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Noruega vs. Francia: cómo verlo en Smart TV sin demoras en la señal

Conocer qué servicios ofrecen menor delay y cómo optimizar tu Smart TV puede mejorar significativamente la experiencia de ver el Mundial 2026

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Mundial 2026 – Selección de Francia – Selección de Noruega – Erling Haaland - Kylian Mbappé Perú – deportes – 24 junio
El duelo se juega este viernes 26 de junio en el Boston Stadium, con ambos equipos con seis puntos y el pase a dieciseisavos asegurado, pero con el primer puesto aún abierto (Imagen creada por IA)

Noruega y Francia se enfrentan por la tercera fecha del Mundial 2026 en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos. Sin embargo, para millones de aficionados en Latinoamérica, además de encontrar una plataforma legal para ver el encuentro, existe otra preocupación: el delay o retraso de la señal, que puede hacer que los goles aparezcan primero en las redes sociales o se escuchen desde la casa del vecino antes de verse en la pantalla.

Aunque hoy existen múltiples opciones para seguir el Mundial desde un Smart TV, no todas ofrecen la misma velocidad de transmisión. La diferencia entre una plataforma y otra puede ir desde apenas dos segundos hasta más de 40 segundos de retraso, dependiendo de la tecnología utilizada y de la conexión a internet del usuario.

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Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
Existe la posibilidad de ver partidos con menos delay en la TV. (Gemini)

Qué plataforma tiene menos demora para ver Noruega vs. Francia

El tiempo que tarda una imagen en llegar al televisor depende del sistema de transmisión utilizado. Cada señal debe capturarse en el estadio, procesarse, comprimirse y enviarse por internet, satélite o redes de televisión antes de llegar al dispositivo del usuario.

Actualmente, las opciones con menor retraso son las plataformas de streaming de baja latencia, diseñadas específicamente para eventos deportivos en vivo. Servicios como DAZN utilizan protocolos optimizados que reducen el tiempo de espera a entre 2 y 5 segundos respecto a la acción real.

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Otra alternativa muy rápida es la Televisión Digital Abierta (TDA), disponible en varios países de Latinoamérica. Al recibir la señal directamente desde las estaciones transmisoras terrestres, suele presentar un retraso de entre 3 y 8 segundos, sin depender de la velocidad de internet.

La televisión por cable continúa siendo una opción confiable, con una latencia promedio de entre 5 y 9 segundos, mientras que la televisión satelital puede acumular entre 6 y 12 segundos debido al recorrido que realiza la señal hasta el satélite y de regreso a la antena del usuario.

Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
Existen plataformas de streaming con baja latencia que te permiten ver los partidos del Mundial con unos 5 segundos de retraso.(Imagen ilustrativa Infobae)

Las mayores demoras suelen encontrarse en las plataformas de streaming tradicionales, donde el retraso puede variar entre 15 y 45 segundos porque priorizan la estabilidad de la imagen y la calidad de reproducción antes que la inmediatez.

Qué provoca el delay durante un partido del Mundial

El delay es la diferencia de tiempo entre el momento en que ocurre una jugada dentro del estadio y el instante en que aparece en la pantalla del espectador.

El analista de telecomunicaciones Enrique Carrier explica que este retraso es el resultado de varias etapas técnicas que incluyen la captura de la imagen por las cámaras, la compresión del video, la distribución por fibra óptica o satélite, la decodificación del televisor y el almacenamiento temporal de datos, conocido como buffer.

Este proceso explica por qué incluso dos personas que utilizan la misma plataforma de streaming, en la misma ciudad e incluso conectadas al mismo proveedor de internet, pueden recibir la transmisión con varios segundos de diferencia.

persona frente a un televisor viendo un partido de fútbol
El delay ocurre por diferentes factores técnicos al momento de transmitir un partido desde el estadio hasta el hogar. - Crédito Hiraoka

Cómo reducir el retraso en un Smart TV

Aunque ninguna plataforma elimina completamente la latencia, existen varias recomendaciones que ayudan a disminuir el retraso durante la transmisión.

La primera consiste en conectar el Smart TV directamente al módem mediante un cable Ethernet. Esta conexión es más estable y rápida que el WiFi, especialmente cuando se transmiten eventos deportivos en alta definición.

Si el uso de cable no es posible, lo recomendable es utilizar la red WiFi de 5 GHz, ya que ofrece mayor velocidad y presenta menos interferencias que la banda tradicional de 2,4 GHz.

Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
Para reducir el delay en el Smart TV es importante conectarlo a un cable Ethernet o a la red 5 GHz del router. (Imagen ilustrativa Infobae)

También resulta conveniente evitar que otros dispositivos del hogar consuman gran parte del ancho de banda durante el partido. Descargar videojuegos, actualizar aplicaciones o reproducir contenido en varias pantallas al mismo tiempo puede aumentar considerablemente el delay.

Otro aspecto importante es mantener actualizado tanto el sistema operativo del Smart TV como la aplicación utilizada para ver el Mundial. Las versiones más recientes suelen incorporar mejoras en la decodificación del video y optimizaciones de rendimiento.

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