y evitar que extraños puedan buscarte sin tu consentimiento.

Paso a paso: cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Sigue estos pasos para asegurar el nombre que prefieres antes de que otros lo reclamen:

Actualiza WhatsApp: Asegúrate de tener la versión más reciente instalada en tu dispositivo. La función de reserva está disponible en la última actualización. Ve a Ajustes: Abre la aplicación y toca el icono de los tres puntos o el menú de configuración. Selecciona ‘Cuenta’: Dentro de los ajustes, busca la opción “Cuenta”. Entra en ‘Nombre de usuario’: Aquí podrás escribir y reservar el nombre que prefieras. Elige un nombre único: Si el nombre ya está tomado, prueba variaciones o utiliza el generador de nombres de usuario integrado para sugerencias. Confirma la reserva: Una vez que elijas tu nombre, sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso.

Recuerda que la reserva anticipada es opcional pero recomendable, ya que muchos nombres populares pueden agotarse rápidamente cuando la función llegue al público general.

¿Puedo usar mi nombre de Instagram o Facebook?

A diferencia de directorios abiertos, la plataforma no ofrecerá búsqueda general ni recomendaciones, y el usuario mantiene control sobre a quién revela el número, una capa que apunta a reducir exposición y mejorar seguridad en mensajería cotidiana - REUTERS/Dado Ruvic

Sí, WhatsApp ofrece la posibilidad de reclamar el nombre de usuario existente de Instagram o Facebook, lo que resulta ideal para quienes desean una identidad consistente en todas las aplicaciones de Meta. Esta opción es especialmente útil para empresas, creadores de contenido y organizaciones.

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Privacidad y control: puntos clave

Solo quienes conozcan tu nombre de usuario exacto podrán enviarte un mensaje por primera vez.

Puedes añadir una clave opcional para aumentar el nivel de privacidad.

Tu número de teléfono permanecerá oculto para contactos nuevos, salvo que decidas compartirlo.

No existe un buscador público de nombres de usuario en WhatsApp.

¿Cuándo estará disponible la función?

La opción para reservar nombres de usuario se está implementando de forma gradual y WhatsApp notificará a los usuarios en cuanto esté disponible en su región. Es recomendable reservar tu nombre cuanto antes para asegurar la disponibilidad.

Reservar tu nombre de usuario en WhatsApp es un paso sencillo que mejora tu privacidad y control, permitiendo una experiencia de mensajería más segura y personalizada. Asegura tu identidad digital y prepárate para una nueva forma de comunicarte sin exponer tu número de teléfono.

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