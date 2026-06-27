Si eres emprendedor esta es la manera ideal en la que debes usar la IA para ganar dinero y tener éxito

La inteligencia artificial se consolidó como una herramienta para emprendedores que acelera procesos, resuelve problemas y apoya el crecimiento del negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los emprendedores de hoy tienen en la inteligencia artificial un aliado ilimitado para su proyecto. Más allá de hacerle preguntas o pedir ayuda para elaborar un contenido, la IA es una herramienta que puede ser definitoria en el éxito de un negocio ayudando a resolver problemas, creando conexión y alcanzando objetivos que podrían tomar más tiempo y dinero.

Distintos líderes y expertos de negocios digitales nos han compartido sus perspectivas sobre cómo un emprendedor puede integrar la IA en cada etapa del proceso, desde la concepción de producto hasta la automatización masiva de ventas y la gestión de comunidades.

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Cuáles son las herramientas y alternativas que da la IA para emprender

El abanico de posibilidades que la inteligencia artificial ofrece a los emprendedores es amplio y en constante evolución. Eduardo Vázquez, fundador de Academia de IA, destaca que el punto de partida está en comprender que la IA va mucho más allá de pedirle ideas a ChatGPT o delegar la redacción de contenidos.

La clave no radica en buscar una “panacea” tecnológica, sino en saber cómo comunicarse con la IA para potenciar procesos de negocio, desde la contabilidad y la mercadotecnia hasta la elaboración de descripciones de puestos o la evaluación de desempeño.

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Los expertos en negocios digitales señalaron que la IA puede integrarse en cada etapa del emprendimiento, desde la concepción del producto hasta la automatización de ventas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta visión coincide con la de Micha Menezes, especialista en mercado digital en Brasil, quien subraya que la IA permite acelerar el acceso a datos clave para la toma de decisiones, la producción de contenido y la interacción con los clientes.

Herramientas como Claude, por ejemplo, pueden reducir procesos de días a minutos, lo que marca la diferencia entre un emprendimiento estancado y uno que avanza rápidamente frente a su competencia.

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Por su parte, Francisco Calderón, cofundador de Funnelchat, pone el foco en la automatización de comunicaciones. Plataformas como la suya permiten administrar simultáneamente cientos de miles de grupos de WhatsApp, repender en tiempo real y nutrir a las comunidades con información relevante u ofertas segmentadas.

Además, la IA facilita la atención uno a uno en canales como WhatsApp, resolviendo consultas, agendando citas y gestionando ventas de manera automática y personalizada, sin la necesidad de ampliar equipos humanos.

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Eduardo Vázquez afirmó que la inteligencia artificial va más allá de ChatGPT y puede potenciar áreas del negocio como la contabilidad, la mercadotecnia y la gestión de personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el terreno de las plataformas integrales, Joao Pedro Resente, CEO de Hotmart, señala que actualmente existen herramientas que permiten a cualquier persona empezar sin inversión inicial, accediendo a funcionalidades avanzadas solo a medida que el negocio crece.

Hotmart, por ejemplo, integra desde alojamiento de videos y cursos, hasta sistemas de pago y análisis con IA, permitiendo escalar sin barreras de entrada.

Qué debe aprender el emprendedor para aprovechar la IA

Un punto de coincidencia entre los expertos es que el éxito en el uso de la IA depende menos de la tecnología disponible y más de la capacidad del emprendedor para interactuar con ella de forma efectiva.

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Vázquez introduce el método RAFA como receta básica para formular prompts potentes: asignar un rol claro a la IA, definir una acción concreta, determinar el formato del resultado y aportar antecedentes o contexto. Este enfoque permite obtener respuestas más útiles y adaptadas a cada necesidad, desde crear un plan de negocio hasta diseñar estrategias de marketing o resolver problemas operativos.

Herramientas de IA como Claude pueden reducir tareas de días a minutos y dar ventaja a un emprendimiento frente a la competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menezes advierte que el gran reto es no caer en la comodidad de pedirle todo a la IA sin aportar pensamiento propio. La IA debe ser vista como un acelerador de productividad y creatividad, no como un sustituto del razonamiento humano. Por ello, recomienda alternar entre IA y revisión personal, para imprimir autenticidad y voz propia a los contenidos y soluciones generadas.

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Calderón resalta la importancia de simplificar la configuración de agentes inteligentes: hoy es posible entrenar a un agente con solo compartir el sitio web, Instagram, videos o documentos con preguntas frecuentes, facilitando el acceso incluso para quienes carecen de formación técnica.

Esto permite que pequeños emprendedores o pymes puedan competir en igualdad de condiciones con grandes empresas, aprovechando los “superpoderes” de la IA para escalar su operación y atención al cliente.

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Límites y consideraciones éticas en el uso de IA

La inteligencia artificial ofrece grandes ventajas a quienes emprenden, pero también impone límites y retos éticos. Según Vázquez, la IA no soluciona problemas de liderazgo ni reemplaza la gestión humana; solo funciona si el emprendedor dirige con claridad y da retroalimentación efectiva.

Joao Pedro Resente sostuvo que plataformas como Hotmart ofrecen alojamiento, pagos y análisis con IA para emprender y escalar sin inversión inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menezes advierte que, aunque la IA puede generar contenidos completos, la autenticidad sigue siendo clave: el valor diferencial surge cuando el emprendedor imprime su creatividad, no cuando solo copia lo que produce la IA.

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Por su parte, Resente considera que cada creador debe encontrar su propio punto de equilibrio entre el uso de la IA y su voz personal, teniendo siempre en cuenta cómo responde la audiencia. La calidad del contenido, más allá de los filtros automáticos, la define la percepción del cliente final.