Tecno

Apple sube un 20% los precios de varios dispositivos: MacBook Neo ya no es tan barato

El valor de computadores y iPad aumentó ante la alta demanda de memoria RAM que pide la inteligencia artificial y los centros de datos

Guardar
Google icon
Compañías como Apple están presentando problemas para conseguir componentes para la fabricación de sus productos. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/)
Compañías como Apple están presentando problemas para conseguir componentes para la fabricación de sus productos. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor/)

Apple subió los precios de varios Mac y iPad hasta un 20% por el encarecimiento de memorias y almacenamiento, un ajuste que afecta desde el MacBook Neo hasta el iPad Pro y que la compañía vincula a la presión que la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ejerce sobre la cadena de componentes.

La tienda en línea de Apple reflejó el cambio en parte de su catálogo de ordenadores, tabletas y otros dispositivos conectados. La empresa dejó sin cambios, por ahora, los precios de iPhone, Apple Watch y AirPods, aunque no descartó futuros ajustes.

PUBLICIDAD

La subida de Apple se produce en un mercado que ya muestra señales de deterioro. Analistas de la International Data Corporation prevén que las ventas mundiales de smartphones caerán 12,9% este año y estiman que en 2026 se enviarán 1.120 millones de unidades, frente a 1.260 millones de 2025, una baja de 160 millones.

Cuánto subieron los precios de los Mac y iPad en Estados Unidos y Europa

En Estados Unidos, el MacBook Neo pasó de 599 dólares a 699 dólares y en Europa subió de 699 euros a 799 euros tras el aumento de Apple. (Foto: Europa Press)
En Estados Unidos, el MacBook Neo pasó de 599 dólares a 699 dólares y en Europa subió de 699 euros a 799 euros tras el aumento de Apple. (Foto: Europa Press)

Según Europa Press, en Estados Unidos, los precios de los Mac aumentaron entre el 15% y el 20%. El MacBook Neo, el PC más barato de Apple lanzado en marzo de 2026, pasó de 599 dólares a 699 dólares, mientras que en España subió de 699 euros a 799 euros.

PUBLICIDAD

Además, la subida alcanzó al MacBook Air. El modelo de 13 pulgadas, que había salido al mercado por 1.199 euros, ahora cuesta 1.429 euros. Otro dato clave es que Apple modificó los precios de MacBook Pro, iMac y HomePod.

También, la subida se trasladó a la línea iPad Air. El modelo de 11 pulgadas pasó de 649 euros a 799 euros y el de 13 pulgadas, de 849 euros a 999 euros.

La línea iPad Air registró aumentos, con el modelo de 11 pulgadas de 649 euros a 799 euros y el de 13 pulgadas de 849 euros a 999 euros. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)
La línea iPad Air registró aumentos, con el modelo de 11 pulgadas de 649 euros a 799 euros y el de 13 pulgadas de 849 euros a 999 euros. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

En el caso del iPad Pro, el modelo de 11 pulgadas con WiFi subió de 1.099 euros a 1.299 euros. La versión de 13 pulgadas pasó de 1.449 euros a 1.649 euros.

Por qué Apple subió el precio de varios dispositivos en hasta un 20%

En declaraciones a Europa Press, la compañía justificó la subida con el argumento de que “la rápida expansión de los centros de datos de IA ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento”. Apple añadió que “nunca había visto un incremento de precios de componentes tan grande y tan rápido”.

Asimismo, la empresa sostuvo que hasta ahora había “protegido” a los clientes de ese encarecimiento, pero que la situación la obligó a “empezar a subir los precios de varios productos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Apple vinculó el aumento de precios de Mac y iPad a la presión que la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ejerce sobre la cadena de componentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector atraviesa una escasez de memorias RAM que golpea sobre todo al mercado de consumo y que ya había llevado a algunos fabricantes a anticipar aumentos de precios.

La escasez de RAM está incidiendo directamente en el precio final de los smartphones. IDC prevé que el precio de venta promedio global subirá un 14% hasta alcanzar los 523 dólares, un récord histórico.

Parte de esa tensión se explica porque las tecnológicas priorizan memorias de alto rendimiento para centros de datos de inteligencia artificial, por encima de la RAM destinada a productos de consumo.

Qué movimientos han pasado en Apple relacionados con la escasez de RAM

Apple ya había hecho aumentos en meses pasados en ciertos modelos. (Foto: REUTERS/Carlos Osorio/File Photo)
Apple ya había hecho aumentos en meses pasados en ciertos modelos. (Foto: REUTERS/Carlos Osorio/File Photo)

Según Forbes, en los meses anteriores al reciente aumento, Apple ya había hecho ajustes en algunas líneas Mac.

En marzo, la empresa dejó de vender el Mac Studio con 512 GB de RAM y después eliminó la opción del Mac Mini de 599 dólares, así que el precio inicial de ese dispositivo pasó a ser de 799 dólares con 512 GB de almacenamiento.

Un portavoz de Apple dijo al periodista de Bloomberg Mark Gurman: “Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”. Según Forbes, tras el cambio de precios las acciones de la compañía caían 4,72%.

Temas Relacionados

ApplePreciosMacBook NeoiPadInteligencia artificialTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo crear una alerta en Google para recibir por correo los resultados y novedades del Mundial

La herramienta automatiza búsquedas y envía avisos cada vez que aparecen novedades sobre selecciones, horarios, goles o estadísticas, con opción de elegir frecuencia, fuentes y región

Cómo crear una alerta en Google para recibir por correo los resultados y novedades del Mundial

Miles de personas lo ven todos los días y no saben para qué sirve el puerto USB con el símbolo de rayo

Muchos usuarios desaprovechan uno de los puertos más potentes de sus computadores sin saber que puede conectar monitores, discos externos y otros dispositivos al mismo tiempo

Miles de personas lo ven todos los días y no saben para qué sirve el puerto USB con el símbolo de rayo

Cómo descubrir si alguien lee tus chats en WhatsApp en secreto

Si un extraño accede a la cuenta en la aplicación de Meta desde otro dispositivo puede robar datos sensibles como fotos, videos, contactos y archivos laborales

Cómo descubrir si alguien lee tus chats en WhatsApp en secreto

Gemini quiere reemplazar al mouse y al teclado: así funcionan sus nuevas herramientas para escritorio

La app de escritorio de Gemini sumará un sistema de dictado avanzado y un puntero inteligente capaz de entender lo que el usuario ve en pantalla

Gemini quiere reemplazar al mouse y al teclado: así funcionan sus nuevas herramientas para escritorio

Copa Mundo 2026: estas son las páginas que venden boletos falsos para las rondas finales

La demanda por rondas finales impulsa fraudes con páginas apócrifas, phishing y anuncios en redes, donde se ofrecen pases inexistentes y se capturan datos

Copa Mundo 2026: estas son las páginas que venden boletos falsos para las rondas finales

DEPORTES

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Colapinto reveló la fuerte exigencia de Flavio Briatore en Alpine antes del GP de Austria: “Ha sido muy duro conmigo”

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Federación Internacional de Tenis se transforma en World Tennis y presenta un ambicioso plan para la próxima década

Juan Manuel Cerúndolo se despidió de Eastbourne con señales positivas y ya piensa en Wimbledon

TELESHOW

Fernando Marín y el Mundial 78 desde adentro: futbol, dictadura y periodismo en la primera estrella de la Selección

Fernando Marín y el Mundial 78 desde adentro: futbol, dictadura y periodismo en la primera estrella de la Selección

La angustia de Catherine Fulop luego del sismo en Venezuela: “Casi perdemos a mi mami”

República Folklore: Buenos Aires tendrá su primer gran festival de la música autóctona

La confusión de Juli Puente mientras se prepara para ser mamá por primera vez: “Necesito que me ayuden con algo”

Norberto Jansenson presenta un homenaje especial a René Lavand: “Es la primera vez que me animo”

INFOBAE AMÉRICA

Apple aumentó los precios de MacBooks, iPads y otros productos por la suba de costos: uno por uno, cuáles son los nuevos valores

Apple aumentó los precios de MacBooks, iPads y otros productos por la suba de costos: uno por uno, cuáles son los nuevos valores

Un recluso de 74 años será ejecutado en Florida, el más anciano bajo pena de muerte en la historia reciente del estado

El Gobierno de Guatemala oficializa el reglamento de la ley de atención integral del cáncer y crea cinco instancias

Guatemala mantiene en 3.50% la tasa líder de política monetaria con vigilancia por los riesgos del petróleo y El Niño

Mocedades vuelve a El Salvador con un concierto por sus 60 años de carrera artística