Las vacaciones de Marcus Rashford en un lujoso yate con 10 mujeres antes de retornar al Manchester United tras disputar el Mundial

Marcus Rashford, de Inglaterra, recibe su medalla de bronce durante la ceremonia posterior al partido (REUTERS/Carlos Barria)

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Marcus Rashford se tomó unas vacaciones en Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, junto a diez mujeres en bikini a bordo de un yate de alquiler, según informó el medio británico The Sun. El delantero de la selección de Inglaterra, que acaba de obtener el tercer puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputada en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, protagonizó una fiesta de champán y lujo en altamar sin la presencia de su novia, Lucia Loi.

El jugador de 28 años no escatimó en gastos durante el festejo. Abrió una botella de champán Armand de Brignac Brut Gold valuada en 270 libras esterlinas (unos 364 dólares) y complementó su imagen con una serie de accesorios de alto valor: zapatillas Louis Vuitton, un collar de plata grabado con la frase “donde está el corazón es mi hogar” y un reloj Hublot Square Bang Unico negro tasado en 23.000 libras (más de 31 mil dólares). Con un salario semanal de 325.000 libras esterlinas (cerca de 440 mil dólares) en Manchester United, el despliegue no pasó desapercibido para los medios. Las imágenes, publicadas por The Sun con crédito de la agencia BackGrid, también lo muestran saltando de una embarcación a otra frente a las costas de la Riviera francesa.

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Un testigo presente en el lugar declaró al medio británico: “Fue muy generoso de parte de Marcus compartir su tiempo libre con un grupo de mujeres increíbles en las olas del océano. Realmente está viviendo el sueño”. La misma fuente señaló que los jugadores ingleses “merecen un descanso tras el heroico tercer puesto” obtenido en el Mundial.

Rashford, rodeado de amigas en un yate en Saint-Tropez, donde celebró el tercer puesto de Inglaterra en el Mundial 2026 con champán y cerveza, sin la presencia de su novia Lucia Loi

El contexto deportivo del jugador, no obstante, está lejos de ser sencillo. Rashford pasó la última temporada cedido en el FC Barcelona de La Liga española tras una ruptura pública con el entonces entrenador del United, Ruben Amorim, quien lo excluyó de once alineaciones consecutivas y llegó a declarar que prefería alinear al preparador de porteros Jorge Vital, de 63 años, antes que al delantero. Amorim fue destituido el 5 de enero de 2026 tras solo 14 meses al frente del club, con un saldo que incluyó el empate 1-1 ante el Leeds United como último resultado, en medio de tensiones crecientes con la dirigencia.

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Ahora, bajo las órdenes del nuevo técnico Michael Carrick, Rashford retomará los entrenamientos con el plantel del Manchester United la semana próxima. Según lo previsto, su regreso al terreno de juego se producirá en un amistoso de pretemporada ante el Leeds United el miércoles 12 de agosto en Dublín, Irlanda, seguido de un encuentro ante el AC Milán —dirigido por el propio Amorim— el sábado 15. El delantero acumula 426 partidos con la camiseta del United desde su debut en 2016 a los 18 años, aunque no la vistió desde el partido de la UEFA Europa League ante el Viktoria Plzeň de la República Checa en diciembre de 2024.

Su futuro en Old Trafford no está del todo definido. Según The Sun, clubes como el Arsenal y el Tottenham Hotspur siguen de cerca la situación del internacional inglés, y se barajan ofertas de hasta 80 millones de libras por su traspaso antes del cierre del mercado de pases.

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