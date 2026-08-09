Parlamento Centroamericano pidió fortalecer la inclusión indígena y el uso ético de la IA en Centroamérica

La integrante de la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS), Esperanza Tubac (c), fue captada, este 7 de mayo, al intervenir en rueda de prensa, tras presentar una hoja de ruta para la nueva gestión de Gabriel García Luna al frente del Ministerio Público (Fiscalía), en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Mariano Macz

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El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) hizo un llamado a fortalecer la inclusión, la protección de derechos y la participación de los pueblos indígenas, destacando la importancia de impulsar tecnologías éticas y responsables en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La declaración, emitida por la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del organismo, reconoce el aporte invaluable de los pueblos originarios a la diversidad cultural, la preservación de idiomas ancestrales y la transmisión de conocimientos tradicionales.

Según el comunicado, la diversidad cultural y los saberes de los pueblos indígenas constituyen un patrimonio para la humanidad. El Parlamento Centroamericano reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, el reconocimiento de su dignidad e identidad, y la erradicación de cualquier forma de discriminación y racismo.

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Además, instó a los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), así como a instituciones académicas, sector privado y cooperación internacional, a fortalecer iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible con identidad cultural.

Parlacen pidió reforzar los derechos indígenas y la inclusión en Centroamérica, pero dejó un foco clave sobre la tecnología (Foto cortesía Agencia Guatemalteca de Noticias).

La Comisión resaltó el valor de los instrumentos internacionales que respaldan los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Entre ellos, mencionó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Centroamérica, Ístmica e Insular, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos textos, según el PARLACEN, establecen salvaguardas que aseguran la paz social y la seguridad jurídica de las comunidades, incluyendo a los pueblos afrodescendientes.

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En el contexto de la transformación digital, el Parlamento Centroamericano reconoció el potencial de la inteligencia artificial para la preservación, documentación y revitalización de los idiomas indígenas, así como para la protección y transmisión de conocimientos ancestrales. El organismo recomendó impulsar tecnologías desarrolladas con la participación activa de los pueblos indígenas, garantizando un uso ético y responsable que respete sus derechos, identidad y patrimonio cultural.

Preocupación por la comunidad Garífuna

Ofraneh denuncia una escalada de violencia, persecución y amenazas contra líderes garífunas tras el incumplimiento de sentencias de la CorteIDH. (Cortesía: Huella del sur)

La declaración también expuso preocupación por los recientes desafíos que afectan a comunidades como el pueblo Garífuna en Honduras. En ese sentido, el PARLACEN exhortó a las autoridades nacionales a establecer mecanismos de diálogo pacífico e incluyente que respondan a las legítimas demandas y derechos de las comunidades, bajo el marco estricto de respeto a los derechos humanos y los compromisos internacionales.

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Durante esta conmemoración, el Parlamento Centroamericano reiteró su compromiso de continuar promoviendo iniciativas, acuerdos y espacios de diálogo que fortalezcan la inclusión, el respeto a la diversidad cultural y el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Según el pronunciamiento, la participación de estos pueblos resulta indispensable para consolidar una integración centroamericana basada en la dignidad, la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Las comunidades de Vallecito, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos formalizan el Comité por los derechos garífunas en Honduras. ( Cortesía: UNAH)

La declaración concluyó que la diversidad cultural, los idiomas y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios constituyen un fundamento esencial para una Centroamérica más inclusiva, solidaria y respetuosa de la dignidad de sus pueblos. El documento fue emitido en la sede de Guatemala este 9 de agosto, detalla el comunicado oficial.

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