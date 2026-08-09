¿Qué tiene Petén? La región del norte de Guatemala, que llevó a Cynthia Klitbo a imaginar una mudanza definitiva

Cynthia Klitbo dijo en La casa de los famosos que le gustaría irse a vivir a Petén, en Guatemala, por su naturaleza, sus lagos turquesa y sus comunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz mexicana Cynthia Klitbo dijo dentro del reality La casa de los famosos que, si tuviera la oportunidad, le gustaría irse a vivir a Petén, en Guatemala, un departamento que ocupa cerca de un tercio del territorio del país y que ella describió como un lugar de naturaleza profunda, lagos turquesa y comunidades con las que cree que “se hallaría muy bien”.

El interés de la actriz recayó sobre una región de 35.824 km² que representa el 33% del territorio guatemalteco y reúne la mayor densidad de ciudades mayas antiguas del mundo, además del complejo de humedales más grande de Mesoamérica. La zona, ubicada en el extremo norte de Guatemala, tiene una población estimada de alrededor de 670.000 habitantes.

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Durante una conversación con Karina Torres y Arantza Ruiz, Klitbo contó que no elegiría una playa “tipo Cancún”, sino un entorno más aislado. “Yo me iría a vivir a la selva”, dijo, antes de precisar que se mudaría “a Tikal o a Petén”.

La actriz explicó que conoció el lugar durante un viaje con su amiga Vicky Flores. “Es un lago enorme color turquesa que hay en Guatemala”, relató sobre el paisaje que la impactó, y agregó que el hotel donde se hospedó tenía cabañas construidas sobre el agua.

Petén concentra selva, lagos y algunos de los principales sitios mayas de Guatemala

Petén es la entidad subnacional más grande de Centroamérica y su cabecera departamental está integrada por la Isla de Flores y Santa Elena de la Cruz, conectadas por un puente urbano. Limita con México al norte y al oeste, con Belice al este, y con Alta Verapaz e Izabal al sur.

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Petén, la entidad subnacional más grande de Centroamérica, reúne sitios mayas de Guatemala como Tikal, Yaxhá, Uaxactún y El Mirador. (Imagen de cortesía)

La región es reconocida como el corazón del Mundo Maya por la concentración de vestigios arqueológicos en medio de la selva tropical subtropical. Entre sus principales atractivos figuran el Parque Nacional Tikal, Yaxhá, Uaxactún y El Mirador.

Tikal alberga pirámides monumentales rodeadas de fauna y vegetación densa. Yaxhá se extiende a orillas de una laguna y es conocido por sus vistas del atardecer sobre estructuras precolombinas, mientras que Uaxactún destaca por su antiguo observatorio astronómico.

El Mirador, uno de los enclaves más remotos de la región, solo es accesible tras caminatas de varios días o en helicóptero. Allí se encuentra La Danta, identificada en el texto como la pirámide más grande en volumen del mundo antiguo.

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Petén también reúne sitios como Tayasal, Motul de San José, Nakum, Naranjo, Ceibal, Aguateca y Piedras Negras. Este último, junto al río Usumacinta y cerca del límite con México, es conocido por sus estelas de piedra tallada.

Casi el 60% del departamento está bajo conservación ambiental

La riqueza natural del departamento ocupa un lugar central en la imagen que describió Klitbo. “Creo que ahí yo me hallaría muy bien”, afirmó al referirse a personas dedicadas a actividades ligadas a la naturaleza, como cultivos de cacao y café, además de prácticas de meditación y vida comunitaria.

Klitbo recordó que conoció Petén durante un viaje a Guatemala y destacó un lago enorme color turquesa con cabañas construidas sobre el agua. (Imagen retomada de Instagram)

La actriz también habló de la fauna local. “Hay changos. Gruñen horrible como leones”, contó sobre los monos que vio en la zona, y resumió su impresión con otra frase: “Guatemala me parece un paraíso”.

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Esa percepción se apoya en un territorio donde casi el 60% de la superficie está bajo regímenes de conservación ambiental a través de la Reserva de la Biosfera Maya. Entre las áreas protegidas sobresalen el Parque Nacional Laguna del Tigre, el Parque Nacional Sierra del Lacandón, el Biotopo El Zotz, Cerro Cahuí y el Parque Natural Ixpanpajul.

Laguna del Tigre alberga el humedal de agua dulce más extenso del istmo, la Estación Biológica Las Guacamayas y uno de los últimos refugios masivos de la guacamaya roja. El Zotz es conocido por la llamada Cueva de los Murciélagos, de la que emergen millones de ejemplares al atardecer.

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El lago Petén Itzá y los sistemas de agua definen buena parte del paisaje

Uno de los elementos que más subrayó Klitbo fue el contacto directo con el agua. “Las cabañas están sobre el lago. Tú estás caminando y el agua está abajo de ti”, dijo al recordar su estancia y las actividades que realizaba allí, como salir a remar.

El paisaje petenero está marcado por sistemas acuáticos superficiales y subterráneos filtrados a través de la piedra caliza. El principal cuerpo de agua es el Lago Petén Itzá, que cuenta con playas públicas de arena blanca como El Chechenal.

En una zona extensa del país conviven reservas, vestigios prehispánicos y escenarios lacustres que marcaron profundamente a la actriz mexicana. (Video de Instagram de Cynthia Klitbo)

A ese sistema se suman la laguna de Yaxhá, la laguna Sacnab, el Cráter Azul y ríos como el Usumacinta, La Pasión, San Pedro y Mopán. El Usumacinta es señalado en el texto como el río más caudaloso de Centroamérica y funciona además como frontera natural.

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La región también incluye cuevas y atractivos subterráneos como Actún Kan, cerca de Flores, y Naj Tunich, en Poptún, un sitio de relevancia arqueológica por sus pinturas rupestres mayas prehispánicas. En el plano económico, Petén combina turismo arqueológico y ecológico con ganadería extensiva, agricultura tropical y la producción histórica de chicle natural, pimienta gorda y hojas de xate.