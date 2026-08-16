Enfermedades cardiovasculares concentran 39% de las muertes en El Salvador

José Mauricio Velado, presidente de la Asociación de Cardiología en El Salvador, afirmó que las enfermedades cardiovasculares en El Salvador superan las muertes por cáncer y enfermedades renales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 39 % de los fallecimientos en El Salvador está relacionado con enfermedades cardiovasculares, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Así lo reveló el doctor José Mauricio Velado, presidente de la Asociación Salvadoreña de Cardiología, previo al XLVII Congreso Nacional de Cardiología El Salvador 2026.

Ese porcentaje es incluso más elevado que las muertes sobre cáncer de todo tipo y enfermedades renales, indicó Velado.

De acuerdo con el especialista, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo sobresalen como los factores determinantes de esta situación. Velado señaló que la dieta predominante en la población salvadoreña junto a una alarmante falta de actividad física, ha conducido a un incremento significativo en los índices de obesidad tanto infantil como adulta.

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La dieta basada en carbohidratos y la falta de actividad física elevaron los índices de obesidad infantil y adulta en la población salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dieta deficiente y sedentarismo impulsan el aumento de la obesidad

“La población de El Salvador come muy mal, una dieta con base en carbohidratos. Por ende, tenemos una población cada vez más creciente de niños obesos, lo que anticipa adultos con riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares y limita la expectativa de vida nacional”, expresó el presidente de la asociación.

La mortalidad cardiovascular en El Salvador se ve agravada por otros factores, como el tabaquismo, el estrés, la apnea del sueño y la falta de educación sanitaria. Velado hizo hincapié en que la prevención debe comenzar en la infancia, promoviendo hábitos saludables desde edades tempranas.

“Si no corregimos la dieta y el sedentarismo en los niños, seguiremos viendo adultos con enfermedades cardiovasculares a edades cada vez más tempranas. Debemos cambiar nuestros hábitos alimenticios para aumentar la esperanza de vida”, advirtió el especialista.

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Ante esto, la Asociación Salvadoreña de Cardiología organiza una edición más del congreso en colaboración de Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute para ofrecer ponencias y actualizar al gremio médico nacional sobre el futuro del cuidado cardiovascular.

Dispositivos inteligentes y chequeo profesional

Por su parte, Mario Pascual, jefe del Centro de Trastorno de Ritmo Cardíaco de Baptist Health Heart and Vascular Care, afirmó que “hoy en día, con algo tan simple como un reloj inteligente, podemos identificar casi inmediatamente cuando empieza una arritmia”. Explicó que la fibrilación auricular afecta a millones de personas a nivel mundial, y cerca del 40% de los pacientes no manifiestan síntomas, lo que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca.

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Pascual destacó que la detección precoz mediante dispositivos portátiles permite aplicar tratamientos con tasas de éxito superiores al 90% cuando la intervención ocurre en el primer año tras la aparición de la arritmia.

No obstante, los expertos alertaron que, aunque los avances tecnológicos han democratizado el acceso a herramientas de monitoreo, como relojes inteligentes, estos dispositivos deben utilizarse al igual que tener un chequeo con un profesional.

Los expertos señalaron que los dispositivos inteligentes pueden alertar sobre posibles problemas de salud, pero no reemplazan la consulta médica profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ningún dispositivo casero puede sustituir la evaluación médica, pero sí puede alertar sobre irregularidades que requieren atención especializada”, coincidieron los médicos presentes.

“Sí, la tecnología ayuda, pero no es la última palabra. Por eso estoy completamente de acuerdo, siempre hay que ir a la consulta del especialista, ni hacer los diagnósticos a través de Inteligencia Artificial, por sí sola”, agregó Velado.

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